Saša Ilić: Igrači moraju da budu odgovorniji, neke stvari sa treninga ne radimo na terenu

Pobeda je tu, plasman u treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencije je maltene obezbeđen. Sve ostalo je za – brigu. Partizan je ubedljivo savladao UNU Štrasen (4:0), ali daleko od toga da nečim drugim osim pobede može da bude zadovoljan Saša Ilić. Prosto, njegovi puleni su efikasnošću zamaskirali probleme u igri koji su evidentno vidljivi.

Baš zato, trener Partizana nije bio zadovoljan onim što je video. Očigledno da postoje boljke koje ne postaju manje, šta više, ima ih u istom obimu kao na pripremama u Sloveniji.

“Lep rezultat za nas, ali određenim stvarima u igri nisam zadovoljan i to moramo da ispravimo. Partizan je kvalitetniji tim od Luksemburžana, ali pravimo greške koje će nas skupo koštati protiv boljih rivala. Neke stvari koje radimo na treningu, ne radimo u igri. Moramo da vidimo u čemu je problem“, rekao je Ilić na početku konferencije.