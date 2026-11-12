Kusturica iz dana u dan ostavlja Amere u čudu! Svi se dive srpskom biseru

Sedamnaestogodišnji srpski košarkaški dragulj Nikola Kusturica nastavlja da oduševljava američku sportsku javnost i ekspresno se nameće kao apsolutni lider jednog od najprestižnijih univerzitetskih programa u Sjedinjenim Američkim Državama, slavnog UCLA. U noći između srede i četvrtka, Bruinsi su u dvorani „Poli Paviljon” deklasirali ekipu Arkanzas-Pajn Blafa rezultatom 106:37, čime su ostvarili trijumf sa čak 69 poena razlike i tako postavili novi rekord univerziteta kada je u pitanju najubedljivija pobeda u bogatoj istoriji muške košarkaške sekcije.

Nakon što je nedavno poneo laskavo priznanje za najboljeg brucoša nedelje u konferenciji Big Ten, Kusturica je ponovo bio najefikasniji pojedinac svog tima i za svega 23 minuta provedena na parketu upisao je 17 poena uz gotovo savršen šut iz igre od sedam pogodaka iz devet pokušaja, od čega je pogodio dve trojke iz tri šuta i jedino slobodno bacanje.

"Posle U17 Svetskog prvenstva sam odmah krenuo da treniram šut, da popravim neke stvari", rekao je Kusturica posle utakmice na konferenciji za medije.