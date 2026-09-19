Atomska košarka već u septembru: Real se osvetio Oliju i osvojio prvi Superkup Evrolige
Vreme čitanja: 2min | sub. 19.09.26. | 21:35
Neverovatan meč u Abu Dabiju, prvi trofej u sezoni ide u vitrinu Madriđana
Uf, kakvu smo utakmicu gledali u Abu Dabiju! Prosto je neverovatno da Real Madrid i Olimpijakos igraju na ovako visokom nivou 19. septembra, pet dana pred početak Evrolige.
Očigledno je pun pogodak upravnog odbora elitnog takmičenja organizovanje Superkupa. A šampion prvog izdanja je Real Madrid, pošto je u finalu nadigrao Olimpijakos 93:89.
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Sezona je počela tamo gde će se i završiti. Ideja da Abu Dabi bude domaćin ovog novog turnira bila je striktno zbog marketinga, ali kao i pre dve godine kada je ovde održan Fajnal for - a biće i ove sezone - ta ideja se pokazala kao dobra.
Pritom su nam španski i grčki velikan podarili izvanredan meč. Bilo je napeto na kraju, Oli je odbijao da potone, vraćao se iznova i iznova, ali ga je koš Andresa Feliza na sedam sekundi do kraja bacio na kolena.
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U timu Reala najefikasniji je bio Timoti Luvavu Kabaro sa 12 poena, po 11 su ubacili Haime Pradilja, Mikael Jantuen i Feliz, a 10 je dao Teo Maledon. Odličan je bio i Fakundo Kampaco sa devet asistencija, a MVP nagradu kući nosi Valter Tavares koji je imao šest poena i sedam skokova. Nagradu je dobio pre svega zbog izvanrednog nastupa u polufinalu protiv Dubaija.
Što se tiče Olimpijakosa, blistao je Saša Vezenkov sa 22 poena, 14 je postigao Evan Furnije, 13 je dodao Donta Hol, dok je 12 postigao Žan Montero. Ono što je primetno u igri Olimpijakosa jeste da Montero treba da nauči da više nije gazda u finišu, budući da je lopta bila predugo kod njega iako se Vezenkov bez preuveličavanja zapalio.
Glavni utisak utakmice jeste ritam u kome je Real igrao. Znam da Pedro Martinez želi da njegove ekipe igraju munjevito, ali ono što je impresivno jeste što su Madriđani uspeli da nateraju evropskog šampiona da igra pod njihovim notama. Dok igrače Olija još nije probio znoj Real je već bio na deset razlike.
Naravno, pirejski gigant se u jednom momentu konsolidovao, krenuo da igra onako kako se očekuje od njega i vratio se u meč. Imao je i vođstvo u par navrata, no nije uspeo da se odlepi. Na kraju se svelo na to ko će biti mirniji, a najhladniji u završnici je bio Feliz koji je sedam sekundi pre kraja pogodio flouter za nedostižnih +4.
Valja reći i da je na ovom meču Jorgos Barcokas dobio tehničku, Feliz je ušao u raspravu sa Vezenkovim, Kampaco sa Tajlerom Dorsijem, a bilo je i jakih faulova.
Sve što možemo da kažemo jeste - spremite se, uskoro kreće evroligaška ludnica.