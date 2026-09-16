Novi vetrovi u Zrenjaninu: Nenad Gavrić prvi potpis Jagoša Vukovića
Vreme čitanja: 4min | sre. 16.09.26. | 15:13
Bivši fudbaler Crvene zvezde potpisao za Proleter 023
Nije baš da baštini tradiciju onog starog zrenjaninskog velikana, ali Proleter 023 barem je vratio fudbal u ovaj banatski grad. I mada nije dobro startovao u Mozzart Bet Prvoj ligi Srbije ovih dana je doveo dva zvučna imena koja bi, barem na papiru, trebalo da najave svetlije dane u Zrenjaninu.
Poslednje je ono Nenada Gavrića, nekadašnjeg fudbalera Crvene zvezde pre svih, ali i Mačve, Napretka, Vojvodine, Mladosti iz Lučana, niškog Radničkog i Novog Pazara, da pomenemo samo klubove iz Superlige. U Zrenjanin 34-godišnji krilni fudbaler stiže posle epizode u Dinamo Jugu iz Vranja.
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Još jedno poznato ime je stiglo nešto ranije i verovatno da je i te kako u vezi i sa Gavrićevim potpisom. Jer Jagoš Vuković, takođe bivši igrač Zvezde, mada mnogo poznatiji zbog reprezentativnog statusa u vreme kada je branio boje inostranih klubova poput Konje, Olimpijakosa ili Verone, baš u Zrenjaninu je započeo funkcionersku karijeru pošto je preuzeo ulogu sportskog direktora.
Barem na papiru, Gavrić će ostati upamćen kao Jagošev prvi potpis.
Samo koji dan ranije Proleter se rastao sa trenerom Nikolom Stojanovićem, koji je platio ceh zbog samo jedne pobede u uvodnih osam kola Mozzart Bet Prve lige Srbije. Njega je zatim nasledio Igor Savić – ljubitelji fudbala u Srbiji pamte ga možda iz vremena u OFK Bačkoj, Železničaru iz Pančeva, Radu, Lučanima, Kolubari, Vršcu i FA Priboju – a on je debitovao remijem protiv Teleoptika.
Danas Proleter igra sa TSC-om sa namerom da pobegne sa pretposlednjeg mesta na tabeli PLS-a. Neće mu biti lako protiv prvog favorita za promociju.