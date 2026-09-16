Novi vetrovi u Zrenjaninu: Nenad Gavrić prvi potpis Jagoša Vukovića

Nije baš da baštini tradiciju onog starog zrenjaninskog velikana, ali Proleter 023 barem je vratio fudbal u ovaj banatski grad. I mada nije dobro startovao u Mozzart Bet Prvoj ligi Srbije ovih dana je doveo dva zvučna imena koja bi, barem na papiru, trebalo da najave svetlije dane u Zrenjaninu.

Poslednje je ono Nenada Gavrića, nekadašnjeg fudbalera Crvene zvezde pre svih, ali i Mačve, Napretka, Vojvodine, Mladosti iz Lučana, niškog Radničkog i Novog Pazara, da pomenemo samo klubove iz Superlige. U Zrenjanin 34-godišnji krilni fudbaler stiže posle epizode u Dinamo Jugu iz Vranja.