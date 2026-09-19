Rendulić: Mlada ekipa se uplašila pobede; Ilić: Drugo poluvreme i više nego dobro

Rendulić je istakao da se njegov tim uplašio pobede, ali i da je primao previše naivne golove. Podsetimo, crno-beli su na startu drugog poluvremena ekspresno stigli do 3:3, a Radnik je potom ponovo poveo.

“Moram da priznam, po reakciji igrača posle ovih 90 minuta vidim da je klub došao u situaciju da smo nezadovoljni ovim rezultatom. Ajde, to može i da bude dobro. Vodili smo dva puta. Imali smo 3:1 posle gotovo savršenih 20 minuta igre u prvom poluvremenu. Imam osećaj da se ova mlada ekipa malo uplašila pobede i da je to glavni razlog. Opet smo poveli sa 4:3, u drugom poluvremenu smo primili neshvatljiva tri gola. Dobro će nam doći ova pauza”, kazao je Rendulić.

S druge strane, Ilić je izjavu dao za desetak sekundi. Standardno od njega kada je razočaran rezultatom.

“Prvo poluvreme smo odigrali izuzetno slabo, drugo i više nego dobro. Pokazali smo karakter sa 10 igrača. Hvala navijačima na velikoj podršci”, rekao je Ilić.

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MOZZART BET SUPERLIGA, 10. KOLO

Subota

Novi Pazar - Zemun 2:2 (1:0)

/Ljajić 15, Miljković 64 - Bakić 49, Petrović 90+3/

Vojvodina - IMT 1:1 (1:0)

/Sukačev 2 - Glišić 61/

OFK Beograd Mozzart Bet - Radnički Kragujevac 3:5 (2:2)

/Silue 6, 21, Pavlović 66 - Sise 11, Sremčević 34, 46, Buhta 75, Alić 84/

Radnik - Partizan 4:4 (3:1)

/Kvarši 27, Bogdanović 37, 65, Lazić 45+2 - Kojzek 18, Radojičić 54 ag, Simić 59, Penja 74/

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