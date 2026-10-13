Očekivano, ali da vidimo kad će opet: Arena rasprodata zbog Žoca

Dolazi Žoc. A kada on dolazi, onda sve staje. I svi kojima crno-beli znače poželeće da budu na licu mesta, ovog utorka od 20.30, da pozdrave nekadašnjeg šefa stručnog štaba, koji će sada na suprotnu klupu, gostujuću, u ulozi glavnokomandujućeg Panatinaikosa.

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Pošto se Željko vraća, a Grobari mu spremaju pozdrave, ovacije i ko zna kakve još izlive emocija, hala na Novom Beogradu biće ispunjena. Devet sati pre početka susreta iz kluba su potvrdili da je Partizanov dom – rasprodat.

„Beogradska arena će večeras biti puna! Ostalo je dostupno još svega nekoliko desetina ulaznica koje su se u ponudi našle kroz resale opciju! Nek grmi sa svih strana“, stoji u zvaničnoj objavi kluba iz Humske.

Kako će biti na narednim mečevima tek započete sezone, to niko ne zna. Svi su saglasni da će večeras biti spektakularno.

Jer, na prvom susretu Evrolige protiv Armanija bilo je 13.783 navijača. Neće baš biti mnogo utakmica kad će Arena biti rasprodata.