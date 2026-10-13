Željku aplauz, Partizanu pobeda

Između dva susreta stalo je gotovo godinu dana, mnogo teških reči, nezadovoljstva, razočaranja i pitanja na koja deo navijača Partizana Mozzart Beta još nije dobio odgovore. Željko Obradović se u međuvremenu vratio Panatinaikosu, klubu sa kojim je ispisivao istoriju evropske košarke, a sada dolazi na mesto gde je tokom prethodne četiri i po godine bio jedna od najvažnijih figura kluba.

U novembru su ga čekali na aerodromu i molili da ostane. Nisu uspeli. U utorak će ga čekati u Beogradskoj areni, prvi put nakon mnogo godina u ulozi protivnika...

Teško je u ovom trenutku zamisliti da će bilo koji detalj utakmice privući više pažnje od trenutka kada Obradović prvi put izađe pred publiku. Taj susret iščekuje se praktično otkako je postalo jasno da će ponovo voditi Panatinaikos. Interesovanje je ogromno, ulaznice su postale izuzetno tražena roba, a među navijačima se već danima raspravlja o tome šta posle dočeka čoveka čiji je odlazak izazvao duboku krizu u odnosima između navijača i rukovodstva Partizana. 20.30: (3,20) Partizan Mozzart Bet (16,0) Panatinaikos (1,45) Obradović je nesumnjivo zaslužio da ga Partizanovi navijači pozdrave bar onako kako su ga pozdravljali godinama. Zaslužio je aplauz zbog svega što je uradio kao igrač, a naročito kao šef struke, zbog titule evropskog šampiona iz 1992. godine, ali i odluke da se 2021, posle gotovo tri decenije i toliko uspeha širom Evrope, vrati u klub koji je u tom trenutku pokušavao da ponovo pronađe svoje mesto među najboljima. Ne treba zaboraviti da je njegov dolazak pokrenuo ogromnu energiju, da se Partizan vratio u Evroligu, ponovo osvojio regionalnu titulu i stigao nadomak Fajnal fora Evrolige 2023. godine, dok je Arena postala jedno od najprepoznatljivijih mesta na evropskoj košarkaškoj mapi, a utakmice nešto poput turističke atrakcije...

Mnogo je još stvari koje je Željko Obradović (ne)posredno uradio za svoj Partizan, a njegov uticaj nemoguće je izmeriti samo trofejima i rezultatima. Teško je zamisliti da bi klub danas bio na istom mestu bez povratka najtrofejnijeg evropskog stručnjaka svih vremena... To, ipak, ne znači da tokom četiri godine nije bilo neuspeha, propuštenih prilika i pogrešnih odluka zbog kojih je Obradović s pravom bio kritikovan. Treba biti objektivan. Ali, na kraju je usledio rastanak koji niko nije priželjkivao, niti je mogao da zamisli kada se vratio u Humsku. Posebnu težinu predstojećem susretu navijača i Željka daje način na koji se sve završilo. Baš posle bolnog poraza od Panatinaikosa u Atini, Obradović je odlučio da podnese ostavku, koju nije povukao ni posle nezapamćenog dočeka na aerodromu. Usledio je otvoreni sukob dela navijača sa klupskim rukovodstvom, čije se posledice osećaju i danas. Različita viđenja odgovornosti za raspad saradnje i dalje postoje, a Obradovićev povratak ponovo je otvorio pitanja koja su ostala bez odgovora.