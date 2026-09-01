Udine kao Lazarev grad, Jovanović kao Samardžić: Švabama 6.500.000, Zvezdi 150.000
Vreme čitanja: 2min | uto. 01.09.26. | 14:45
Kosta Runjaić dobio novog bisera da ga ispolira
Nemačka mu nije legla, Italija bi mogla da bude rešenje. Uostalom, ako je Frijuli uspeo da lansira Lazara Samardžića, a prošle sezone i Nikola Zaniola, zašto onda ne bi mogao da na pravi put izvede i Lazara Jovanovića? A baš tamo će 19-godišnji krilni fudbaler nastaviti karijeru, pošto je Udineze rešio da Štutgartu isplati obeštećenje od 6.500.000 evra.
Za Švabe – dobar posao, mada im se Jovanović nije igrački isplatio. Odigrao je svega 124 takmičarska minuta za nemački klub, ali je uneo nekakav profit u kasu, jer ga je Štugart iz Crvene zvezde doveo za 5.000.000 evra. Crveno-beli su tada zadržali i 10 odsto od profita od naredne prodaje što bi trebalo da znači da će joj sada na račun leći oko 150.000 evra. Štutgart bi mogao da dobije i nešto preko, jer bi u bonusima mogao da prihoduje dodatnih 1.500.000 evra.
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Za Jovanovića, reklo bi se, još bolji posao. Jer baš u Udinama se još jedan Lazar, Samardžić, probio na veliku scenu. Stigao je tamo iz Lajpciga za 3.000.000 evra, tri godine kasnije otišao u Atalantu, prvo na pozajmicu vrednu 5.000.000, da bi onda bio otkupljen za još 16.600.000.
Pride, u Italiji će Jovanovića dočekati jedini srpski trener koji radi u ligama petice, Kosta Runjaić, koji i sam vrlo dobro zna kako se radi sa neizbrušenim talentima. Nakon što je njegova karijera krenula silaznom putanjom posle odlaska iz Rome, pa nije uspeo da se vrati ni u Aston Vili ni u Galatasaraju ni u Atalanti, Fjorentini, prošlog leta je pozajmljen Udinezeu za 2.500.000 evra da bi ovog, posle šest golova i sedam asistencija, bio otkupljen za 5.000.000.
Sad je na redu Jovanović. Svakako ne bi imao prostora da se pokaže u Štugartu, iako ga je trener Sebastijan Henes hvalio za dobre igre tokom pripremnog perioda. Ali u prvom timu za Lazara nije bilo mesta, a za rezervni nije mogao jer nema pasoš Evropske unije.
Tek da podsetimo, Štutgart je ovog leta dobro zaradio na još jednom srpskom igraču: Jovana Miloševića je prodao Bragi za 8.000.000 evra.