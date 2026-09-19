Rendulić: Mlada ekipa se uplašila pobede; Ilić: Drugo poluvreme i više nego dobro
Vreme čitanja: 2min | sub. 19.09.26. | 21:19
Posle remija u Surdulici (4:4) nisu bili zadovoljni ni trener Radnika, ni strateg Partizana
Haotična utakmica u Surdulici. Radnik je na poluvremenu vodio sa 3:1, Partizan je na kraju izvukao 4:4. Ishodom meča 10. kola Mozzart Bet Superlige Srbije nisu bili zadovoljni ni jedni, ni drugi.
To barem možemo da zaključimo po izjavama dvojice trenera za Arenu sport posle meča. Strateg domaćih Zoran Rendulić istakao je da vidi kod njegovih igrača razočaranost, dok trener Partizana Saša Ilić nije bio preterano rečit.
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Rendulić je istakao da se njegov tim uplašio pobede, ali i da je primao previše naivne golove. Podsetimo, crno-beli su na startu drugog poluvremena ekspresno stigli do 3:3, a Radnik je potom ponovo poveo.
“Moram da priznam, po reakciji igrača posle ovih 90 minuta vidim da je klub došao u situaciju da smo nezadovoljni ovim rezultatom. Ajde, to može i da bude dobro. Vodili smo dva puta. Imali smo 3:1 posle gotovo savršenih 20 minuta igre u prvom poluvremenu. Imam osećaj da se ova mlada ekipa malo uplašila pobede i da je to glavni razlog. Opet smo poveli sa 4:3, u drugom poluvremenu smo primili neshvatljiva tri gola. Dobro će nam doći ova pauza”, kazao je Rendulić.
S druge strane, Ilić je izjavu dao za desetak sekundi. Standardno od njega kada je razočaran rezultatom.
“Prvo poluvreme smo odigrali izuzetno slabo, drugo i više nego dobro. Pokazali smo karakter sa 10 igrača. Hvala navijačima na velikoj podršci”, rekao je Ilić.
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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!
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MOZZART BET SUPERLIGA, 10. KOLO
Subota
Novi Pazar - Zemun 2:2 (1:0)
/Ljajić 15, Miljković 64 - Bakić 49, Petrović 90+3/
Vojvodina - IMT 1:1 (1:0)
/Sukačev 2 - Glišić 61/
OFK Beograd Mozzart Bet - Radnički Kragujevac 3:5 (2:2)
/Silue 6, 21, Pavlović 66 - Sise 11, Sremčević 34, 46, Buhta 75, Alić 84/
Radnik - Partizan 4:4 (3:1)
/Kvarši 27, Bogdanović 37, 65, Lazić 45+2 - Kojzek 18, Radojičić 54 ag, Simić 59, Penja 74/
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