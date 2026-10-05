Odluka pada u Švedskoj: Poljaci pokazali zube u Zenici i naivno pali

Bez taze penzionera Džeka i lakše povređenog Alajbegovića, selektor Sergej Barbarez se odlučio za dve teške „devetke“ Tabakovića i Demirovića u 3-5-2 sa kojim bi opteretio poslednju liniju Poljske, koja je jači deo tima. Na početku to nije delovalo baš najbolje jer je Poljska bila bolja i opasnija u prvom poluvremenu. Imala je dve jako dobre šanse u finišu tog perioda kada je golman Zlomislić zaustavio bombu Novaka sa 20 metara i koji minut kasnije kada je štoper Katić očistio loptu sa gol-linije.

BiH je otišla na pauzu bez velike šanse, ali je u drugih 45 minuta pokazala dosta više. Prvo je Tabakoviću poništen gol zbog ofsajda, potom je Demirović promašio odličnu šansu, da bi u 83. minutu usledio ključni momenat. Bednarek je prilično naivno držao rukama rezervistu Jova Lukića, koji verovatno ne bi ni došao do lopte, i posle VAR intervencije je presuđeno da je napravio penal. Odgovornost je preuzeo vezista Ivan Bašić i pogodio, a BiH je u poslednjih desetak minuta uspela da odoli napadima Poljaka u talasima.

Ogromna tri boda za popularne Zmajeve koji ostaju u igri za direktan plasman, trebalo bi da imaju siguran baraž jer u poslednjem kolu dočekuju Rumune, a praktično su iz trke izbacili Poljsku koja fo kraja gostuje Rumunima i dočekuje Švedsku.

Prva u grupi je upravo Švedska, koja izgleda jako dobro u dosadašnjem delu Lige nacija. Selekcija Grejema Potera je bez poraza, a večeras je savladala Rumuniju u gostima 1:0 golom Viktora Đekereša u ranoj fazi meča. Šveđani su nedavno tukli Rumune i Poljake na svom terenu, potom preživeli Zenicu sa remijem, da bi večeras doneli i prvu gostujuću pobedu. U novembru dočekuju BiH, gde će im najverovatnije biti dovoljan remi za prvo mesto, i potom gostuju Poljacima. Drže sve u svojim rukama i smeši im se direktan plasman u A diviziju.

Rumuni deluju, blago rečeno, loše. Pogubili su sve utakmice i jednom nogom su se spustili u C diviziju. Novi selektorski mandat legendarnog Georgea Hadžija ne obećava, mada i nema neki poseban kvalitet na raspolaganju. Šveđani su večeras bili bolji i zasluženo slavili. Đekereš je pogodio u 13. minutu iz otpatka, pošto je Nansi pre toga pogodio stativu. Imao je Arsenalov napadač nakon pola sata igre dobru šansu da duplira prednost, ali je Rumune spasao golman Hindrih.

U drugom poluvremenu su se domaći trgli i preuzeli inicijativu, ali ima i do toga da su Šveđani bili zadovoljni rezultatom. Stvorila je Rumunija nekoliko solidnih šansi, izmene su unele živost, ali su Šveđani uspeli da odbrane minimalnu prednost.

LIGA NACIJA, B DIVIZIJA – 4. KOLO

GRUPA 4

Bosna i Hercegovina - Poljska 1:0 (0:0)

/Bašić 84 penal/

Rumunija - Švedska 0:1 (0:1)

/Đekereš 13/