Udine kao Lazarev grad, Jovanović kao Samardžić: Švabama 6.500.000, Zvezdi 150.000

Za Jovanovića, reklo bi se, još bolji posao. Jer baš u Udinama se još jedan Lazar, Samardžić, probio na veliku scenu. Stigao je tamo iz Lajpciga za 3.000.000 evra, tri godine kasnije otišao u Atalantu, prvo na pozajmicu vrednu 5.000.000, da bi onda bio otkupljen za još 16.600.000.

Pride, u Italiji će Jovanovića dočekati jedini srpski trener koji radi u ligama petice, Kosta Runjaić, koji i sam vrlo dobro zna kako se radi sa neizbrušenim talentima. Nakon što je njegova karijera krenula silaznom putanjom posle odlaska iz Rome, pa nije uspeo da se vrati ni u Aston Vili ni u Galatasaraju ni u Atalanti, Fjorentini, prošlog leta je pozajmljen Udinezeu za 2.500.000 evra da bi ovog, posle šest golova i sedam asistencija, bio otkupljen za 5.000.000.

Sad je na redu Jovanović. Svakako ne bi imao prostora da se pokaže u Štugartu, iako ga je trener Sebastijan Henes hvalio za dobre igre tokom pripremnog perioda. Ali u prvom timu za Lazara nije bilo mesta, a za rezervni nije mogao jer nema pasoš Evropske unije.

Tek da podsetimo, Štutgart je ovog leta dobro zaradio na još jednom srpskom igraču: Jovana Miloševića je prodao Bragi za 8.000.000 evra.