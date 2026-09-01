Otmica na Ostrvu, Fofana skrenuo ka Londonu! Signal za Liverpul?

Roma i Lajpcig su danima obigravali oko Belgijanca, ali nisu nudili dovoljno. Nije ni Kristal Palas (30.000.000). Hal Siti jeste (35.000.000 evra), ali igrač nije hteo tamo u strahu od ispadanja. Sinoć se čak javio i Arsenal, ali čisto da se raspita jer je bio neodlučan… Sanderlend je to iskoristio i ponudom od 35.000.000 evra (5.000.000 su bonusi) ubedio Lion da neće dobiti više za Fofanu i da mu vreme ističe. Taman kada su Lion i Fofana pristali i kada se Belgijanac spremao za put na sever Engleske, u priču je opet uskočio Kristal Palas i preoteo veliko pojačanje Crnim mačkama.

Palasova ponuda sa bonusima iznosi 37.000.000 evra, igraču se radije ide u London nego u Sanderlend, a tu je bitan i fudbalski detalj. Na klupi Orlova sedi francuski stručnjak Pjer Saž koji je prošle sezone vodio Lans i odlično poznaje Fofanu i njegove mogućnosti. Navodno je upravo njegov telefonski razgovor jutros prelomio Fofanu da se odluči za Palas.

Ako ne bude nekog veleobrta, do ponoći treba očekivati Fofanu u dresu Kristal Palasa. Možda je ovo signal i za Liverpul? Redsi žarko žele Ismailu Sara za kojeg su nudili 60.000.000 evra, ali Palas je tražio skoro 90.000.000. Fofana igra na poziciji levog, a Sar na poziciji desnog krila. Međutim, mogao bi Belgijanac da pokrije i suprotnu stranu napada… Redsi su doveli Barkolu, ali će pokušati da potpišu još jedno krilo do večeras i ovaj potez Kristal Palasa bi mogao da ih ohrabri da podignu ponudu.

Što se Liona tiče, oni su izvukli koliko su mogli i dobar deo novca će odmah reinvestirati. Kao zamena iz Remsa stiže japansko krilo Keito Nakamura za 20.000.000 evra. Lion ne sme da se upusti u ozvaničenje posla dok Fofana i formalno ne stavi paraf u Engleskoj…