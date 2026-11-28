I da, upravo su Hrvati junaci ove priče, ali ne na travnatom terenu, već tamo gde su godinama u drugom, nekad čak i u trećem planu. Košarka nije imala preterano uspeha kod komšija u poslednjoj deceniji. Zapravo od četvrtfinala Olimpijskih igara u Riju 2016. godine, ali se to sinoć promenilo.

Svašta se dešavalo u poslednjih 12 godina na zemaljskoj kugli. Svedočili smo Bregzitu i izboru Donalda Trampa na mesto predsednika Sjedinjenih Američkih Država, prošli smo kroz pandemiju korona virusa, gledali smo kako se američke trupe povlače iz Avganistana... Bilo je neverovatnih podviga i u svetu sporta. Srbija je dočekala krunisanje Nov a ka Đokovića za olimpijskog šampiona, Nikola Jokić je osvojio NBA ligu i tri puta poneo MVP priznanje, dok je fudbalska reprezentacija Hrvatske ostvarila neverovatan plasman u finale Svetskog prvenstva.

Hrvatska je pobedom nad Poljskom uspela da se posle već pomenutih 12 godina plasira na Mundobasket i napravi ogroman korak u podizanju sporta koji zaslužuje svoje mesto u tamošnjoj javnosti. Jedan od ključnih ljudi za ovaj rezultat je Krunoslav Simon. Nekadašnji as Anadolu Efesa nije više u dresu i patikama. Ne gledamo više one njegove prepoznatljive poteze "levicom", ali je upravo on tvorac ovog uspeha Kockastih. Naime, Simon je sada na mestu sportskog direktora nacionalnog tima i upravo je on tvorac ekipe koja je vratila Hrvatsku posle 12 godina na najveću scenu, a za naš portal je govorio o uspehu reprezentacije, ali i o drugim temama iz sveta košarke.

"Selektor je plasman izuzetno emotivno doživeo. Moramo biti svesni da Hrvatska dugo nije bila na Svetskom prvenstvu i za nas je ovo jako lep uspeh. Od početka smo postavili temelje u igri, napravili dobru selekciju i imali odličnu hemiju. Igrači su ti koji uživaju posle svakog dana koji provedu zajedno. Na kraju smo uspeli bez problema da se plasiramo i to je iznad očekivanja", rekao je Simon na početku razgovora. Konkurencija Hrvatskoj nije bila nimalo naivna. Prvi krug je bio sa Nemačkom, Izraelom i Kiprom, dok su se kasnije priključili Poljska, Letonija i Holandija.

"Moramo uzeti u obzir da su ovo vrlo čudne kvalifikacije. Poljaci su ekipa bez puno NBA i evroligaških igrača, što znači da gotovo uvek igraju u najjačem sastavu. Sve reprezentacije preko leta kubure u "prozorima", krpe se sa ovima koji čas dolaze, pa ne dolaze. Mi nismo ove godine imali tih problema. Napravili smo selekciju igrača koja igra na visokom nivou i to jako dobro, pa smo dokazali da se više ne plašimo ekipa poput Poljske, Litvanije i sličnih. Naravno, nismo mi u situaciji da bilo koga potcenjujemo. Poljacima stvarno treba skinuti kapu na ovome što su napravili do sada i njihovom selektoru takođe. Izgledaju vrlo ozbiljno, tako da je još jedan plus za nas što smo uspeli vrlo lagano da nadigramo tako ozbiljnu ekipu".

Istakao je Simon da je ovo najveći uspeh hrvatske košarke od 2016. i Olimpijskih igara.

"Kada se podvuče crta, to jeste najveći uspeh. Nažalost, posle Rija smo išli samo silaznom putanjom. Propustili smo nekoliko takmičenja, čak i jedno Evropsko prvenstvo. Moramo biti svesni toga da ne spadamo u sam vrh. Ovo je sigurno ogroman uspeh za nas i moramo ostati skromni, napraviti sve da se polako približimo najboljim reprezentacijama jer mislim da sa ovom reprezentacijom stvarno imamo šta da kažemo". Otkrio je sportski direktor hrvatske reprezentacije šta se to suštinski promenilo u tamošnjoj košarci za razliku od nekih ranijih godina.

"Sve uvek kreće od trenera. Selektor je doneo potpuno novu energiju, možemo da kažemo euforiju u reprezentaciju i učinio da se svi vrlo rado odazivaju, da svi razmišljaju kako pobediti utakmicu, a ne o nekom individualnom ostvarenju. Mogu samo da kažem da se stvorila hemija. Evo, dugo sam u reprezentaciji, ali prvi put osetim ovako nešto i da svako u sebi od igrača ima taj X faktor. Zaista je užitak biti deo svega ovoga". O tome kako je Hrvatska košarka gubila na popularnosti, dok su se ostali sportovi podizali.

"Treba biti objektivan i reći da je Hrvatska samo u počecima svoje samostalnosti osvajala neke medalje i bila u samom vrhu. Posle smrti Dražena Petrovića i od 1996. godine, Hrvatska više nikad nije osvojila nijednu medalju, a u drugom sportovima jeste, tako da je to presudilo. Uvek ljudi koji gledaju sport sa strane žele da se njihova reprezentacija bori za medalju i za neke najviše ciljeve. Mi smo u košarci od 1995. bili samo jednom u završnici nekog velikog takmičenja, a bilo je to u polufinalu Evropskog prvenstva 2013. u Sloveniji. Moramo biti realni i reći da ne spadamo u sam evropski i svetski vrh i na nama je da probamo da se približimo ovima koji to jesu".

Istakao je Simon da je nešto potpuno drugačije biti funkcioner u odnosu na ulogu na parketu.

"Definitivno mi je sada teže. Najlakše je kada si igrač. Tada samo razmišljaš o svojoj igri, imaš rutinu i pripremu, razmišljaš o saigračima i to ti je to. Kada si sa strane, kada krojiš celu sportsku politiku, tada razmišljaš o svemu i to nije lako, ali sa ovim momcima mi je stvarno užitak da radim i nisam sumnjao nijednog trenutka da mi to možemo. Posle onih prvih utakmica sa Izraelom i Nemačkom sam video da ova ekipa ima zajedništvo, da ima kvalitet i tada sam bio siguran da će doći do ovoga, pa nije bilo ogromnog stresa". Bez obzira na uspeh i to što Hrvatska u svojim redovima ima momke poput Marija Hezonje, Darija Šarića, Karla Matkovića, te Ivice Zupca, Simon je istakao da to i dalje nije blizu našeg nacionalnog tima.

"Moram biti objektivan, Srbija je u košarci rang iznad nas. Reč je o reprezentaciji koja je uvek u vrhu i krugu favorita za osvajanje odličja. Mi nažalost još nismo na tom nivou, ali sigurno da kod nas uvek vlada euforična atmosfera i ogromna očekivanja, ali treba biti objektivan. Moramo ići utakmicu po utakmicu jer ćemo imati vrlo težak žreb, pošto smo na FIBA listi 31. ili 32. i ne možemo računati da ćemo biti u prvom ili drugom šeširu. Ulazak u drugi krug bio bi velika stvar za nas, ali o tome je rano govoriti. Samo želim da svi budemo zdravi i u najjačem sastavu. Imamo kvalitetnih igrača, ali stvarno ne bih najavljivao bombastično da imamo igrače u rangu srpskih iz čistog poštovanja prema svima njima, prema hrpi evroligaških igrača koje mi nemamo, kao i to da Srbija ima i najboljeg igrača na svetu". MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan Nastavio je Simon da priča o ovoj temi.

"Mislim da još uvek nismo na tom nivou. Nedavno sam u jednom intervjuu rekao da sigurno ima sedam ili osam ekipa koje su stepenicu iznad nas, ali mislim da u ovom krugu ispod nikom neće biti lako da igra sa nama. Posedujemo specifičnu ekipu koja ima puno visokih igrača, fizički jakih i nikom neće biti lako kada nas vide sa druge strane, pogotovo ako zadržimo hemiju koju imamo". Pomenuo je Simon već koliko je važno zadržati kontinuitet na mesu selektora, a Hrvatska to ranije nije imala. Kockasti su u periodu od 2017. do 2022. promenili čak četvoricu selektora.

"Moje mišljenje je da je to ključ. Smatram da bez hijerarhije i plana koji se proteže na nekoliko godina, nema mesta za uspeh. Nama se to već obilo o glavu par puta, pogotovo kada igrač nije siguran. Kada igrač dolazi u situaciju gde nije sve raščišćeno, ne oseća se dobro i ne može dati ono najbolje od sebe, tako da kontinuitet je ključ. Od prvog dana govorim da me ne zanima ako se neka utakmica izgubi, ako se negde okliznemo, ali ako idemo u dobrom smeru i dobro izgledamo, verujem da je reč o uspehu na duže staze, a videćemo gde ćemo završiti". Naravno, upitan je Simon ko mu je prvi od naših igrača čestitao na uspehu.

"Među prvima mi se javio Vasa. Još uvek smo u kontaktu i sigurno da mu je drago zbog mene i Tomice sa kojim je u Efesu bio pet-šest godina. Evo, da vam budem iskren, vidim da na Vots Apu imam jedno 20,30 neotvorenih poruka čestitki i onih koji traže karte za ponedeljak. Do večeras će to da naraste na 100, ali sa tim ću se pozabaviti kada se odmorim i najedem".