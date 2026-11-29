Rivalitet i mržnja između AEK-a i PAOK-a među navijačima je možda i najveća u Grčkoj, pa je jasno da je ulog veliki. Biće ovo jedan od dva duela solunskih i atinskih giganata ove nedelje. Pre meča u glavnom gradu Helena, u Solunu će dva sata ranije snage da odmere Aris i Olimpijakos (18.00).

20.00: (1,80) AEK (3,80) PAOK (4,20)

Na klupi šampiona neće sedeti srpski stručnjak Marko Nikolić, koji je suspendovan posle crvenog kartona prošle nedelje. Žuto-crni su na svom stadionu nepogrešivi ove sezone u domaćim okvirima – svih pet pobeda, uz samo jedan primljeni gol, a postigli su čak 19.

Grčki šampiona ove jeseni plaća ceh igranja na dva fronta. U Ligi šampiona nije baš konkurentan. Posle pobede nad LASK-om sa 1:0 na premijeri, četiri vezana poraza u elitnom evropskom takmičenju za AEK. Pre pet dana jak otpor Komu, ali poraz u Lombardiji (0:1), pa je trenutno na tek 31. mestu od 36 timova i neće biti lak put do nokaut faze.

Od povratka AEK-a u Novu Filadelfiju, ovi rivali su se sastali devet puta, a AEK ima pet pobeda, uz dva remija i dva poraza. Najjači napadački tandem AEK-a udariće na PAOK – Luka Jović i Barnabas Varga. Srpski napadač nije u formi, samo pet golova ove sezone u šampionatu, bez pogotka u Ligi šampiona. Na poslednje dve utakmice nije zatresao mrežu nekadašnji fudbaler Zvezde, Benfike, Ajntrahta, Reala, Fjorentine i Milana. Solunskim crno-belima je Jović dosad dao dva gola, jedan prošle sezone u četiri prvenstvena meča i ove u porazu na Tumbi u Kupu Grčke (1:3).

18.00: (4,10) Aris (3,60) Olimpijakos (1,85)

Nikolićevom timu nedostaju povređeni Arijaga i Ukrajinac Zubkov. Mijat Gaćinović verovatno će početi meč s klupe.

Goste će u Atini sa kapitenskom trakom da predvodi Andrija Živković, koji je i zvanično potpisao novi ugovor sa crno-belima gde će izvesno i da završi karijeru. Raspoložen je u poslednje vreme reprezentativac Srbije. Prošle nedelje je postigao tri gola za svoj tim u pobedi na svom terenu protiv Kifisije sa 4:1. Na 11 utakmica u šampionatu, Nišlija ima šest pogodaka (duplo više nego prošle sezone) i pet asistencija i udarna je igla svog tima.

Nekadašnji vezista Partizana Ognjen Ugrešić prošle nedelje je protiv Kifisije igrao svih 90 minuta za PAOK, ali će sada verovatno da počne meč s klupe.

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Napad gostiju predvodi Senegalac, nekadašnji napadač Crvene zvezde Šerif Endijaje. Iskusni napadač je na trećini sezone skoro izjednačio prošlosezonski učinak u Turskoj u dresu Samsuna, kada je dao sedam golova. Sada je na koti pet. Imao je pogodak i asistenciju prošle nedelje protiv Kifisije.

Crno-beli ne mogu da računaju na Jakića, Tejlora, Monastirlisa, Pelkasa, Pavlenku i Alija, dok je pod znakom pitanja defanzivac Elustondo, koji je bio bolestan prethodnih dana. PAOK nema evropske brige ove jeseni, posle kraha u Evropi prethodnog leta, pa je odmorniji za razliku od domaćina.

AEK je dobio samo jedan prvenstveni duel na poslednjih tri na svojoj Aja Sofiji protiv PAOK-a i to pre prošle sezone kada je dobio ubedljivo sa 3:0. Pre toga dve pobede crno-belih sa 2:0 i 3:2.

GRČKA 1 – 12. KOLO

Subota

Kifisija – Kalamata 2:2 (1:1)

/Pompo 36pen, Sagal 62 – Kurminovski 20, Diajra 53/

Iraklis – Panetolikos 3:0 (1:0)

/Lopez 38, Zulević 62, Kušta 82/

Volos – Asteras Tripolis 0:0

Nedelja

16.00: (7,00) Atromitos (4,80) Panatinaikos (1,42)

16.30: (2,10) OFI (3,40) Olimpijakos (3,45)

18.00: (4,10) Aris (3,60) Olimpijakos (1,85)

20.00: (1,80) AEK (3,80) PAOK (4,20)

***kvote su podložne promenama