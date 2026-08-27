OCENE - ZVEZDA: Mučno gledati Arnautovića, Bukariju da se izvuku uši

Albert Rijera Trener

Da donese sunce sa rodne Majorke i to u kombinaciji sa vazduhom iz Andaluzije – opet neće vredeti. Ova bruka živeće dok je Crvene zvezde. Primao je srpski šampion, u poslednjih deset godina, pet golova od Totenhema i Barselone, jedan više od Bajerna… Ali ne od timova iz Plzenja, uz veliko poštovanje kvaliteta češkog predstavnika. Bio je previše samouveren, i dozvolio da mu anarhija afričkog trija pojede ekipu. Ako je tako analitičan kakvim se predstavlja – čudno je da nije predosetio opasnost. Samouverenost se plaća, tvrdoglavost još više. I kada je Crvena zvezda imala prednost u dvomeču i polako pucala kao tanka grana, Rijera je opominjao Mateusa i terao ga da igra prvom do sebe. Ne, Senjor Rijera, to se ne radi kada je na talonu čast i obraz kluba. Tačno je da je bilo suviše individualnih gluposti, ali je Rijera zakasnio sa izmenama. Morali su ranije na teren Enem, Badžo, Lučić, možda i Rodrigao.