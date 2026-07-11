Odložena polovina utakmica prvog kola Primere

Prvenstvo Španije za sezonu 2025/26 počinje 15. avgusta, a već se zna da će čak polovina utakmica prvog kola Primere biti odložena. Razlog je učešće igrača na tekućem Svetskom prvenstvu, jer svi oni imaju pravo na tri nedelje odmora, pa još tri nedelje priprema sa saigračima. Dogovor su zajednički doneli predstavnici Primere, klubova i AFE (Asocijacija španskih fudbalera), ali interesantno je da se još ne zna koji je peti meč koji će biti odložen.

Sigurno je da će se u naknadnom terminu igrati utakmice Barselona - Atletik Bilbao, Real Madrid - Real Sosijedad, Selta - Osasuna i Atletiko Madrid - Malaga, dok će peti duel zavisiti od ishoda okršaja Argentina - Švajcarska (03.00).