Litvanija dobija pojačanje u pohodu na Srbiju i Italiju: Valančijunas igra protiv Bosne
Vreme čitanja: 2min | pet. 27.11.26. | 10:57
U sastavu će biti i Arnas Butkevičijus
Posle velike i ubedljive pobede nad Srbijom, Litvanija dobija veliko pojačanje pred nedeljnu utakmicu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. u Kataru protiv Bosne i Hercegovine. Nacionalnim timu će se priključiti Jonas Valančijunas i Arnas Butkevičijus, prenosi Rokas Pakenas sa portala 15min.
Očekuje se da će se dvojac Žalgirisa iz Kaunasa priključiti ekipi Dainijusa Adomaitisa u petak u litvanskoj Klajpedi. Oba igrača su u sredu nastupila u evroligaškoj utakmici protiv Real Madrida i propustila su pobedu Litvanije nad Srbijom u četvrtak.
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Valančijunas je ove sezone najkorisniji igrač Žalgirisa u Evroligi nakon povratka u evropsku košarku posle 14 godina provedenih u NBA ligi. Ovaj 34-godišnji centar prosečno beleži 11,7 poena, 8,8 skokova i 18,6 indeksnih poena po utakmici. Butkevičijus se značajno više ističe u odbrani, ali je u dresu reprezentacije i te kako umeo da zablista i neretko bude "iks" faktor.
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Nakon pobede nad Srbijom u četvrtak, Litvanija (5-4) zauzima četvrto mesto u Grupi J, sa samo jednom pobedom manje od Srbije (6-3) i Italije (6-3). Turska (8-1) je prva na tabeli i već je obezbedila plasman na Svetsko prvenstvo, dok Island (4-5) i Bosna i Hercegovina (3-6) drže poslednje dve pozicije.
Sa samo tri preostale utakmice i dva slobodna mesta koja vode na prvenstvo, Litvanija praktično nema pravo na kiks. Litvanci su u prvom međusobnom duelu u avgustu savladali Bosnu i Hercegovinu rezultatom 78:73 i u nedelju će u Sarajevu pokušati da obezbede prednost u međusobnom skoru.
Ekipa Dainijusa Adomaitisa zaključiće kvalifikacije u poslednjem FIBA prozoru, kada će 26. februara dočekati Tursku, a potom 1. marta gostovati Srbiji.