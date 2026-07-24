Rezzime jučerašnjeg dana (četvrtak): Prolaznost 60 procenata

ZAOKRUŽENO

VOJVODINA - AJAKS (tip 2, kvota 1,65) – rezultat 1:4

Kad se već nisu u dvomeču protiv Ferencvaroša ogrebali za frtalj evropske radosti, iluzorno je bilo očekivati da će to fudbaleri Vojvodine uraditi protiv Ajaksa u kvalifikacijama za Ligu konferencija. U rangu slabijem takmičenju protiv rivala koji tu po svom fudbalskom rejtingu i ne pripada, Lale su na Karađorđu dobile priličan fudbalski šamar realnosti.

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BORAC B. - PETROKUB (tip 1, kvota 1,40) – rezultat 3:0

Uspeo je Petrokub da prekine dominaciju Šerifa moldavskim fudbalom i dvaput u poslednje tri sezone stigao do titule. Jedine dve u svojih 26 godina postojanja. Ipak, za razliku od ekipe iz Tiraspolja moraće još da uči da bi stigao i do Lige šampiona...

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PARTIZAN - LNA STRASEN (tip 1, kvota 1,15) – rezultat 4:0

Istina je i da je ovo faza sezone kada je „umetnički dojam“ manje važan od pukog prolaza dalje, ali sa uzorkom sa prethodne utakmice sa Zemunom, utisak je da Partizan mora i može bolje od ovoga. Sa loptom i bez nje. Čovek koji je sve režirao večeras u Humskoj bio je Ibrahim Zubairu. Dvostruki strelac i jednom asistent.

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HAJDUK - PAFOS (tip 1, kvota 2,05) – rezultat 2:0

Ima klubova koji uđu u Ligu šampiona i budu turisti – Pafos nije bio. Dugo je bio u igri za prolaz u nokaut fazu, praktično do pred sam kraj osnovnog dela takmičenja. Ostvario je dve pobede, tri puta odigrao, te dokazao da ništa što se dogodilo u kvalifikacijama nije bila slučajnost. Bilo je plod kvalitetnog rada i sistema Huana Karlosa Karseda. Ali, njega više nema i karike u lancu su počele da popuštaju.

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RIJEKA - DERI S. (tip 1, kvota 1,15) – rezultat 1:0

Nije Rijeka uspela da slomi otpor autsajdera sve do 52. minuta, a onda je Toni Fruk pogodio za pobedu na asistenciju Branka Pavića. Ako Rijeka zadrži prednost iz prve utakmice, u trećem kolu kvalifikacija igraće protiv boljeg iz dvomeča islandskog Stjarnana i finskog Ilvesa.

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PAKŠ - PANATINAIKOS (tip 2, kvota 1,55) – rezultat 1:2

Nije bilo lako, ali Pao je odbranio mnoge tikete odigrane ovog četvrka u MOZZARTU. Uspeli su Grci da do 55. minuta naprave, na kraju se videlo, krucijalnu i nedostižnu prednost od 2:0. Domaćin je uspeo do kraja meča da smanji zaostatak i tako, iako poražen, na gostovanje odlazi sa samo golom minusa.



PRECRTANO

SANKT GALEN - BENFIKA (tip 2, kvota 1,40) – rezultat 2:1

Benfika se ne oseća baš najprijatnije posle današnjeg dana, jer stropoštala se među Alpima. Moraće da vadi kestenje iz vatre u Lisabonu, moraće na Lužu da juri gol zaostatka protiv Sankt Galena kako bi se domogla naredne faze kvalifikacija.

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BEŠIKTAŠ - MIDTILAND (tip GG, kvota 1,53) – rezultat 1:0

Jedan od onih favorita koji ne mora da strahuje je Bešiktaš, mada ni on nema lagodnu situaciju, ali se nalazi u boljoj poziciji od klubova iz Portugalije i Holandije. Navijači turskog velikana čekaju da dođe Mohamed Salah, a dok se to ne desi i dok ne zaigra Leandro Trosar – nosiće ih Orkun Kokču.

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TVENTE - FERENCVAROŠ (tip 1, kvota 1,60) – rezultat 1:2

Leni Žozef promenio je tok utakmice protiv Vojvodine, pravio je dosta problema novosadskom klubu i revanšu u Budimpešti bio je strelac. Bio je to samo nagoveštaj onoga šta napadač iz Haitija može. Prema Tventeu je bio nemilosrdan. Po jedna upotrebljiva lopta u oba poluvremena dobijena u kaznenom prostoru i Holanđani su se pred pred Mađarima našli na kolenima.

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POLISIJA - KOPENHAGEN (tip 2, kvota 1,90) – rezultat 3:3

Odličan meč odigran je u Slovačkoj, tačnije u Košicama gde je ukrajinski tim nominalan domaćin. Poveo je gost već u 4. minutu, ali je Polisija uspela da u pola sata preokrene rezultat. Onda je na red došao za Kopenhagen da preokrene. Međutim nije uspeo da zadrži sva tri boda pošto je ukrajinski klub došao do zlata vrednog izjednačenja u 88. minutu preko Oleksandra Filipova.