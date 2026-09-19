Asvel se okliznuo, ali Pariz nije: NBA klasa došla do izražaja

Nije Pariz igrao sjajno tokom prvih 45 minuta, čak se može reći da se dosta tražio tokom uvodne i druge četvrtine, ali je u nastavku u potpunosti došao do svoje igre, pogotovo u defanzivi i stekao dvocifrenu prednost koju je čuvao sve do samog kraja. Pariz je posle lude sezone sa Nadirom Hifijem i Ti Džej Šortsom podigao lestvicu očekivanja, ali deluje da je tim iz grada svetlosti od tada nazadovao kada je reč o igračima koji dolaze u klub. Međutim, ako se za nekog može reći da ima ozbiljan CV iza sebe, a da je tokom leta stigao u glavni grad Francuske, onda je to Ti Džej Voren.

Krilni igrač iza kojeg je devet sezona igranja u NBA ligi pokazao je večeras klasu i zašto su ga mnogi na Starom kontinentu hteli, kada je postalo jasno da će tražiti angažman preko Atlantika. Nekadašnji igrač Finiksa, u kojem je ostavio najveći trag, predstavio se na najbolji način pariškoj publici. Amerikanac je okršaj na Filipu Šatrijeu, istom onom gde se igra Rolan Garos, završio kao jedan od dvojice najefikasnijih pojedinaca na meču sa 22 poena.

Voren je ovako istakao kandidaturu za prvu violinu Pariza ove sezone, a uz njega je blistala već velika evroligaška zvezda Nadir Hifi. Momaka alžirskog porekla poznat je kao sjajan skorer, ali je večeras u potpunosti pokazao da može da bude glavni kreator, pa je tako i on brojao do 22, ali uz osam asistencija. Odlično izdanje pokazao je Alan Dokosi. krilni centar Pariza poznat je kao igrač uloge, neverovatan radnik i skok mašina, ali je Nanter video i napadački arsenal reprezentativca Centralnoafričke Republike. Dokosi je pratio pomenuti tandem sa 14 pone i skokova sedam.

Ono što nikako ne može da se svidi stručnom štabu Pariza jeste to što evroligaš u finišu olako ispustio dvocifrenu prednost i umalo uveo meč u dramu, ali je na kraju ekipa iz grada svetlosti uspela da održi glavu iznad vode i slavi. Pariz u prvom kolu očekuje gostovanje Panatianikosu, a taj meč je na programu u četvrtak od 20.15.