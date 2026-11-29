Obračun Jović–Živković u Novoj Filadelfiji: AEK bez Nikolića na klupi u derbiju koji mora da se dobije
Vreme čitanja: 4min | ned. 29.11.26. | 12:27
Šampion Grčke večeras (20.00) čeka PAOK i traži priključak za gradskim rivalima. Srpski dvoboj na Aja Sofiji, bolja forma kapitena crno-belih u odnosu na napadača žuto-crnih
Panatinaikos ne misli da stane, nikad konkurentniji Zeleni u prethodnoj deceniji, Olimpijakos diše za vratom lideru, dok bi danas (20.00) na Aja Sofiji u Novoj Filadelfiji mogli da saznamo koji tim „odustaje” od borbe za tron.
Tek je prva trećina šampionata Grčke, ali sa Nikolićem AEK je dobro zaostao, sedam bodova za gradskim rivalom, uz meč manje. Posle poraza od Panatinaikosa i dva remija na startu šampionata, žuto-crni imaju imperativ trijumfa protiv PAOK-a koji igra toplo-hladno. Bolji je u poslednje vreme, ali i solunski tim je zasad prilično zaostao i za njega je ovaj meč trenutak istine, ostaje li u borbi za tron ili već u prvom delu sezone mora da kaže zbogom kruni.
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Rivalitet i mržnja između AEK-a i PAOK-a među navijačima je možda i najveća u Grčkoj, pa je jasno da je ulog veliki. Biće ovo jedan od dva duela solunskih i atinskih giganata ove nedelje. Pre meča u glavnom gradu Helena, u Solunu će dva sata ranije snage da odmere Aris i Olimpijakos (18.00).
20.00: (1,80) AEK (3,80) PAOK (4,20)
Na klupi šampiona neće sedeti srpski stručnjak Marko Nikolić, koji je suspendovan posle crvenog kartona prošle nedelje. Žuto-crni su na svom stadionu nepogrešivi ove sezone u domaćim okvirima – svih pet pobeda, uz samo jedan primljeni gol, a postigli su čak 19.
Grčki šampiona ove jeseni plaća ceh igranja na dva fronta. U Ligi šampiona nije baš konkurentan. Posle pobede nad LASK-om sa 1:0 na premijeri, četiri vezana poraza u elitnom evropskom takmičenju za AEK. Pre pet dana jak otpor Komu, ali poraz u Lombardiji (0:1), pa je trenutno na tek 31. mestu od 36 timova i neće biti lak put do nokaut faze.
Od povratka AEK-a u Novu Filadelfiju, ovi rivali su se sastali devet puta, a AEK ima pet pobeda, uz dva remija i dva poraza. Najjači napadački tandem AEK-a udariće na PAOK – Luka Jović i Barnabas Varga. Srpski napadač nije u formi, samo pet golova ove sezone u šampionatu, bez pogotka u Ligi šampiona. Na poslednje dve utakmice nije zatresao mrežu nekadašnji fudbaler Zvezde, Benfike, Ajntrahta, Reala, Fjorentine i Milana. Solunskim crno-belima je Jović dosad dao dva gola, jedan prošle sezone u četiri prvenstvena meča i ove u porazu na Tumbi u Kupu Grčke (1:3).
18.00: (4,10) Aris (3,60) Olimpijakos (1,85)
Nikolićevom timu nedostaju povređeni Arijaga i Ukrajinac Zubkov. Mijat Gaćinović verovatno će početi meč s klupe.
Goste će u Atini sa kapitenskom trakom da predvodi Andrija Živković, koji je i zvanično potpisao novi ugovor sa crno-belima gde će izvesno i da završi karijeru. Raspoložen je u poslednje vreme reprezentativac Srbije. Prošle nedelje je postigao tri gola za svoj tim u pobedi na svom terenu protiv Kifisije sa 4:1. Na 11 utakmica u šampionatu, Nišlija ima šest pogodaka (duplo više nego prošle sezone) i pet asistencija i udarna je igla svog tima.
Nekadašnji vezista Partizana Ognjen Ugrešić prošle nedelje je protiv Kifisije igrao svih 90 minuta za PAOK, ali će sada verovatno da počne meč s klupe.
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Napad gostiju predvodi Senegalac, nekadašnji napadač Crvene zvezde Šerif Endijaje. Iskusni napadač je na trećini sezone skoro izjednačio prošlosezonski učinak u Turskoj u dresu Samsuna, kada je dao sedam golova. Sada je na koti pet. Imao je pogodak i asistenciju prošle nedelje protiv Kifisije.
Crno-beli ne mogu da računaju na Jakića, Tejlora, Monastirlisa, Pelkasa, Pavlenku i Alija, dok je pod znakom pitanja defanzivac Elustondo, koji je bio bolestan prethodnih dana. PAOK nema evropske brige ove jeseni, posle kraha u Evropi prethodnog leta, pa je odmorniji za razliku od domaćina.
AEK je dobio samo jedan prvenstveni duel na poslednjih tri na svojoj Aja Sofiji protiv PAOK-a i to pre prošle sezone kada je dobio ubedljivo sa 3:0. Pre toga dve pobede crno-belih sa 2:0 i 3:2.
GRČKA 1 – 12. KOLO
Subota
Kifisija – Kalamata 2:2 (1:1)
/Pompo 36pen, Sagal 62 – Kurminovski 20, Diajra 53/
Iraklis – Panetolikos 3:0 (1:0)
/Lopez 38, Zulević 62, Kušta 82/
Volos – Asteras Tripolis 0:0
Nedelja
16.00: (7,00) Atromitos (4,80) Panatinaikos (1,42)
16.30: (2,10) OFI (3,40) Olimpijakos (3,45)
18.00: (4,10) Aris (3,60) Olimpijakos (1,85)
20.00: (1,80) AEK (3,80) PAOK (4,20)
***kvote su podložne promenama