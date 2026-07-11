Odložena polovina utakmica prvog kola Primere
Vreme čitanja: 2min | sub. 11.07.26. | 18:20
Za četiri se već zna koje su, peta zavisi od ishoda duela Argentina - Švajcarska
Prvenstvo Španije za sezonu 2025/26 počinje 15. avgusta, a već se zna da će čak polovina utakmica prvog kola Primere biti odložena. Razlog je učešće igrača na tekućem Svetskom prvenstvu, jer svi oni imaju pravo na tri nedelje odmora, pa još tri nedelje priprema sa saigračima. Dogovor su zajednički doneli predstavnici Primere, klubova i AFE (Asocijacija španskih fudbalera), ali interesantno je da se još ne zna koji je peti meč koji će biti odložen.
Sigurno je da će se u naknadnom terminu igrati utakmice Barselona - Atletik Bilbao, Real Madrid - Real Sosijedad, Selta - Osasuna i Atletiko Madrid - Malaga, dok će peti duel zavisiti od ishoda okršaja Argentina - Švajcarska (03.00).
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Ukoliko Argentina prođe u polufinale, pomeren će biti meč Valensija - Betis, jer tim iz Sevilje u svojim redovima ima Đovanija Lo Selsa iz argentinskog nacionalnog tima. Ako Švajcarska priredi veliko iznenađenje i savlada Gaučose, aktuelne svetske prvake, to će onda doneti odlaganje utakmice Sevilja - Rajo Valjekano. Razlog su Đibril Sou i Ruben Vargas koji brane boje Švajcarske.
Postojala je ideja i da kompletno kolo bude odloženo, čime bi sezona zapravo počela nedelju dana kasnije, ali mnogi klubovi nisu pristali na to, jer su im prihodi od TV prava izuzetno bitni za budžet kojim raspolažu tokom prelaznog roka.
Kada oduzmemno četiri utakmice za koje se već zna da će biti pomerene za neki drugi termin, na startu Primere gledaćemo mečeve Alaves - Hetafe, Deportivo La Korunja - Elče, Espanjol - Levante, Rasing Santander - Viljareal i Sevilja - Rajo Valjekano ili Valensija - Betis.