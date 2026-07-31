Odolevao dok nije dobio šta je tražio: Njukasl uzima 90.000.000 evra za Bruna
Vreme čitanja: 2min | pet. 31.07.26. | 12:52
Brazilac pojačava vezni red Arsenala, lepo će zaraditi i Lion
Tamo gde je najjači, tu se pojačava. Ima Mikel Arteta dosta opcija u veznom redu: na poziciji „osmice“ Arsenal nose Deklan Rajs i Mikel Merino, malo defanzivniji je Martin Subimendi, ispred je Martin Edegard... U velikom broju utakmica – samo u prošloj je prvak Engleske odigrao 63 – biće prostora za kombinovanje i rotacije (uz, naravno, kartone i eventualne povrede), pa su na Emiratima rešili da prošire opcije stručnom štabu. I to kvalitetnim rešenjem kakvo je Bruno Gimaraiš.
Kapiten Njukasla je mesecima želja Tobdžija, poslednjih sedmica se transfer „kuvao“, da bi pred naletima Arsenala klub sa severa napokon poklekao. Ili je možda pravilnije konstatovati da je istrajao u pokušajima da dobije što više novca. Prva ponuda je glasila 70.000.000 evra i glatko je odbijena, druga je pojačana do 80.000.000 evra, a i na nju su na „Sent Džejms parku“ rekli „ne“. Uprava crno-belih je navodno zagovarala sumu od okruglo 100.000.000 evra, ali je u međuvremenu malo korigovala zahteve usled pritiska samog igrača.
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Kako javlja Lekip, Arsenal je poslao ponudu vrednu 90.000.000 evra u osnovi i Njukasl će je prihvatiti kako bi izašao u susret Brazilcu. Preostalo je da se usaglase detalji vezani za bonuse, kao i menadžerske provizije, ali isti izvor nagoveštava da to ne bi trebalo da bude problem, pa će se Bruno Gimaraiš posle četiri i po godine na severu preseliti u glavni grad Velike Britanije. Navodno je presudila njegova želja da igra Ligu šampiona, jer u dresu Njukasla, makar naredne sezone, to neće biti slučaj. A pitanje je da li će i narednih, jer su Svrake već ostale bez Sandra Tonalija (otišao u Totenhem za 108.000.000 evra) i Entonija Gordona (Barselona ga platila 80.000.000 evra). Pride, pre samo dva dana Njukasl je iznenada napustio i trener Edi Hau.
Sa novim kormilarom, Matijasom Jajsleom, Bruno Gimaraiš bi trebalo da se sretne tokom vikenda u La Mangi u blizini Mursije, gde se tim priprema za početak naredne sezone – ukoliko do tada klub potvrdi dolazak Nemca koji je dosad vodio saudijski Al Ahli. Kako god, Bruno je rešen da ode i sada je samo pitanje modela kako će se rastati sa klubom, jer je transfer pred realizacijom.
Biće to još jedan udarac za Njukasl, ali i veliko osveženje za Arsenal, koji je dosad doveo grčko krilo iz Klub Briža Hristosa Colisa (40.000.000 evra) i golmana Ilana Melijea (Lids, besplatno).
Od ovog posla će profitirati i Lion, koji ga je doveo za svega 20.000.000 evra iz Atletiko Paranensea, da bi prilikom prodaje Arsenalu vredne 50.000.000 evra zadržao 20 procenata prihoda od budućeg profita. A to je oko 8.000.000 evra.