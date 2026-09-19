Savić: Pokazali smo sve naše slabosti

„Otvorili smo dobro utakmicu. Dali gol, imali još neke situacije za pogodak, isto smo dobro otvorili i drugo poluvreme. Međutim, ono između nije bilo dobro. Kada se IMT nametnuo, mi smo se predali. Kao da danas nismo bili spremni za borbu i činjenicu da će i oni biti faktor na terenu i da su dobra ekipa. Nismo imali mehanizme ni da se vratimo, određeni igrači nisu bili na očekivanom nivou. Utakmica je pokazala koje probleme imamo i gde smo slabi. To gde smo slabi smo sve pokazali večeras na terenu. Mane treba sakrivati, a mi smo vrline naše samo na momente prikazivali“ , objasnio je Savić .

Šef struke Novosađana nije bio preterano zadovoljan izdanjem svojih izabranika večeras, što je nagovestio i na konferenciji za medije.

Dotakao se perspektivni strateg i drugog poluvremena, u kojem su gosti bili daleko bolji rival.

„Osim prvih deset minuta drugog poluvremena koje smo dobro otvorili, falilo nam je čvrstine, da budemo prvi na ničijoj lopti. Onda i kada bismo dobili duel, nismo bili dovoljno mirni da zadržimo loptu. Vrlo malo čistih pasova smo imali u prvom, a pogotovo u drugom poluvremenu. Onda smo ušli zbog toga u nervozu, jer smo videli da ne možemo da instaliramo ono što želimo. To je presudilo da momentum ode na njihovu stranu“.

Na kraju, trener Vojvodine naglasio je da će ekipa iskoristiti ovu reprezentativnu pauzu da ustali neke mehanizme u igri koji joj nedostaju.

„Bez obzira na ovu utakmicu ili prethodnu, pauza dolazi pa dolazi. Nama je neophodna da bismo trenirali. Imaćemo sada u toku ove tri nedelje i prijateljskih utakmica i dosta treninga, što nam fali. Tako da će nam pauza dobro doći“, zaključio je Marko Savić.

Svoje impresije iz susreta sa Lalama izneo je i trener gostiju Zoran Popović.

„Teška utakmica za nas, s obzirom na to da smo vrlo rano primili gol. Na kraju moramo da budemo zadovoljni. Mada su oba tima večeras imala po poluvreme. Vojvodina prvo sa stativom i još jednom velikom šansom, mi smo tada pogodili prečku, a mi drugo poluvreme. Utakmica je mogla da ode i na jednu i na drugu stranu. Lično imam jako lepo mišljenje o Vojvodini ove godine, zbog toga čestitam mojoj ekipi na ovom rezultatu“, počeo je strateg Traktorista.

Popović je objasnio da su se Novobeograđani pripremali za furiozan start Vojvodine.

„Nije nas iznenadila njihova taktika, jer je ovo taj tim koji je igrao drugo poluvreme protiv Partizana. Bez Zukića su tada igrali, jer je izašao. Ali Vojvodina ima izuzetan kvalitet i teško se braniti protiv nje. Mi imamo problem, u Kragujevcu smo isto primili vrlo rano gol. Imamo mladu ekipu, ovo je sve 2006, 2007. godište i mi uvek gledamo da ih spremimo na pravi način, ali sa tako mladima nikad ne znate da li ste uspeli. Definitivno nisu spremni. Čim primamo gol u drugom minutu. Iskusne ekipe reše to vrlo lagano, izbace loptu napred i regrupišu se. Mi smo primili gol, a utakmica je lako mogla da ode i na 2:0. Na kraju se ispostavilo da smo i mi mogli da dobijemo“.

Istakao je iskusni stručnjak dvojicu rezervista Šarlija Keitu i Nikolu Glišića da su doneli IMT-u balans u drugom poluvremenu.

„Oni su nam dali dubinu i eksplozivnost po boku koju nismo imali. Postoji razlog zašto Keita nije počeo utakmicu. On ima taj ekstra kvalitet i sigurno je među najboljim špicevima u ligi. Bilo je mnogo interesovanja ovog leta sa raznih strana za tog igrača. Sa njima smo dobili tu dubinu da možemo da zadržimo loptu. Glišić je bio konkretniji od saigrača koga je zamenio, pogotovo što je levi bek Vojvodine dao gol. Znači, u prvih 45 minuta smo totalno zakazali, a u drugom smo napravili balans. Dosta smo večeras problema napravili Vojvodini“, zaključio je Zoran Popović.