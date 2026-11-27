Obračun ekipa koje su u poslednjih mesec dana pobedile samo Partizan
Vreme čitanja: 3min | pet. 27.11.26. | 10:53
Duel IMT-a i Mačve u Loznici (petak, 17) otvoriće 17. kolo Mozzart Bet Superlige Srbije
Pretposlednje kolo jesenje polusezone Mozzart Bet Superlige otpočeće ovog petka od 17 časova susretom IMT-a i Mačve na Lagatoru u Loznici. Biće to susret timova koji imaju zanimljivih sličnosti.
Traktoristi su četvrti na tabeli, Šapčani četvrti od pozadi. Obe ekipe su u lošoj formi, u poslednjih mesec dana u prvenstvu imaju samo po jednu pobedu.
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Interesantno, obe protiv Partizana!
Mačva je slavila u Humskoj pred reprezentativnu pauzu, 8. novembra, sa 2:1, dok je IMT savladao crno-bele u prvoj utakmici posle te pauze. Takođe sa 2:1, samo u Loznici.
Inače je IMT-u to bila druga pobeda nad Partizanom od početka sezone. Prethodno kada je savladao crno-bele takođe ga je narednog vikenda čekao duel sa Mačvom. I tada se u Šapcu nije proslavio, Mačva je slavila sa 1:0, golom Milana Vidakova. Tada je i osvojila prve poene u sezoni.
17.00: (1,50) IMT (4,20) Mačva (6,50) - MOZZART RELAX
Ko prati statistiku i veruje u tradiciju mogao bi da pomisli da će i danas Mačva postići barem jedan gol. Koliko god joj rezultati nisu dobri – u poslednjih 10 kola Mozzart Bet Superlige ima pobedu, četiri remija i pet poraza – na sedam od prethodnih osam utakmica računajući i Kup Srbije je postigla barem jedan pogodak. U tom periodu protiv Crvene zvezde, Parizana i Čukaričkog i po dva. Zanimljivo, nije našla put do mreže samo fenjerašu Zemunu (0:1).
S druge strane, IMT ima posle Zvezde najbolju odbranu u čitavoj ligi. Primio je 11 pogodaka, ali tu statistiku je kvario prethodnih nedelja. U poslednjih mesec dana je redom izgubio od Železničara (0:1) u prvenstvu i drugoligaša Grafičara (0:2) u kupu, zatim je remizirao sa Čukaričkim (0:0) i Zemunom (1:1), pa je onda došao pomenuti trijumf nad Partizanom. Dakle, samo Čukarički u poslednjih mesec dana nije savladao golmana Traktorista Ognjena Čančarevića.
Tu malu rezultatsku krizu su iskoristili rivali. Vojvodina i Železničar su pobegli IMT-u na +9, dok je sada petoplasirani Čukarički prišao na samo bod zaostatka.
Što se tiče Mačve, ona je i dalje u zoni ispadanja, a tu će svakako ostati i posle ovog kola. Prvi tim iznad crte je baš Partizan, koji ima četiri boda više. Mada, realnije je da Šapčani gledaju više ka Mladosti iz Lučana, koja je trenutno na +5 u odnosu na zonu ispadanja.
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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao
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MOZZART BET SUPERLIGA SRBIJE – 17. KOLO
Petak
17.00: (1,50) IMT (4,20) Mačva (6,50) - MOZZART RELAX
Subota
14.00: (4,00) Radnik Surdulica (3,90) Vojvodina (1,80) - MOZZART RELAX
14.00: (3,80) Zemun (3,70) Radnički Kragujevac (1,90) - MOZZART RELAX
16.00: (1,53) Čukarički (4,40) Mladost (5,80) - MOZZART RELAX
18.30: (1,42) Partizan (5,20) Radnički Niš (6,25) - MOZZART RELAX
Nedelja
15.30: (6,00) Novi Pazar (4,90) Crvena zvezda (1,45) - MOZZART RELAX
17.00: (1,55) Železničar (4,40) OFK Beograd Mozzart Bet (5,40) - MOZZART RELAX
***Kvote su podložne promenama