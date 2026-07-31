Odolevao dok nije dobio šta je tražio: Njukasl uzima 90.000.000 evra za Bruna

Kako javlja Lekip, Arsenal je poslao ponudu vrednu 90.000.000 evra u osnovi i Njukasl će je prihvatiti kako bi izašao u susret Brazilcu. Preostalo je da se usaglase detalji vezani za bonuse, kao i menadžerske provizije, ali isti izvor nagoveštava da to ne bi trebalo da bude problem, pa će se Bruno Gimaraiš posle četiri i po godine na severu preseliti u glavni grad Velike Britanije. Navodno je presudila njegova želja da igra Ligu šampiona, jer u dresu Njukasla, makar naredne sezone, to neće biti slučaj. A pitanje je da li će i narednih, jer su Svrake već ostale bez Sandra Tonalija (otišao u Totenhem za 108.000.000 evra) i Entonija Gordona (Barselona ga platila 80.000.000 evra). Pride, pre samo dva dana Njukasl je iznenada napustio i trener Edi Hau.

Sa novim kormilarom, Matijasom Jajsleom, Bruno Gimaraiš bi trebalo da se sretne tokom vikenda u La Mangi u blizini Mursije, gde se tim priprema za početak naredne sezone – ukoliko do tada klub potvrdi dolazak Nemca koji je dosad vodio saudijski Al Ahli. Kako god, Bruno je rešen da ode i sada je samo pitanje modela kako će se rastati sa klubom, jer je transfer pred realizacijom.

Biće to još jedan udarac za Njukasl, ali i veliko osveženje za Arsenal, koji je dosad doveo grčko krilo iz Klub Briža Hristosa Colisa (40.000.000 evra) i golmana Ilana Melijea (Lids, besplatno).

Od ovog posla će profitirati i Lion, koji ga je doveo za svega 20.000.000 evra iz Atletiko Paranensea, da bi prilikom prodaje Arsenalu vredne 50.000.000 evra zadržao 20 procenata prihoda od budućeg profita. A to je oko 8.000.000 evra.