Kusturica iz dana u dan ostavlja Amere u čudu! Svi se dive srpskom biseru
Vreme čitanja: 5min | čet. 12.11.26. | 10:20
Nova sjajna partija Nikole Kusturice i nova pobeda slavnog UCLA univerziteta
Sedamnaestogodišnji srpski košarkaški dragulj Nikola Kusturica nastavlja da oduševljava američku sportsku javnost i ekspresno se nameće kao apsolutni lider jednog od najprestižnijih univerzitetskih programa u Sjedinjenim Američkim Državama, slavnog UCLA. U noći između srede i četvrtka, Bruinsi su u dvorani „Poli Paviljon” deklasirali ekipu Arkanzas-Pajn Blafa rezultatom 106:37, čime su ostvarili trijumf sa čak 69 poena razlike i tako postavili novi rekord univerziteta kada je u pitanju najubedljivija pobeda u bogatoj istoriji muške košarkaške sekcije.
Nakon što je nedavno poneo laskavo priznanje za najboljeg brucoša nedelje u konferenciji Big Ten, Kusturica je ponovo bio najefikasniji pojedinac svog tima i za svega 23 minuta provedena na parketu upisao je 17 poena uz gotovo savršen šut iz igre od sedam pogodaka iz devet pokušaja, od čega je pogodio dve trojke iz tri šuta i jedino slobodno bacanje.
"Posle U17 Svetskog prvenstva sam odmah krenuo da treniram šut, da popravim neke stvari", rekao je Kusturica posle utakmice na konferenciji za medije.
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Svojim poenterskim učinkom mladi Novosađanin je dodao i tri skoka, tri asistencije, dve ukradene lopte i jednu blokadu, potvrdivši po drugi put zaredom epitet prvog strelca Bruinsa. Posle uvodna tri meča u NCAA sezoni, srpski vunderkind beleži impresivan prosek od 18,7 poena po utakmici, uz nestvarnih 62,5 odsto uspešnosti šuta iz igre.
Ekipa iz Los Anđelesa je od prvog sudijskog podbacivanja demonstrirala surovu silu, otvorivši utakmicu serijom 13:0, dok je odbrana funkcionisala besprekorno i rivalu u prvom poluvremenu dozvolila svega devet postignutih poena, pa se na veliki odmor otišlo pri nestvarnom rezultatu 51:9.
Drugo poluvreme donelo je nastavak potpune dominacije domaćeg sastava, u kom su se pored Kusturice istakli i Džejlen Peti sa 16, Azavijer Robinson sa 15 i Erik Dejli Džunior sa 13 poena, dok je Trent Peri zabeležio dabl-dabl učinak sa 11 poena i isto toliko asistencija. S druge strane, drugi srpski košarkaš u redovima UCLA, Filip Jović, propustio je ovaj duel.
Šef stručnog štaba Bruinsa Mik Kronin imao je mnogo razloga za zadovoljstvo nakon maksimalnog učinka od tri pobede na startu sezone, istakavši da njegovi igrači žele da rade prave stvari, da se kreću, izvršavaju zadatke i igraju pravu košarku, te da su svi maksimalno posvećeni obavezama.
Pred ekipom iz Los Anđelesa su sada novi izazovi na domaćem terenu protiv Long Bič Stejta i Kal Stejt Fulertona, a sudeći po svemu što je prikazao na otvaranju sezone, sedamnaestogodišnji srpski biser biće glavna pokretačka snaga slavnog koledža i u nastavku takmičenja.