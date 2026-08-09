Kiparski recept radi i u Moskvi: Gazda koji je sa Pafosom izbacio Zvezdu srušio Zenit
Vreme čitanja: 3min | ned. 09.08.26. | 18:46
Tek će se čuti za Rodinu, klub osnovan tek 2015. godine
Debitant u Premijer ligi Rusije, moskovska Rodina kreirala je jednu od najvećih senzacija u Premijer ligi Rusije u poslednjih nekoliko godina, pošto je u trećem kolu na gostujućem terenu srušila moćni Zenit 2:1 (0:1).
Apsolutni heroj istorijskog trijumfa usred Sankt Peterburga bio je mladi, 20-godišnji jermenski napadač Artur Garibjan, koji je ušao sa klupe i sa dva postignuta gola u 59. i 65. minutu doneo svom timu prve i istorijske bodove u elitnom rangu.
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Ovaj podvig bacio je svetlo na najmlađi i verovatno najambiciozniji fudbalski projekat u Moskvi. Da bi se razumelo kako je klub za manje od decenije stigao od amatera do rušenja šampiona na Gasprom Areni, potrebno je sagledati širu sliku njegove jedinstvene strukture.
FK Rodina je osnovana 2015. godine. Za razliku od gradskih rivala poput Spartaka, CSKA ili Dinama, iza kojih stoje decenije istorije i milioni navijača, Rodina je nastala kao moderna privatna fudbalska akademija fokusirana na razvoj mladih igrača.
Klub je počeo iz amaterskih liga, ali je zahvaljujući pametnom skautingu i vrhunskoj infrastrukturi brzo preskakao rangove. Ključni trenutak u istoriji kluba dogodio se kada je projekat preuzeo ruski milijarder Sergej Lomakin, suosnivač poznatog trgovačkog lanca "Fix Price". Lomakin je klubu obezbedio finansijsku stabilnost koja je omogućila stabilan rast, izgradnju modernog sportskog sistema i konačni istorijski plasman u rusku Premijer ligu.
Rodina iz Moskve nije izolovan projekat, već deo šireg i izuzetno uspešnog fudbalskog holdinga koji Lomakin gradi širom Evrope, po uzoru na "City Football Group". Najbolji dokaz njegove fudbalske vizije je kiparski Pafos, klub koji je Lomakin preuzeo 2017. godine.
Pod njegovim vođstvom, Pafos je prešao put od lokalnog kluba do vladara kiparskog fudbala, osvojivši Kup i prvu istorijsku titulu šampiona države, što im je donelo plasman u kvalifikacije za Ligu šampiona. Lomakinov kiparski projekat postao je regionalni fenomen, naročito nakon što je u Evropi uspeo da napravi velike podvige i eliminiše Crvenu zvezdu, plasira se u Ligu šampiona, a zatim umalo uđe i u nokaut fazu elitnog takmičenja.
Pobeda nad Zenitom u Sankt Peterburgu pokazala je da sistem koji je Lomakin uspostavio u Pafosu počinje da daje velike rezultate i u samoj Moskvi. Rodina svoje mečeve igra na Areni Himki, a oslonac tima na gladnim, mladim i talentovanim igračima poput Artura Garibjana garantuje da ova senzacija nije bila slučajnost. Sa stabilnim finansijama, jasnim planom razvoja i gazdom koji zna kako se stiže čak i do Lige šampiona, Rodina je poslala jasnu poruku celoj Rusiji da je dobila novi ozbiljan klub.
RUSIJA, 3. KOLO
Subota
Krilja Sovjetov – Baltika 0:2 (0:1)
/Ćivić 3, Žil 81/
Lokomotiva Moskva – Akron Toljati 0:0
CSKA Moskva - Rostov 0:0
Nedelja
Dinamo Moskva - Dinamo Mahačkala 3:1 (0:0)
/Marinkin 77, Skopincev 79, An. Mirančuk 90+3 - Agalarov 81/
Zenit - Rodina 1:2 (1:0)
/Glušenkov 23 - Garibjan 59, 65/
Spartak Moskva - Krasnodar 1:2 (1:2)
/Ugalde 2 - Olasa 5, Batši 10/
Rubin - Orenburg 1:1 (0:0)
/Tataev ag 60 - Cenov 48/
Ponedeljak
18.30: (3,35) Fakel (3,25) Ahmat (2,25)
*** kvote su podložne promenama