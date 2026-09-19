Atomska košarka već u septembru: Real se osvetio Oliju i osvojio prvi Superkup Evrolige

Sezona je počela tamo gde će se i završiti. Ideja da Abu Dabi bude domaćin ovog novog turnira bila je striktno zbog marketinga, ali kao i pre dve godine kada je ovde održan Fajnal for - a biće i ove sezone - ta ideja se pokazala kao dobra.

Pritom su nam španski i grčki velikan podarili izvanredan meč. Bilo je napeto na kraju, Oli je odbijao da potone, vraćao se iznova i iznova, ali ga je koš Andresa Feliza na sedam sekundi do kraja bacio na kolena.

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U timu Reala najefikasniji je bio Timoti Luvavu Kabaro sa 12 poena, po 11 su ubacili Haime Pradilja, Mikael Jantuen i Feliz, a 10 je dao Teo Maledon. Odličan je bio i Fakundo Kampaco sa devet asistencija, a MVP nagradu kući nosi Valter Tavares koji je imao šest poena i sedam skokova. Nagradu je dobio pre svega zbog izvanrednog nastupa u polufinalu protiv Dubaija.

Što se tiče Olimpijakosa, blistao je Saša Vezenkov sa 22 poena, 14 je postigao Evan Furnije, 13 je dodao Donta Hol, dok je 12 postigao Žan Montero. Ono što je primetno u igri Olimpijakosa jeste da Montero treba da nauči da više nije gazda u finišu, budući da je lopta bila predugo kod njega iako se Vezenkov bez preuveličavanja zapalio.

Ko osvaja Evroligu?

Glavni utisak utakmice jeste ritam u kome je Real igrao. Znam da Pedro Martinez želi da njegove ekipe igraju munjevito, ali ono što je impresivno jeste što su Madriđani uspeli da nateraju evropskog šampiona da igra pod njihovim notama. Dok igrače Olija još nije probio znoj Real je već bio na deset razlike.

Naravno, pirejski gigant se u jednom momentu konsolidovao, krenuo da igra onako kako se očekuje od njega i vratio se u meč. Imao je i vođstvo u par navrata, no nije uspeo da se odlepi. Na kraju se svelo na to ko će biti mirniji, a najhladniji u završnici je bio Feliz koji je sedam sekundi pre kraja pogodio flouter za nedostižnih +4.