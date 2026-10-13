Željku aplauz, Partizanu pobeda

Vreme čitanja: 5min | uto. 13.10.26. | 07:47
Povratak Željka Obradovića u Beograd probudiće emocije koje nisu nestale njegovim odlaskom iz Partizana. Međutim, poštovanje prema čoveku koji je toliko dao crno-belima ne treba da isključi želju da njegov Panatinaikos u utorak bude poražen...
U novembru su ga čekali na aerodromu i molili da ostane. Nisu uspeli. U utorak će ga čekati u Beogradskoj areni, prvi put nakon mnogo godina u ulozi protivnika...
Između dva susreta stalo je gotovo godinu dana, mnogo teških reči, nezadovoljstva, razočaranja i pitanja na koja deo navijača Partizana Mozzart Beta još nije dobio odgovore. Željko Obradović se u međuvremenu vratio Panatinaikosu, klubu sa kojim je ispisivao istoriju evropske košarke, a sada dolazi na mesto gde je tokom prethodne četiri i po godine bio jedna od najvažnijih figura kluba.
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Teško je u ovom trenutku zamisliti da će bilo koji detalj utakmice privući više pažnje od trenutka kada Obradović prvi put izađe pred publiku. Taj susret iščekuje se praktično otkako je postalo jasno da će ponovo voditi Panatinaikos. Interesovanje je ogromno, ulaznice su postale izuzetno tražena roba, a među navijačima se već danima raspravlja o tome šta posle dočeka čoveka čiji je odlazak izazvao duboku krizu u odnosima između navijača i rukovodstva Partizana.
20.30: (3,20) Partizan Mozzart Bet (16,0) Panatinaikos (1,45)
Obradović je nesumnjivo zaslužio da ga Partizanovi navijači pozdrave bar onako kako su ga pozdravljali godinama. Zaslužio je aplauz zbog svega što je uradio kao igrač, a naročito kao šef struke, zbog titule evropskog šampiona iz 1992. godine, ali i odluke da se 2021, posle gotovo tri decenije i toliko uspeha širom Evrope, vrati u klub koji je u tom trenutku pokušavao da ponovo pronađe svoje mesto među najboljima. Ne treba zaboraviti da je njegov dolazak pokrenuo ogromnu energiju, da se Partizan vratio u Evroligu, ponovo osvojio regionalnu titulu i stigao nadomak Fajnal fora Evrolige 2023. godine, dok je Arena postala jedno od najprepoznatljivijih mesta na evropskoj košarkaškoj mapi, a utakmice nešto poput turističke atrakcije...
Mnogo je još stvari koje je Željko Obradović (ne)posredno uradio za svoj Partizan, a njegov uticaj nemoguće je izmeriti samo trofejima i rezultatima. Teško je zamisliti da bi klub danas bio na istom mestu bez povratka najtrofejnijeg evropskog stručnjaka svih vremena... To, ipak, ne znači da tokom četiri godine nije bilo neuspeha, propuštenih prilika i pogrešnih odluka zbog kojih je Obradović s pravom bio kritikovan. Treba biti objektivan. Ali, na kraju je usledio rastanak koji niko nije priželjkivao, niti je mogao da zamisli kada se vratio u Humsku.
Posebnu težinu predstojećem susretu navijača i Željka daje način na koji se sve završilo. Baš posle bolnog poraza od Panatinaikosa u Atini, Obradović je odlučio da podnese ostavku, koju nije povukao ni posle nezapamćenog dočeka na aerodromu. Usledio je otvoreni sukob dela navijača sa klupskim rukovodstvom, čije se posledice osećaju i danas. Različita viđenja odgovornosti za raspad saradnje i dalje postoje, a Obradovićev povratak ponovo je otvorio pitanja koja su ostala bez odgovora.
U međuvremenu, Partizan Mozzart Bet je nastavio dalje. Ekipa Đoana Penjaroje otvorila je Evroligu sa tri pobede u četiri kola, što je rezultat koji je malo ko očekivao. Crno-beli su već upisali pobede na gostovanjima i stekli razlog za dozirani optimizam pred dolazak jednog od glavnih kandidata za evropsku titulu. Dobar početak sezone nije učinio da nestanu problemi koji su pratili klub prethodnih meseci - jedan od njih je i situacija sa Džabarijem Parkerom, na čijem se odlasku intenzivno radi - ipak, pobede su navijačima dale priliku da se ponovo više bave košarkom, umesto događajima koji su prethodili Obradovićevom odlasku.
Možda bi - mada ne treba gledati posmatrati defektno - atmosfera pred Željkov povratak bila drugačija da je Partizan lošije otvorio evroligaško takmičenje. Moguće je da bi nezadovoljstvo pristalica bilo izraženije, a pritisak na klupsko rukovodstvo još veći. No, nije. Pobede su barem donekle promenile raspoloženje i ekipa vođena Đoanom Penjarojom dobila je poverenje i podršku, mada još ne u meri koju bi trebalo. Među navijačima i dalje postoji ozbiljna doza gorčine zbog načina na koji je Obradović otišao, uz snažan utisak da je prema njemu učinjena nepravda.
Penjaroja i njegovi igrači, pak, imaju pravo da očekuju podršku kakvu su dobijali njihovi prethodnici. Oni nisu odgovorni za Obradovićev odlazak, niti bi trebalo da snose posledice sukoba koji je nastao mnogo pre početka ove sezone. Njihov zadatak je da pobeđuju za Partizan Mozzart Bet, a publika je prethodnih godina pokazala koliko može da im pomogne u tome.
Zato deluju preterano priče da bi Arena, kada utakmica već počne, mogla da bude naklonjenija Željku nego Partizanu. Takva razmišljanja sporadično provejavaju, ali teško je poverovati da bi nezadovoljstvo zbog onoga što se desilo moglo da bude važnije od želje da crno-beli pobede. Čak i ako je u pitanju Željko Obradović.
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Za Obradovića, s druge strane, ovaj susret predstavlja priliku da sa Panatinaikosom nastavi pobednički niz. On danas ima obaveze prema drugom klubu, svojim igračima i navijačima koji od njega očekuju novu evropsku titulu. Čak osmu u klupskoj istoriji, od čega je pet osvojeno baš u prvom mandatu Željka Obradovića.
Za čoveka koji je prošlog novembra prolazio kroz jedan od najtežih perioda karijere, povratak pred navijače koji su ga godinama dizali u nebesa biće sve samo ne stvar protokola. Ostala je u sećanju njegova priča o tome koliko ga je pogodio doček na aerodromu, kada je po povratku kući dugo gledao u plafon. Zato ne bi čudilo da upravo prvi aplauz Obradoviću bude najemotivniji trenutak cele večeri...
Kada utakmica krene, Partizan Mozzart Bet treba da bude u prvom planu. Obradovićevo mesto u istoriji crno-belih neće zavisiti od toga kome će Arena biti privržena večeras, niti će ga eventualni poraz Panatinaikosa učiniti manje važnim. Pobeda Penjarojinog sastava bi, opet, došla ne samo kao istinski podvig u ovom trenutku, već i potvrda da ovaj tim može da se nosi čak i sa najboljima (i najbogatijima) na evropskom kontinentu.
Zato... Željku aplauz, Partizanu pobeda.
EVROLIGA - 5. kolo
Utorak
19.45: (1,45) Fenerbahče (16,0) Žalgiris (3,20)
20.00: (2,25) Asvel (15,0) Crvena zvezda (1,80)
20.30: (1,35) Barselona (16,0) Makabi Tel Aviv (3,70)
20.30: (3,20) Partizan Mozzart Bet (16,0) Panatinaikos (1,45)
20.30: (3,20) Baskonija (16,0) Dubai (1,45)
20.30: (3,00) Olimpija Milano (16,0) Real Madrid (1,50)
21.00: (2,40) Valensija (15,0) Olimpijakos (1,70)
Sreda
18.00: (1,35) Hapoel Tel Aviv (16,0) Bešiktaš (3,70)
19.30: (1,35) Anadolu Efes (16,0) Bajern Minhen (3,70)
20.45: (1,45) Pariz (16,0) Virtus Bolonja (3,20)
*** Kvote su podložne promenama