Oživelo rivalstvo između Panatinaikosa i PAOK-a: Obradović posegao za crno-belom vezom

Tim Andree Trinkijerija je prvi put poražen tokom pripremnog perioda, pošto je na turnir u Atini stigao sa sedam pobeda iz isto toliko utakmica. I protiv Panatinaikosa je dugo izgledao kao ekipa koja može da produži seriju, posebno zbog načina na koji je uspevala da odgovori svaki put kada bi domaćin pokušao da preuzme kontrolu. Ali, Panatinaikos je pokazao da je bolji tim u ovom trenutku, a Željko Obradović je pored izuzetno raspoloženog Silvena Fransiska posegao i za crno-belim tandemom Matijas Lesor - Isak Bonga. Nekadašnji košarkaši Partizan Mozzart Beta nosili su PAO do pobede, mada treba odati priznanje gostima iz Soluna jer su gotovo 40 minuta bili u egal poziciji protiv jednog od ranih favorita za osvajanje Evrolige.

Fransisko je meč završio sa 17 poena (4/11 iz igre, 2/8 za tri) i pet asistencija, dok su Lesor i Bonga imali po 14 poena, s tim što je francuski centar imao i 10 skokova, a nemački as osam uhvaćenih lopti, po četiri na oba kraja parketa. Badio je ubacio 12 poena, dok je Eleferios Mancukas ubacio 10 poena, uz šest uhvaćenih i dve podeljene lopte. Kod Paoka Džedi Osman je svom nekadašnjem timu ubacio 16 poena (6/15 iz igre), uz sedam uhvaćenih lopti. Dvocifren je bio Markus Foster sa 15, dok su Naz Mitru Long i Ben Mur imali po 10 poena.

PAOK je već na startu pokazao jasnu nameru da dođe do trijumfa. Otvorio je utakmicu sa 6:0 i naterao Željka Obradovića na rani tajm-aut, već posle nepuna dva minuta. I pored toga, gost je ubrzo otišao i na 15:7! Panatinaikos je u postavljenom napadu imao problema da pronađe ritam, sve dok Obradović nije promenio petorku. Ulaskom Silvena Fransiska, Brankua Badija, Isaka Bonge i Matijasa Lesora domaćin je podigao agresivnost, a Fransisko je sa osam brzih poena praktično sam poništio ranu prednost gostiju. Prva četvrtina ipak je završena vođstvom PAOK-a sa 21:19.

Nije PAOK popustio ni kada je Panatinaikos prvi put prešao u vođstvo. Gosti su sredinom druge deonice ponovo napravili razliku i stigli do 34:30, ali su dve uzastopne trojke Mancukasa okrenule rezultat. Fransisko je do velikog odmora već imao 13 poena uz tri asistencije, dok su na drugoj strani Foster i Kalates održavali PAOK u egalu. Zeleni su na poluvreme otišli sa minimalnih 43:41. Delovalo je da je Panatinaikos pronašao način da slomi otpor rivala kada su Geršon Jabusele i Badio otvorili drugo poluvreme trojkama za 49:41, no Trinkijeri je odmah reagovao tajm-autom i dobio gotovo idealan odgovor. Kajl Aleksander je ubacio pet vezanih poena, Nikos Hugaz je trojkom doneo preokret, a onda se razigrao i Džedi Osman. Dve njegove vezane trojke, obe preko Lesora, kompletirale su seriju PAOK-a od 16:2 i potpuno okrenule utakmicu, pa se od 49:41 došlo do 51:57.

Panatinaikos je odgovorio sa sedam uzastopnih poena i uspeo da do kraja treće četvrtine vrati minimalno vođstvo (61:60), ali utakmica više nije imala ritam običnog pripremnog meča. Svaka lopta postala je važna, kontakti su bili sve jači, a PAOK je nastavio da kažnjava odbranu domaćina šutem spolja. Posle 30 minuta Panatinaikos je pogodio 11 trojki iz 22 pokušaja, ali ni to mu nije bilo dovoljno da se odvoji.

Osman je nastavio tamo gde je stao, njegova trojka donela je novi egal (72:72), a ubrzo je Hadžins pogodio iza linije 6,75 metara za 77:72. PAOK je ponovo imao utakmicu u svojim rukama, na nešto manje od pet minuta do kraja. Lesor i Jabusele su smanjili zaostatak, Osman je odgovorio poenima iz tranzicije za 79:76, da bi Fransisko i Lesor sa linije penala spustili razliku na samo poen (78:79) na malo manje od tri minuta do poslednjeg zvuka sirene.

Tada je tek zapravo počela prava drama u završnici. Panatinaikos je uspeo da povede sa 80:79, ali je Foster odgovorio i ponovo prebacio prednost na stranu PAOK-a (81:80). Gosti su bili nadomak velike pobede, međutim naredni napad doneo je potez utakmice za domaćina. Badio je realizovao ogromnu trojku za 83:81, posle čega je Panatinaikos odigrao odličnu odbranu, a Mancukas sa penala pogodio oba puta za 85:81 na 32 sekunde do kraja.

PAOK više nije pronašao put do koša, a Panatinaikos zatvorio utakmicu serijom 7:0 i stigao do pobede 87:81, odnosno prvog mesta na turniru. Dve ekipe pritom neće dugo čekati na novi susret, jer će ponovo igrati 26. septembra u polufinalu grčkog Superkupa.

PAOK kući nosi odličan utisak iz Atine. Samo dan nakon dramatične pobede protiv Partizan Mozzart Beta, ekipa Andree Trinkijerija odigrala je ravnopravnu utakmicu i protiv evroligaškog velikana, nekoliko puta se vraćala posle naleta domaćina i još na ulasku u poslednji minut imala prednost. Ovoga puta nije završila posao do kraja, jer je PAO imao dovoljno kvaliteta i smirenosti da spreči ishod kakav legendarni Pavlos Janakopulos sigurno ne bi voleo.

Definitivno je ponovo oživelo veliko rivalstvo! Bilo je vatre u Atini, a tek će goreti u duelima Zelenih i Dvoglavog orla severa.