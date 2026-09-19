Salahov šoutajm, het-trik i asistencija! Galata nije zaustavljena, Galata je pregažena

Salah je na sebi prepoznatljiv način asistirao u 39. minutu za gol Noe Saviola, a potom bio tu da iz drugog plana iskoristi asistenciju Frankulina. Četvrti gol na utakmici bio je plod nemoći i potpunog otvaranja ekipe Okana Buruka.

Nakon večerašnjeg meča se takođe može izvući i zaključak da su Trabzonovi problemi na početku sezone bili vezani za trenera, Fatiha Tekea, koji očigledno nije uspeo da iskontroliše svlačionicu i iskoristi kvalitet koji poseduje. Šok terapija sa Tomasom Rajsom je bila uspešnija nego što je bilo ko mogao da zamisli. Galatasaraj je doživeo prvi poraz u sezoni, što je prijalo Trabzonu, koji je prišao na tri boda udaljenosti, a još više bi moglo Bešiktašu. Ukoliko sutra osvoji bod ili savlada Amed u gostima, sastav Vinćenca Italijana će preuzeti prvo mesto na tabeli.

Salah je sa ovim het-trikom izbio na prvo mesto liste strelaca sa sedam postignutih golova. Iza sebe je ostavio Osimena, Gifta Orbana i Šomurodova sa po šest golova. Dušan Vlahović je postigao četiri, ali na uzorku od samo tri utakmice. Zanimljivo, Mohamedu Salahu je ovo bio prvi het-trik od 2021. godine. Egipćanin je postao i prvi igrač u istoriji Trabzona koji je postigao tri gola protiv Galatasaraja.