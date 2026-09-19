Salahov šoutajm, het-trik i asistencija! Galata nije zaustavljena, Galata je pregažena
Vreme čitanja: 2min | sub. 19.09.26. | 21:03
Neverovatno izdanje Egipćanina protiv aktuelnog šampiona Turske - 4:0
Četiri vezane sezone u Turskoj ne može da se pronađe tim, ali ni pojedinac, koji može da zaustavi moćni Galatasaraj, ali je večeras pronađen! Neverovatni Mohamed Salah je postigao het-trik i upisao asistenciju u fenomenalnoj pobedi nad aktuelnim šampionom – 4:0 (3:0).
Ali nije rezultat najimpresivnije što smo videli večeras na trenerskom debiju Tomasa Rajsa, već način na koji je Egipćanin u 35. godini istrčao dva kontranapada u četvrtom i 80. minutu utakmice. Kod prvog gola je izračunato da je pretrčao 85 metara pre nego što je poslao iza leđa Ugurdžana Čakira, a nije bila mnogo manja distanca ni 76 minuta kasnije. Energija je bila na istom nivou, što je potpuno neverovatno u utakmici takvog intenziteta, kakva je bila večerašnja.
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Salah je na sebi prepoznatljiv način asistirao u 39. minutu za gol Noe Saviola, a potom bio tu da iz drugog plana iskoristi asistenciju Frankulina. Četvrti gol na utakmici bio je plod nemoći i potpunog otvaranja ekipe Okana Buruka.
Nakon večerašnjeg meča se takođe može izvući i zaključak da su Trabzonovi problemi na početku sezone bili vezani za trenera, Fatiha Tekea, koji očigledno nije uspeo da iskontroliše svlačionicu i iskoristi kvalitet koji poseduje. Šok terapija sa Tomasom Rajsom je bila uspešnija nego što je bilo ko mogao da zamisli. Galatasaraj je doživeo prvi poraz u sezoni, što je prijalo Trabzonu, koji je prišao na tri boda udaljenosti, a još više bi moglo Bešiktašu. Ukoliko sutra osvoji bod ili savlada Amed u gostima, sastav Vinćenca Italijana će preuzeti prvo mesto na tabeli.
Salah je sa ovim het-trikom izbio na prvo mesto liste strelaca sa sedam postignutih golova. Iza sebe je ostavio Osimena, Gifta Orbana i Šomurodova sa po šest golova. Dušan Vlahović je postigao četiri, ali na uzorku od samo tri utakmice. Zanimljivo, Mohamedu Salahu je ovo bio prvi het-trik od 2021. godine. Egipćanin je postao i prvi igrač u istoriji Trabzona koji je postigao tri gola protiv Galatasaraja.
TURSKA 1 – 6. KOLO
Petak
Kašimpaša – Konja 0:0
Subota
Čorum - Alanja 1:2 (0:0)
/Ramirez 76 - Makuta 67, Usluoglu 78/
Kodžaeli - Gacijantep 2:0 (0:0)
/Kutlu 56, Ađej 76/
Bašakšehir - Genčlerbirligi 4:0 (2:0)
/Skov Olsen 9, Šomurodov 33, 65, Zelke 53pen/
Trabzon - Galatasaraj 4:0 (3:0)
/Salah 4, 44, 80, Saviolo 39/
Nedelja
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