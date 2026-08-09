Apsolutni heroj istorijskog trijumfa usred Sankt Peterburga bio je mladi, 20-godišnji jermenski napadač Artur Garibjan , koji je ušao sa klupe i sa dva postignuta gola u 59. i 65. minutu doneo svom timu prve i istorijske bodove u elitnom rangu.

Debitant u Premijer ligi Rusije, moskovska Rodina kreirala je jednu od najvećih senzacija u Premijer ligi Rusije u poslednjih nekoliko godina, pošto je u trećem kolu na gostujućem terenu srušila moćni Zenit 2:1 (0:1).

Ovaj podvig bacio je svetlo na najmlađi i verovatno najambiciozniji fudbalski projekat u Moskvi. Da bi se razumelo kako je klub za manje od decenije stigao od amatera do rušenja šampiona na Gasprom Areni, potrebno je sagledati širu sliku njegove jedinstvene strukture. FK Rodina je osnovana 2015. godine. Za razliku od gradskih rivala poput Spartaka, CSKA ili Dinama, iza kojih stoje decenije istorije i milioni navijača, Rodina je nastala kao moderna privatna fudbalska akademija fokusirana na razvoj mladih igrača.

Klub je počeo iz amaterskih liga, ali je zahvaljujući pametnom skautingu i vrhunskoj infrastrukturi brzo preskakao rangove. Ključni trenutak u istoriji kluba dogodio se kada je projekat preuzeo ruski milijarder Sergej Lomakin, suosnivač poznatog trgovačkog lanca "Fix Price". Lomakin je klubu obezbedio finansijsku stabilnost koja je omogućila stabilan rast, izgradnju modernog sportskog sistema i konačni istorijski plasman u rusku Premijer ligu. Rodina iz Moskve nije izolovan projekat, već deo šireg i izuzetno uspešnog fudbalskog holdinga koji Lomakin gradi širom Evrope, po uzoru na "City Football Group". Najbolji dokaz njegove fudbalske vizije je kiparski Pafos, klub koji je Lomakin preuzeo 2017. godine.