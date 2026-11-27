Vreme čitanja: 5min | pet. 27.11.26. | 10:53
Albert Rijera samo u mečevima sa Luganom i Kopenhagenom izveo istu startnu postavu
Crvena zvezda je u Gentu odigrala jednu od boljih utakmica od dolaska Alberta Rijere na stadion Rajko Mitić, iako je bilo evidentno da joj je za nešto više u Belgiji u špicu napada bio potreban igrač drugačijih karakteristika u odnosu na Vasilija Kostova i Mirka Ivanića. Pokušao je Španac sa promenom mesta njih dvojice, a tek u poslednjih 15 minuta priliku je dobio Arnautović. Ipak, ni vremešni napadač nije uspeo konkretnije da ugrozi domaći gol. Imao je priliku iz slobodnog udarca u trećem minutu nadoknade, ali je taj udarac završio u živom zidu.
Eksperimente u samom špicu izazvale su povreda Bambe Dijenga i suspenzija Aleksandra Kataija, ali je Rijera iznenadio i sa izborom igrača u veznom redu - konkretno Mahmuduom Badžom i Abu Fanijem. Ono šta su ti potezi doneli Crvenoj zvezdi u sinoćnoj utakmici može da bude predmet diskusije, ali je pre svega produžilo Rijerin trend menjanja startne postave od dolaska u Crvenu zvezdu. Utakmica na Planet Grup Areni bila je jubilarna 20. španskog stručnjaka na klupi crveno-belih, a ukupno 18. na kojoj je izveo različitu startnu postavu. Samo u dva meča izbor igrača je bio identičan - protiv Lugana u Švajcarskoj i Kopenhagena na stadionu Rajko Mitić.
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Veliki fond igrača koje Rijera ima na raspolaganju omogućavaju mu da vrši brojne rotacije u timu, ali isto tako mogu i uspore proces uigravanja ekipe i uspostavljanja određenog sistema igre. U nekoliko mečeva u utakmicama ove sezone u Mozzart Bet Superligi, u odnosu na one u Evropi, zajednički imenitelj bio je samo golman Mateus, ali je isto tako bilo velikih oscilacija u izboru igrača i na međunarodnoj sceni. Tako je bilo sedam izmena između revanša u Plzenju i mečevima sa Luganom i Kopenhagenom (iz tima izašli Arnautović, Bukari, Ivanić, Lukasen, Učena, Veljković i Čam, a ušli Dijeng, Gaštarov, Gudelj, Handel, Lučić, Nakajama i Ristić) što se donekle i moglo očekivati, s obzirom na ono što su crveno-beli doživeli u plej-ofu Lige Evrope. Međutim, tim je zadržao konture samo u pomenutim mečevima protiv Lugana i Kopenhagena, pošto su već protiv Inter Eskaldesa na terenu bila četvorica novih igrača - Dijeng, Gudelj, Lučić i Ristić, umesto Kataija, Kima, Loizua i Veljkovića, da bi između okršaja sa Andorcima i Belgijancima bilo napravljeno još pet izmena u timu. U postavi iz različitih razloga nije bilo Elšnika, Kataija, Kima, Loizua i Veljkovića, dok su se na terenu od prvog minuta našli Abu Fani, Badžo, Gudelj, Ivanić i Lučić.
Dakle, od prvog meča sa Viktorijom Plzenj, kada Španac nije bio previše upoznat sa timom koji je preuzeo, do sinoćnog u Gentu, Rijerin tim je doživeo sedam promena. Identični starteri u ove dve utakmice bili su samo Mateus, Krunić, Kostov i Ivanić.
Postoji i škola mišljenja među ljubiteljima fudbala koja kaže da već problem od brojnih izmena predstavlja činjenica što Rijera igrače stavlja na neprirodne pozicije u timu. Gaštarova je vrlo brzo promovisao u bočnog defanzivca, čime je iskoristio njegovu sposobnost da na kvalitetan način otvara igru, ali se sinoć videlo koliko Makedonac može da donese kada se približi golu i rastereti defanzivnih obaveza. Ipak, promocija Gaštarova u važan šraf Zvezdinog tima je apsolutno Rijerina zasluga, Španac je prepoznao mogućnosti mladog igrača i za to mu se mora skinuti kapa. Sa druge strane, pokušaji sa Kostovim i Ivanićem na poziciji devetke su se ispostavili kao potpuni promašaj, pa čak i u situaciji kada je Arnautović van forme. To što je Zvezda imala vezistu više u polju sigurno je dodatno uticalo na dominaciju Beograđana u posedu, ali je sa druge strane potpuno otupelo napadačku oštricu gostujućeg tima.
Na kraju, ono što je najvažnije su rezultati. Crvena zvezda je sinoć osvojila peti bod u Ligi konferencije i još jedna pobeda joj je potrebna da se domogne plasmana u nokaut fazu takmičenja. Savršenu priliku za to imaće u Tbilisiju 10. decembra, protiv Iberije koja se pobedom nad Hetafeom uključila u bitku za evropsko proleće. U slučaju da crveno-beli ne osvoje željena tri boda, meč odluke biće utakmica sa Trabzonom 17. decembra. Videćemo, koliko će Rijera kombinovati tim u narednim evropskim utakmicama, ali će sigurno biti zanimljivih taktičkih zamisli španskog stručnjaka.
SVE ZVEZDINE STARTNE POSTAVE OD DOLASKA ALBERTA RIJERE:
Viktorija Plzenj, prvi meč 20. avgust: Mateus – Lukasen, Krunić, Veljković, Seol – Elšnik, Bukari, Čam, Kostov, Ivanić – Arnautović
Čukarički, 23. avgust: Mateus – Učena, Rodrigao, Strika – Gaštarov, Badžo, Handel – Loizu, Abu Fani, Balov – Katai
Viktorija Plzenj, revanš 27. avgust: Mateus – Lukasen, Veljković, Učena – Krunić, Elšnik, Kostov – Bukari, Čam, Ivanić – Arnautović.
Zemun, 30. avgust: Mateus - Gudelj, Rodrigao, Strika – Gaštarov, Handel, Badžo – Šarić, Abu Fani, Lučić – Katai
Partizan, 6. septembar: Mateus – Lukasen, Gudelj, Učena – Krunić, Gaštarov, Elšnik – Čam, Kostov, Ivanić – Dijeng.
Radnik, 10. septembar: Mateus – Nakajama, Veljković, Lukasen – Gaštarov, Elšnik, Handel – Loizu, Abu Fani, Balov – Katai.
IMT, 13. septembar: Mateus – Nakajama, Gudelj, Lukasen – Elšnik, Gaštarov, Kostov – Bukari, Čam, Ivanić – Dijeng.
Železničar, 17. septembar: Mateus – Nakajama, Veljković, Gudelj – Badžo, Gaštarov, Kostov – Bukari, Čam, Lučić – Dijeng.
Radnički Niš, 20. septembar: Mateus – Nakajama, Veljković, Strika – Gaštarov, Elšnik, Handel – Loizu, Abu Fani, Katai – Arnautović.
Radnički Kragujevac, 10. oktobar: Mateus – Nakajama, Gudelj, Lukasen – Gaštarov, Handel, Elšnik, Ristić – Čam, Dijeng, Kostov.
Lugano, 15. oktobar: Mateus – Nakajama, Gudelj, Gaštarov – Lučić, Handel, Krunić, Elšnik, Ristić – Kostov, Dijeng.
Mladost Lučani, 18. oktobar: Radanović – Učena, Veljković, Strika – Badžo – Bukari, Čam, Abu Fani, Balov – Arnautović, Katai
Kopenhagen, 20. oktobar: Mateus – Nakajama, Gaštarov, Gudelj – Lučić, Krunić, Elšnik, Ristić – Kostov, Handel – Dijeng.
OFK Beograd, 25. oktobar: Radanović – Nakajama, Veljković, Gudelj – Loizu, Kostov, Krunić, Ristić – Lučić, Katai, Čam.
Jedinstvo Ub, 28. oktobar: Guteša – Učena, Gudelj, Strika – Badžo, Gaštarov – Kim, Abu Fani, Ivanić, Balov – Arnautović.
Mačva, 31. oktobar: Mateus – Nakajama, Gudelj, Gaštarov – Lučić, Krunić, Elšnik, Ristić – Loizu, Kostov – Dijeng.
Inter Eskaldes, 5. novembar: Mateus – Nakajama, Gaštarov, Veljković – Krunić, Handel, Elšnik – Loizu, Kostov, Kim – Katai.
Vojvodina, 8. novembar: Mateus – Lukasen, Gudelj, Nakajama – Krunić, Gaštarov, Handel – Lučić, Kostov, Ivanić – Arnautović.
Radnik, 21. novembar: Mateus – Nakajama, Veljković, Gudelj – Loizu, Gaštarov, Krunić, Lučić – Handel, Kostov, Ivanić.
Gent, 26. novembar: Mateus – Gaštarov, Gudelj, Nakajama – Krunić, Badžo, Handel – Lučić, Abu Fani, Ivanić – Kostov.