OCENE – PARTIZAN: Kad bi Sek ovako svaki put… Sad je lako pričati da nije trebalo žrtvovati Samsona

Demba Sek Napad

Kad bi ovakav bio svakog dana, igrao bi daleko od Beograda. Na stadionu “Rajko Mitić” Senegalac je demonstrirao da je igrač za najjače lige. Sigurno ne za najjače timove u njima, ali za donji dom “liga petica” – izvesno. Bio je oružje kojim je Saša Ilić planirao da pokori komšiluk. Oslonjen na ideje Afrikanca, Partizan je bio na trenutke drčan, vickast, smislen i, što je u fudbalu najvažnije, konkretan. Počeo je Sek asistencijom Žeu, nastavio da igra presing na odbranu Zvezde, izvlačio se na bok, stvarao šanse, kreirao i tako opasan nudio crno-belima šansu da bi mogli da prekinu negativnu tradiciju od deset godina bez pobede u gostima na večitom derbiju. Ilić mu je, makar za ovaj meč, isterao iz glave bubice da igra više za sebe, a manje za tim, pa je Sek bio čovek koji razigrava i nudi rešenja. Jedina zamerka je što je bespotrebno dobio žuti karton, ali u napetom ambijentu derbija to se toleriše.