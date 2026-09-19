Patrik Miler vozi Tomovićevu Lokomotivu

Bivši igrač Partizna Mozzart Beta demonstrirao je ono zbog čega su ga navijači crno-belih toliko voleli. Miler je poput tenka prolazio kroz defanzivu Igokee, poentirao isključivo unutar linije 6,75, što je tokom cele karijere bio njegov zaštitni znak. Iskusni bek Lokomotive je meč završio kao najefikasniji sa 19 poena, a na to je dodao još dva skoka i šest asistencija.

Od ove sezone boje ruskog tima brani i Aleksej Pokuševski. Doskorašnji krilni centar crno-belih imao je odličnu defanzivnu partiju i meč završio sa +/- indeksom sa plus 16. Pokuševski uhvatio i neke veoma bitne skokove za nominalnog domaćina na ovom meču i postigao osam poena, uz pet skokova i tri asistencije.

Na drugoj strani najzapaženiji učinak imao je Džošua Pjer Luis. Američki bek je lane bio vrlo dobar u dresu Igosa, a po partijama iz pripremnog perioda se kristališe kao glavni igrač tima iz Laktaša i za narednu sezonu, dok je večeras zabeležio 15 poena i pet asistencija.