Veliki fond igrača koje Rijera ima na raspolaganju omogućavaju mu da vrši brojne rotacije u timu, ali isto tako mogu i uspore proces uigravanja ekipe i uspostavljanja određenog sistema igre. U nekoliko mečeva u utakmicama ove sezone u Mozzart Bet Superligi, u odnosu na one u Evropi, zajednički imenitelj bio je samo golman Mateus , ali je isto tako bilo velikih oscilacija u izboru igrača i na međunarodnoj sceni. Tako je bilo sedam izmena između revanša u Plzenju i mečevima sa Luganom i Kopenhagenom (iz tima izašli Arnautović , Bukari , Ivanić , Lukasen , Učena , Veljković i Čam , a ušli Dijeng , Gaštarov , Gudelj , Handel , Lučić , Nakajama i Ristić ) što se donekle i moglo očekivati, s obzirom na ono što su crveno-beli doživeli u plej-ofu Lige Evrope. Međutim, tim je zadržao konture samo u pomenutim mečevima protiv Lugana i Kopenhagena, pošto su već protiv Inter Eskaldesa na terenu bila četvorica novih igrača - Dijeng, Gudelj, Lučić i Ristić , umesto Kataija, Kima, Loizua i Veljkovića , da bi između okršaja sa Andorcima i Belgijancima bilo napravljeno još pet izmena u timu. U postavi iz različitih razloga nije bilo Elšnika, Kataija, Kima, Loizua i Veljkovića , dok su se na terenu od prvog minuta našli Abu Fani, Badžo, Gudelj, Ivanić i Lučić .

Dakle, od prvog meča sa Viktorijom Plzenj, kada Španac nije bio previše upoznat sa timom koji je preuzeo, do sinoćnog u Gentu, Rijerin tim je doživeo sedam promena. Identični starteri u ove dve utakmice bili su samo Mateus, Krunić, Kostov i Ivanić.

Postoji i škola mišljenja među ljubiteljima fudbala koja kaže da već problem od brojnih izmena predstavlja činjenica što Rijera igrače stavlja na neprirodne pozicije u timu. Gaštarova je vrlo brzo promovisao u bočnog defanzivca, čime je iskoristio njegovu sposobnost da na kvalitetan način otvara igru, ali se sinoć videlo koliko Makedonac može da donese kada se približi golu i rastereti defanzivnih obaveza. Ipak, promocija Gaštarova u važan šraf Zvezdinog tima je apsolutno Rijerina zasluga, Španac je prepoznao mogućnosti mladog igrača i za to mu se mora skinuti kapa. Sa druge strane, pokušaji sa Kostovim i Ivanićem na poziciji devetke su se ispostavili kao potpuni promašaj, pa čak i u situaciji kada je Arnautović van forme. To što je Zvezda imala vezistu više u polju sigurno je dodatno uticalo na dominaciju Beograđana u posedu, ali je sa druge strane potpuno otupelo napadačku oštricu gostujućeg tima.

Na kraju, ono što je najvažnije su rezultati. Crvena zvezda je sinoć osvojila peti bod u Ligi konferencije i još jedna pobeda joj je potrebna da se domogne plasmana u nokaut fazu takmičenja. Savršenu priliku za to imaće u Tbilisiju 10. decembra, protiv Iberije koja se pobedom nad Hetafeom uključila u bitku za evropsko proleće. U slučaju da crveno-beli ne osvoje željena tri boda, meč odluke biće utakmica sa Trabzonom 17. decembra. Videćemo, koliko će Rijera kombinovati tim u narednim evropskim utakmicama, ali će sigurno biti zanimljivih taktičkih zamisli španskog stručnjaka.

SVE ZVEZDINE STARTNE POSTAVE OD DOLASKA ALBERTA RIJERE:

Viktorija Plzenj, prvi meč 20. avgust: Mateus – Lukasen, Krunić, Veljković, Seol – Elšnik, Bukari, Čam, Kostov, Ivanić – Arnautović

Čukarički, 23. avgust: Mateus – Učena, Rodrigao, Strika – Gaštarov, Badžo, Handel – Loizu, Abu Fani, Balov – Katai

Viktorija Plzenj, revanš 27. avgust: Mateus – Lukasen, Veljković, Učena – Krunić, Elšnik, Kostov – Bukari, Čam, Ivanić – Arnautović.

Zemun, 30. avgust: Mateus - Gudelj, Rodrigao, Strika – Gaštarov, Handel, Badžo – Šarić, Abu Fani, Lučić – Katai

Partizan, 6. septembar: Mateus – Lukasen, Gudelj, Učena – Krunić, Gaštarov, Elšnik – Čam, Kostov, Ivanić – Dijeng.

Radnik, 10. septembar: Mateus – Nakajama, Veljković, Lukasen – Gaštarov, Elšnik, Handel – Loizu, Abu Fani, Balov – Katai.

IMT, 13. septembar: Mateus – Nakajama, Gudelj, Lukasen – Elšnik, Gaštarov, Kostov – Bukari, Čam, Ivanić – Dijeng.

Železničar, 17. septembar: Mateus – Nakajama, Veljković, Gudelj – Badžo, Gaštarov, Kostov – Bukari, Čam, Lučić – Dijeng.

Radnički Niš, 20. septembar: Mateus – Nakajama, Veljković, Strika – Gaštarov, Elšnik, Handel – Loizu, Abu Fani, Katai – Arnautović.

Radnički Kragujevac, 10. oktobar: Mateus – Nakajama, Gudelj, Lukasen – Gaštarov, Handel, Elšnik, Ristić – Čam, Dijeng, Kostov.

Lugano, 15. oktobar: Mateus – Nakajama, Gudelj, Gaštarov – Lučić, Handel, Krunić, Elšnik, Ristić – Kostov, Dijeng.

Mladost Lučani, 18. oktobar: Radanović – Učena, Veljković, Strika – Badžo – Bukari, Čam, Abu Fani, Balov – Arnautović, Katai

Kopenhagen, 20. oktobar: Mateus – Nakajama, Gaštarov, Gudelj – Lučić, Krunić, Elšnik, Ristić – Kostov, Handel – Dijeng.

OFK Beograd, 25. oktobar: Radanović – Nakajama, Veljković, Gudelj – Loizu, Kostov, Krunić, Ristić – Lučić, Katai, Čam.

Jedinstvo Ub, 28. oktobar: Guteša – Učena, Gudelj, Strika – Badžo, Gaštarov – Kim, Abu Fani, Ivanić, Balov – Arnautović.

Mačva, 31. oktobar: Mateus – Nakajama, Gudelj, Gaštarov – Lučić, Krunić, Elšnik, Ristić – Loizu, Kostov – Dijeng.

Inter Eskaldes, 5. novembar: Mateus – Nakajama, Gaštarov, Veljković – Krunić, Handel, Elšnik – Loizu, Kostov, Kim – Katai.

Vojvodina, 8. novembar: Mateus – Lukasen, Gudelj, Nakajama – Krunić, Gaštarov, Handel – Lučić, Kostov, Ivanić – Arnautović.

Radnik, 21. novembar: Mateus – Nakajama, Veljković, Gudelj – Loizu, Gaštarov, Krunić, Lučić – Handel, Kostov, Ivanić.

Gent, 26. novembar: Mateus – Gaštarov, Gudelj, Nakajama – Krunić, Badžo, Handel – Lučić, Abu Fani, Ivanić – Kostov.