Partizan u ritmu Afrike: Saša Ilić ubedio Zubairua da je golgeter i baš veruje Samsonu (VIDEO)

Protiv novog člana elitnog ranga slovenačkog fudbala možda nije ni bilo potrebe za najjačim sastavom, jer je Partizan u većem delu susreta delovao daleko bolje od domaćina u Lendavi i zasluženo slavio treći put ovog leta, posle mečeva sa Aluminijom i Nefčijem. Centralna ličnost meča bio je Ibrahim Zubairu, autor het-trika. Već u ranoj fazi susreta je povratnik iz turskog Čoruma iskoristio dobar potez Marka Lekića (napadač dobio duel sa Dragonerom) i poentirao za inicijalnu prednost.

Da je posebno raspoložen za igru, ali i realizaciju, Zubairu je potvrdio početkom drugog poluvremena, kada je najpre prihvatio odličan pas Samsona (lopta je letela bar 40 metara), a onda efikasno iskoristio trk i asistenciju rezerviste Matije Ninića. Bili su to jasni pokazatelji da bi Zubairu, koga je Saša Ilić javno hvalio za odnos prema treninzima, mogao da postane njegovo glavno oružje u predstojećoj sezoni. Nije ovo neki reper jer je u pitanju samo test utakmica, ali ova tri gola sugerišu da je Saša Ilić uspeo da ubedi Zubairua da može da bude golgeter, s obzirom na to da je ranije promašivao veliki broj stopostotnih šansi.

Utisak je da Ilić ima veliko poverenje i u Samsona, čim mu stalno traži i menja pozicije u timu, uveren u njegove fizičke karakteristike koje je na ovom meču koristio da konstantno pravi problem rivalu.

Partizan je i pre i posle toga pokazao da je kvalitetniji tim od Nafte, čak i kada stručni štab promeša karte. O tome svedoči način na koji je Milan Aleksić pretio, već do pauze je to učinio tri puta. Jednom je blokiran, drugi put je probao atraktivno petom, a onda se isprečila prečka, koja je i u testu sa Lokomotivom bila „neprijatelj“ crno-belih. Osim Aleksića i rastrčanih Afrikanaca (gde je upečatljiv bio Samson), trebalo bi apostrofirati da je srpski predstavnik u kvalifikacijama za Ligu konferencije mogao i do ubedljivije pobede. Ognjen Ugrešić je propustio izgledne prilike s početka utakmice i s kraja prvog poluvremena, ali je posle dva meča u kojima su odlukom kluba obojica bili van ekipe (kako ne bi rizikovali povrede u susret transferima) bilo lepo videti i njega i Vanju Dragojevića na terenu.

Bilo je u Partizanovoj igri primetnog oslanjanja na trkačke sposobnosti bočnih igrača, kombinacija na malom prostoru i autoriteta, ali i velikih grešaka, pre svega u odbrani. Miloš Krunić je u prvom delu ostao nesavladan, iako je nekoliko puta bilo baš opasno pred njegovim golom, posebno u drugom delu kada je ukrotio opasan pokušaj Maroše posle uigrane kombinacije iz slobodnog udarca.

Do te šanse Nafta je došla posle isključenja Aleksa Zekovića, jer je novajlija iz mladog tima Fajenorda posle samo tri minuta igre u drugom poluvremenu dobio crveni karton zbog rušenja protivnika u gol-šansi. Zeković je morao van igre, ali su se treneri dogovorili da to bude isključenje sa pravom zamene, pa je šansu dobio Dimitrije Janković, dok se Dragojević pomerio u odbranu.

Do kraja meča vredi istaći još jednu odličnu odbranu Krunića, sjajnu kombinaciju Bogdana Kostića i Marka Lekića vrednu pogotka omladinskog reprezentativca, debi Brazilca Žea, ali i propuste u odbrani koji su omogućili rezervisti Brumecu da poentira i tako postigne počasni gol za Naftu. Slovenačkom timu je ovo bio prvi gol na pripremama, posle uvodnih poraza od Honveda i Voluntarija (po 0:3).

Partizan se iz Slovenije vraća sa tri pobede, jednim remijem i jednim porazom. Sada sledi ulazak u ciljnu ravninu pred početak Mozzart Bet Superlige narednog vikenda protiv Zemuna, na stadionu ubskog Jedinstva.

PRIPREMNA UTAKMICA

NAFTA – PARTIZAN 1:4

/Brumec 72 – Zubairu 19, 52, 55, Kostić 62/

Nafta (4-4-2): Erjavšek - Poredoš, Dragoner, Pirtovšek, Kambič - Ogvuče, Lavrenčič, Zorica, Pihler - Jašaragič, Maroša. Igrali su još: Barbarič, Stankovič, Kosi, Kiralji, Buljan, Sintič, Vert, Sokal, Vejl, Ristevski, Grgić, Pecek, Brumec.

Partizan (4-1-4-1): Krunić - Samson, Simić, Milić, Abdulmalik - Dragojević - Traore, Aleksić, Ugrešić, Zubairu – Lekić. Igrali su još: Petrović, Janković, Zeković, Kostić, Ninić, Trifunović, Že.