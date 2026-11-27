Interesantno, obe protiv Partizana!

Mačva je slavila u Humskoj pred reprezentativnu pauzu, 8. novembra, sa 2:1, dok je IMT savladao crno-bele u prvoj utakmici posle te pauze. Takođe sa 2:1, samo u Loznici.

Inače je IMT-u to bila druga pobeda nad Partizanom od početka sezone. Prethodno kada je savladao crno-bele takođe ga je narednog vikenda čekao duel sa Mačvom. I tada se u Šapcu nije proslavio, Mačva je slavila sa 1:0, golom Milana Vidakova. Tada je i osvojila prve poene u sezoni.

17.00: (1,50) IMT (4,20) Mačva (6,50) - MOZZART RELAX

Ko prati statistiku i veruje u tradiciju mogao bi da pomisli da će i danas Mačva postići barem jedan gol. Koliko god joj rezultati nisu dobri – u poslednjih 10 kola Mozzart Bet Superlige ima pobedu, četiri remija i pet poraza – na sedam od prethodnih osam utakmica računajući i Kup Srbije je postigla barem jedan pogodak. U tom periodu protiv Crvene zvezde, Parizana i Čukaričkog i po dva. Zanimljivo, nije našla put do mreže samo fenjerašu Zemunu (0:1).

S druge strane, IMT ima posle Zvezde najbolju odbranu u čitavoj ligi. Primio je 11 pogodaka, ali tu statistiku je kvario prethodnih nedelja. U poslednjih mesec dana je redom izgubio od Železničara (0:1) u prvenstvu i drugoligaša Grafičara (0:2) u kupu, zatim je remizirao sa Čukaričkim (0:0) i Zemunom (1:1), pa je onda došao pomenuti trijumf nad Partizanom. Dakle, samo Čukarički u poslednjih mesec dana nije savladao golmana Traktorista Ognjena Čančarevića.

Tu malu rezultatsku krizu su iskoristili rivali. Vojvodina i Železničar su pobegli IMT-u na +9, dok je sada petoplasirani Čukarički prišao na samo bod zaostatka.

Što se tiče Mačve, ona je i dalje u zoni ispadanja, a tu će svakako ostati i posle ovog kola. Prvi tim iznad crte je baš Partizan, koji ima četiri boda više. Mada, realnije je da Šapčani gledaju više ka Mladosti iz Lučana, koja je trenutno na +5 u odnosu na zonu ispadanja.

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao

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MOZZART BET SUPERLIGA SRBIJE – 17. KOLO

Petak

17.00: (1,50) IMT (4,20) Mačva (6,50) - MOZZART RELAX

Subota

14.00: (4,00) Radnik Surdulica (3,90) Vojvodina (1,80) - MOZZART RELAX

14.00: (3,80) Zemun (3,70) Radnički Kragujevac (1,90) - MOZZART RELAX

16.00: (1,53) Čukarički (4,40) Mladost (5,80) - MOZZART RELAX

18.30: (1,42) Partizan (5,20) Radnički Niš (6,25) - MOZZART RELAX

Nedelja

15.30: (6,00) Novi Pazar (4,90) Crvena zvezda (1,45) - MOZZART RELAX

17.00: (1,55) Železničar (4,40) OFK Beograd Mozzart Bet (5,40) - MOZZART RELAX

***Kvote su podložne promenama