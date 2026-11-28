Šest dana pred utakmicu u Kazanju, ruski mediji pisali su da se sprema otkaz bivšem treneru Partizana, zbog čega se javio Konstantin Kljušev, generalni direktor kluba iz Toljatija. Mogla je da se protumači ta izjava na više načina jer je prvo rekao da se veruje u rad, a onda i da lako mogu da se rastanu sa stručnim štabom.

"Nastavljamo da verujemo u naš rad, računajući i na saradnju koju imamo sa stručnim štabom. Ako u nekom momentu budemo videli da je prostor za dalju saradnju potrošen, onda ćemo se rastati uz rukovanje".

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MOZZART RELAX radi za tebe – Jedan gol do 10. minuta i dva gola do 65. minuta, i tip “prvo poluvreme 2+” je prolazan

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Dva kola pre kraja jesenjeg dela prvenstva, Akron ima četiri poraza zaredom, sedi u zoni ispadanja sa tri boda više od poslednjeplasiranog tima i pet bodova je daleko od zone ispadanja. Mada, tu je sa istim brojem bodova od mesta koje vodi u baraž, gde sedi Rodina iz Moskve sa utakmicom manje.

Lako može da se desi da mu je ovo poslednji meč jer su relativno lako izgubili. U prvom poluvremenu nisu imali nijedan šut ka golu, apsolutno ništa. Četiri puta su pipnuli loptu u protivničkom šesnaestercu i to je to od njih. Kao da se nisu ni pojavili, a usput su primili i dva gola u prvih 17 minuta, kada su Ivu i Babajev pogađali. Strelac prvog gola bio je asistent kod drugog.

Na startu drugog poluvremena je Blagojević napravio dve promene, pojačao napad, ubacio je i Tedića u igru, ali ni to ništa nije pomoglo. Jesu bili mnogo bolji, imali su svoje šanse, mada na kraju nije bilo ni počasnog gola. Pobedu je, realno, overio već u 60. minutu Savedra kada je pogodio za 3:0.

RUSIJA, 16. KOLO

Subota

Rubin - Akron 3:0 (2:0)

/Ivu 6, Babajev 17, Savedra 60/

14.30: (2,70) CSKA Moskva (3,70) Zenit (2,40)

17.00: (1,85) Baltika (3,50) Ahmat Grozni (4,30)

Nedelja

11.00: (1,95) Orenburg (3,80) Rodina (3,50)

13.15. (2,90) Rostov (3,40) Krasnodar (2,40)

15.30: (3,70) Krilja Sovjetov (3,80) Dinamo Moskva (1,90)

17.45: (1,95) Lokomotiva (3,70) Dinamo Mahačkala (3,60)

Ponedeljak

17.30: (5,70) Fakel (4,30) Spartak Moskva (1,55)

*** kvote su podložne promenama