„ Ne znam ekipu, ali mene su opteretila mnogo. Sve nas u klubu. Upaljen je crveni alarm, u stvari, od prvog dana otkako sam došao. Stalno smo na sastancima, tražimo rešenja, pričamo o situaciji koju imamo. Za mene je smak sveta poraz u te dve utakmice, pogotovo od Mačve. Ako znate, mislim da sam imao oko 80 utakmica kod kuće, uključujući Kup i prvenstvo, i Mačva mi je treći poraz od tih 80, tako da sam to izuzetno teško podneo. Došao sam u delikatnom trenutku, preuzimam odgovornost za tu vrstu poraza, jer bez obzira na bilo koje okolnosti, ne možete da izgubite kod kuće od Mačve i da onako loše uđete u utakmicu protiv IMT-a prvih pola sata. Jasno nam je svima, crveni alarm je kod nas, uticalo je dosta. Videćemo reakciju sutra i pokazati da li smo na pravom putu“, istakao je Aleksandar Stanojević na konferenciji posvećenoj susretu sa Nišlijama, u subotu od 18.30.

Dok čekamo reakciju igrača, pitanje je šta sa strane može da se promeni osim komunikacije stručnog štaba i rukovodilaca.

„Razgovaramo po ceo dan, svakodnevno. Svi ljudi koji su oko mene su izuzetno emotivni. To ste videli na utakmici protiv Mačve, gde je klupa izuzetno emotivno reagovala, čak u nekom trenutku i nepristojno. Pokušali smo i pričali na tu temu, da probamo emocije da sklonimo sa strane. Uspeli smo to protiv IMT-a. Radimo na svim stvarima, radimo na tome da budemo bolji u svakom trenutku. Vanredna je situacija.“

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Partizan izgleda loše na oba kraja terena. Odbrana se nije proslavila od letos do danas, a i napad je počeo da trokira.

„Problemi su kompleksni, to je ono o čemu ćemo pričati u nekom trenutku. Ako, na primer, imate ogroman posed lopte i protiv Mačve imate oko 40 ulazaka u 16 metara i isto toliko centaršuteva, i ne iskoristite ih, a drugo poluvreme igrate odlično, ali ne stvorite nijednu ozbiljnu šansu, znači da imate problem u napadu. Nije samo u odbrani. Sav taj stres i sve te situacije dovode do toga da iz straha, iz jedne šanse, primate po dva gola. Videli ste da ni IMT nije imao nekih šansi, a bogami nismo ni mi – iako smo 60 minuta bili dominantni, nismo stvarali neke prilike. Saglasan sam da imamo problema. O tome ćemo pričati, jer imam sve jasniju sliku, ali da sačekamo ove tri utakmice da bih mogao da vam kažem jasno šta je tačno problem.“

Stanojević smatra da nekih pomaka ima, iako je posle dva vezana poraza pomalo bezveze to potencirati.

„Neumesno je reći da je ekipa napredovala, ali neki igrači su se podigli, imaju bolji učinak. Kao Čumić, koji je postigao tri gola i ima dve asistencije. Mislim da nam protivnik stvara manje šansi, da smo kompaktniji, da ulazimo više u 16 metara, ali smo bezopasni. Minimalan je to napredak, pogotovo rezultatski. Na tabeli smo se minimalno podigli, ali to je stvarno zastrašujuće – da smo na desetom mestu. Nema nikakvih opravdanja ni u čemu, jer je ova situacija stvarno nenormalna.“

A da li će biti malo normalnija zavisi od ishoda susreta sa timom Nikole Drinčića.

„Igramo protiv Radničkog iz Niša, s kojim smo se sreli nedavno, što znači da se dobro poznajemo. Što se tiče igračkog kadra, svi su spremni, osim Traorea koji nije ni bio spreman kad sam došao“, dodao je Stanojević.