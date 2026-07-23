Saša Ilić: Igrači moraju da budu odgovorniji, neke stvari sa treninga ne radimo na terenu
Vreme čitanja: 2min | čet. 23.07.26. | 23:54
„Pravimo greške koje će nas skupo koštati protiv nekih boljih protivnika“ smatra trener Partizana
Pobeda je tu, plasman u treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencije je maltene obezbeđen. Sve ostalo je za – brigu. Partizan je ubedljivo savladao UNU Štrasen (4:0), ali daleko od toga da nečim drugim osim pobede može da bude zadovoljan Saša Ilić. Prosto, njegovi puleni su efikasnošću zamaskirali probleme u igri koji su evidentno vidljivi.
Baš zato, trener Partizana nije bio zadovoljan onim što je video. Očigledno da postoje boljke koje ne postaju manje, šta više, ima ih u istom obimu kao na pripremama u Sloveniji.
“Lep rezultat za nas, ali određenim stvarima u igri nisam zadovoljan i to moramo da ispravimo. Partizan je kvalitetniji tim od Luksemburžana, ali pravimo greške koje će nas skupo koštati protiv boljih rivala. Neke stvari koje radimo na treningu, ne radimo u igri. Moramo da vidimo u čemu je problem“, rekao je Ilić na početku konferencije.
Izabrane vesti
Nisu ovo reči koje mogu da ohrabre navijače, više deluju zabrinjavajuće, ali to je posledica kašnjenja sa dovođenjem novih igrača. Trenutnom timu Partizana fali barem pet pojačanja, a pored toga, nije obećavajuće videti kako se neki igrači.
"Određeni igrači Partizana i oni koji igraju i neki koji su ušli moraju da imaju veći stepen odgovornosti. Da nam se ne dešavaju stvari kao protiv Zemuna. Danas nismo bili kažnjeni, svako je hteo nešto da pokaže i iskaže se na svoj način. Jedino možemo da delujemo kao tim".
Utakmicu je obeležio Ibrahim Zubairu sa dva gola i asistencijom. Međutim, ni sa njegovom igrom šef struke crno-belih nije do kraja zadovolja,
"Zubairu ima strašan učinak. Postigao je dva gola i asistirao za jedan. To je za svaku pohvalu. Ono što ja mislim jeste da mora da učestvuje više u igri. Ova ekipa Partizana može da igra sa nekim određenim intezitetom protiv svakog, a to iziskuje dosta energije. Moramo da rotiramo, konstantno imamo utakmice. Niko me za sada nije oduševio da može da igra svaku utakmicu".
Dosta se priča o statusu Ognjena Ugrešića. Mladi vezista je na meti nekolicine klubova iz Italije, pa se očekuje i njegov odlazak.
"On je super dete, uvek je na pragu nekog odlaska. Nije bio na nivou na pripremama, zbog toga je bio na klupi protiv Zemuna. Izgledao je dosta bolje danas. Lepo je da dete od 19 godina na dve utakmice postigne dva gola. Verovatno nije smiren u glavi pošto možda očekuje nešto, ali ja to ne znam."
Za kraj, bilo je reči i o rivalima u trećem kolu. Tobolu i Panevežisu.
„Ako idemo u Kazahstan, biće to dugo putovanje. Pričao sam sa Bambijem Tošićem, dosta dobro ih poznaje. Litvanci su fizički snažna ekipa, ali kvalitativno slabija“, dodao je Ilić.