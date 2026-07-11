Garnaćo već pakuje kofere za selidbu iz Londona: Čelsi ga stavio na transfer listu i nada se profitu

Nekadašnji član mlađih kategorija madridskog Atletika je u prošloj sezoni na prvi pogled imao zapažene brojke. Upisao je četiri asistencije i osam golova, ali je čak šest pogodaka postigao u engleskim kup takmičenjima i tek po jedan u Premijer ligi odnosno Ligi šampiona. Kod Enca Mareske je još i imao minutažu, međutim, dolaskom Lijama Roseniora sredinom sezone ona je postepeno počela da se smanjuje.

Garnaćo (22) je prošlog leta prešao iz Mančester Junajteda u redove Plavaca za 46.000.000 evra, ali sada po svaku cenu želi da napusti klub kako bi osigurao redovnu minutažu u prvom timu. Iako je potpisao dugoročan ugovor prošlog leta kada je otišao sa Old Traforda, brzo je postalo jasno da mu mesto u startnoj postavi Čelsija nije zagarantovano.

Uprava kluba je u potpunosti otvorena za prodaju i zvanično je uklonila Garnaća sa liste igrača koji “nisu na prodaju”. Čelsi isključivo zanima prodaja, odbacuje mogućnost pozajmice i za slobodu krilnog napadača traži oko 50 miliona evra (odnosno do 50 miliona funti) klubovima iz inostranstva odnosno 5.000.000 evra više premijerligašima. Što znači da se uprkos ne baš najboljoj sezoni 22-godišnjeg fudbalera nada profitu.

Za njegove usluge već vlada ogromno interesovanje, Skaj Sports ističe da se raspituju klubovi ne samo iz Premijer lige već i drugih evropskih liga, kao i iz Saudijske Arabije, a italijanski mediji pisali su da je Roma voljna da ga dovedel, ali na pozajmicu. Čelsi i igračevi predstavnici intenzivno rade na pronalaženju rešenja u nadi da će transfer biti realizovan u naredne dve nedelje, pre nego što ekipa 25. jula otputuje na turneju po Australiji.

Skaj Sports naglašava da je Garnaćov potencijalni odlazak samo deo šire rekonstrukcije napadačke linije Čelsija u ovom prelaznom roku. Klub je već prodao talentovanog Tajrika Džordža Evertonu za 21.000.000 evra, dok se finalizuju i detalji oko odlaska krilnog fudbalera Džesija Derija na jednogodišnju pozajmicu u lisabonski Sporting.