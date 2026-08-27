Pukla bruka u Plzenju, Zvezda više od Lige konferencije nije zaslužila

Isto kao što se pre sedam dana timski podigla nakon teškog trenutka posle eliminacije u kvalifikacijama za Ligu šampiona, tako je večeras timski potpuno potpunula, uz nekoliko aktera koji su je direktno odveli u provaliju. Igrala je Crvena zvezda prolično nesigurno od početka utakmice, ali je tlo pod nogama potpuno izgubla nakon neverovatne nepromišljenosti Osmana Bukarija u 53. minutu, koji je nakon bespotrebnih čarki zamahnuo rukom ka Marčasu Doskiju , što je Dani Makeli sankcionisao crvenim kartonom. Nakon toga su Zvezdina kola krenula nizbrdo na Dosan Areni i nije imao ko da ih zaustavi, pa čak ni Mateus , koji je odbranio jedanaesterac Princu Aduu u 51. minutu.

U pravu noćnu moru pretvorile su se evropske kvalifikacije Crvene zvezde ovog leta. Navijači srpskog šampiona su nakon eliminacije u dvomeču sa Hapoel Berševom verovatno pomislili da ovaj tim dotakao dno i da slične stvari više ne mogu da mu se ponove, ali se večeras u Plzenju ispostavilo da i od goreg ima gore. Ekipa Alberta Rijere je u Češkoj doživela ono što se Crvenoj zvezdi dogodilo samo jednom u istoriji bitisanja u evrokupovima, ispustila je tri gola prednosti iz Beograda i potom ispala posle produžetaka. Ozbiljna bruka srpskog šampiona na Dosan Areni - 1:5 (1:4, 1:1), prvi meč 3:0.

Denis Visinski je u 58. minutu doneo vođstvo ekipi Radoslava Kovača sa bele tačke, pet minuta kasnije je na 3:1 povisio Patrik Hrošovski. Odbranjeni penal je skrivio Učena, drugi je bio krivica Lukasena. Do duboke nadoknade se igralo na jedan gol, ali je i pored brojnih šansi delovalo da će se Crvena zvezda nekako provući u Češkoj. Međutim, u petom minutu nadoknade dostignut je i vrhunac nerezonskih poteza igrača Crvene zvezde na ovom meču. Muhamed Čam je kod kornera sa obe ruke držao golmana Florijana Vigelea, koji je pao, a Makeli treći put pokazao na kreč. Utakmicu u produžetke je odveo Kristof Kabongo, gde je bilo jasno da će Zvezda teško izdržati pritisak. Gol za zaslužen prolaz Plzenja postigao je David Krčik u 95. minutu, nakon centaršuta Kabonga.

Ostala je dilema da li je igrač Plzenja bio u ofsajdu, dugo se gledao snimak u VAR sobi, ali Dani Makeli nije promenio svoju odluku. I da jeste, to ne bi promenilo utisak o katastrofalnoj igri i rezultatu srpskog šampiona. Posle svega kroz šta je prošla Crvena zvezda ovog leta, više od plasmana u Ligu konferencije nije zaslužila, a Albert Rijera je uvideo da ima mnogo više posla nego što je mogao da zamisli pre dolaska na stadion Rajko Mitić. Rano primljeni pogodak bio je plod lošeg ulaska u utakmicu Crvene zvezde. Nesigurni su bili gosti u dodavanjima, linije su bile previše udaljene jedna od drgih, što je otvaralo mogućnosti domaćinu da bude veoma opasan po njihov gol. Jedna takva akcija rezultirala je prmljenim pogotkom. Odličnim dodavanjem Šeika Suarea i golom snažnog Prinsa Adua. Ipak, ekipa Alberta Rijere se ekspresno vratlia i već tri minuta kasnije izjednačila. Za sve je zaslužan bio trio Ivanić, Čam, Kostov, a sve je krenulo i završilo se kapitenom crveno-belih, koji je naleteo na odbitak iz drugog plana, kaznio lošu intervenciju Karela Spačila i utišao domaću publiku.

Ipak, važnije od samog izjednačenja bilo je dasastav Alberta Rijere dođe do stabilnosti i uspostavi kontrolu dešavanja na terenu. Bilo je turbulentno još nekih sedam-osam minuta, a onda je Plzenj ostao bez daha i onog početnog nadahnuća. Takve okolnosti su mogle da rezultiraju potpunim preokretom u 22. minutu. Ivanić je pronašao Bukarija na suprtotnoj strani, krilo crveno-belih je iskoristilo brznu, pobeglo čuvaru, šutiralo, ali je Florijan Vigele prebacio loptu preko prečke. Pravili su domaći problema Zvezdi u defanzivi, konstatno su pravili višak na njenoj polovini i bili u situaciji da prete. Ipak, Filip Prebsl i Hrošovski su bili neprecizni, ali je u 33. minunu visio gol u vazduhu. Adu je izbio sam pred Mateusa, posle odličnog dodavanja Suarea, prešao je Zvezdinog golmana, poslao loptu ka nebranjenoj mreži, ali ju je stigao Derik Lukasen i sprečio da uđe u mrežu. Ispravio je štoper crveno-belih svoj propust i to što nije najbolje stajao u liniji prilikom pravljenja ofsajd zamke, ali je bi požrtvovan u do kraja, pa nije došlo do promene rezultata. Imala je Zvezda nešto više loptu u svom posedu, ali na momente nije bila previše sigurna sa njom u nogama, što su agresivni domaćini uspevali da iskoriste i budu veoma opasni po njen gol. Sa druge strane, Arnautović je bio prilično odsečen, a Kostov i Čam, nisu uspevali da donesu loptu do završne trećine napada. Na kraju, posle svega viđenog u prvih 45 minuta, rezultat je bio više nego povoljan za goste. Međutim, Crvena zvezda izgleda ništa nije naučila iz prvog poluvremena, pošto je od početka nastavka srljala iz greške u grešku, iz peha u peh, iz gluposti u glupost. Mateus je u 51. minutu uspeo da spasi što se spasiti može, pošto je odbranio jedanaesterac koji je skrivio Tebo Učena. Pročitao je Brazilac Princa Adua i odbranio mu jedanaesterac, ali su pravi problemi tek usledili. Osman Bukari je u 53. minutu bio potpuno nepromišljen. Dozvolio je Merčasu Doskiju da ga iz običnog povlačenja pored aut-linije uvuče u fizički sukob. Zamahnuo je jednom rukom Bukari, potom i krenuo rukom ka protivničkom beku, Iračanin je savršenom glumom sve to podigao na viši nivo, pa je Dani Makeli Zvezdinog igrača poslao u svlačionicu.

Od tog trenutka Zvezda je počela da se drži za ivicu provalije. Seriju nepromišljenih poteza nastavio je Lukasen, koji je uporno vukao za dres Denisa Visinskog, ovaj je pao, a Makeli pokazao na belu tačku. Isti igrač je potom pogodio sa bele tačke. Problemi za goste su se nakon toga dodatno uvećali, kao i nesigurnost u njenim redovima, što je rezultiralo i ekspresnim trećim pogotkom domaćina. Lukas Červ je dubinskom loptom pronašao Patrika Hrošovskog, ovaj je majstorski iskontrolisao loptu i matirao Mateusa. Gol Crvene zvezde ja nakon toga bio kao na strelištu, pretili su Doski, Landra, Kabongo i Červ, ali su sreća i raspoloženi Mateus bili na njenoj strani. Ipak, ni Brazilac nije mogao da ispravi sve propuste koje su napravili njegovi saigrači. Muhamed Čam je petom minutu nadoknade „poklonio“ produžetke domaćinu, dok je u 95. minutu Plzenj u Ligu Evrope odveo David Krčik. Istorijska blamaža Crvene zvezde je mogla da bude i gora da u 110. minutu nije poništen pogodak Kristofa Kabonga zbog ofsajda, ali to ništa nije promenilo, Crvena zvezda će prvi put u aktuelnoj šampionskoj igrati u Ligi konferencije.