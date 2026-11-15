Raulova misija u Ovijedu - "više od trenera"

Premijera je bila komplikovana, protivnik ni manje ni više nego Đirona, dugogodišnji prvoligaš koji ima istoriju i u Ligi šampiona, sa istim brojem bodova (21) na devetom odnosno desetom mestu na tabeli. Nije se moglo do pobede, mada je utakmica bila prilično izjednačena, a na kraju meča su se čuli i zvižduci.

"Ne može se uvek imati debi iz snova", poručio je Raul uz obećanje da je ovo tek početak.

Prelazak iz treće u drugu ligu u Španiji nije mačiji kašalj za trenera. Segunda je veoma zahtevno takmičenje, bez izrazitih favorita, nasuprot poluprofesionalnom šampionatu u kojem igraju B timovi kao što je Real Madrid Kastilja. Ali, 49-godišnji Raul je morao da napravi ovaj iskorak, ako je ikada želeo da ozbiljno stupi u svet fudbalskih stratega.

Na pitanje zašto tek sada, pogled moramo usmeriti ka Madridu. Nekadašnji kapiten i legenda Reala čak šest godina sedeo je na klupi Kastilje, ukupno sedam ako dodamo i druge mlađe kategorije, gde je osvojio jedinu Ligu mladih UEFA koju ima Kraljevski klub, a potom je dva puta bio na pragu uspona u Segundu. A sve to sa ekipom koju su mu sklapali i rasklapali drugi, i čiji su se igrači neprestano prodavali.

Za Raula kažu da je stara škola, da je zahtevan – posebno prema dobrim igračima, da ne dozvoljava bahatost i da je bio posebno opsednut time da klincima utuvi u glavu vrednosti Reala. Disciplina i poštovanje su bili njegova glavna norma, a iz kluba ističu da je bio sjajan pedagog i stručnjak za razvoj mladih fudbalera. Iz njegove generacije u Kastilji na primer potiču Niko Pas i Hakobo Ramon.

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Ipak, ništa od toga nije bilo dovoljno da Raul napravi skok u prvi tim. A čekao je i želeo samo to. Odbio je klubove kao Lids ili Viljareal, nadajući se da će stići njegova prilika na Bernabeu - kada je otišao Zidan 2021. godine, Ančeloti 2024. ili makar pukim sticajem okolnosti. Ali mu nikada nije ukazano poverenje, pa je, kada je shvatio da očekuje nemoguće, otišao sam. Interesantno, njegov naslednik Alvaro Arbeloa, veoma se lako popeo tim istim putem koji je za Raula bio ćorsokak. A potom je još kao "nagradu" potpisao za Fulam i dobio trojicu igrača Kraljevskog kluba.

Osnovna razlika u odnosu na Arbelou je u tome što Raul Gonsales Blanko, idol i legenda Reala i španske reprezentacije, premda obožavan među navijačima, nije nikada bio u dobrim odnosima sa šefom. O tome najbolje svedoče čuveni audio snimci Florentina Peresa koji su se nedavno pojavili u javnosti, mada potiču iz 2003. Realov predsednik je bio nemilosrdan. Od izjava kako "Raul ne prodaje, nije medijski proizvod"; do onih mnogo težih i bolnijih kao: "Raul i Kasiljas su dve najveće prevare u Real Madridu" i "Raul je loš. Uništava Real i kriv je što timu ne ide dobro. On je između ostalog razlog što sam otišao."

"Ne znam ko su ti ljudi, trebao je dati njihova imena", izjavio je Raul nakon što je Peres napustio Real prvi put, žaleći se na razmažene zvezde. "Ja se ne smatram razmaženim", ogradio se tada kapiten belih od pojedinih kolega i Florentinovih kritika, "stigao sam sa 15 godina i privilegiju da budem ovde sam zaslužio vlastitim radom i trudom". "Ne volim automobile i satove", objašnjavao je kasnije, "moj život čine sitni detalji".

Kada se Florentino vratio, Raul je otišao. Do današnjeg dana tvrdi da nije napustio Real zbog Žozea Murinja – naprotiv, da je Portugalac insistirao na tome da ostane. Kada je otišao u Šalke, pokazalo se da je sa 33 godine još uvek imao više nego dovoljno kvaliteta i snage da postigne odlične rezultate. Bio je prva od legendi Reala koje se nisu uspele oprostiti od fudbala u belom dresu. Usledili su mnogi drugi - Kasiljas, Ronaldo, Ramos, Benzema, Modrić, Karvahal…

Pomirenje je režirano u vidu dolaska Raula na klupu mlađih kategorija 2018. Treba razumeti činjenicu da je on poslednji Španac koji je zaista bio globalna ikona Reala. Bez obzira što nije bio marketinški proizvod, publika u zemlji mu je bila odana, pa je i Florentinu Peresu išlo u prilog da ga uključi u svoj projekat. Međutim, kako su godine prolazile, videlo se šta može, a šta ne može postići. Napustio je klub 2025, još razočaraniji nego prvi put.

Samo godinu dana nakon toga, Raul je najavljen kao sportski direktor opozicionog kandidata Enrikea Rikelmea. Za vreme te kampanje, postalo je kristalno jasno ono što se dugo sumnjalo. Raul, zajedno sa Ikerom Kasiljasom i Visenteom del Boskeom ne pripada Florentinovom Realu. Dok je god aktuelni predsednik na čelu kluba, vrata će mu biti zatvorena.

Horhe Valdano, još jedan "prognanik" sa Bernabeua, bio je zaslužan za Raulov fudbalski debi, a i danas je njegov najveći pristalica. Veruje da će uspeti u Ovijedu jer ima snažan karakter, ambiciozan je i zahtevan. Na pitanje da li ima neki savet, odgovara:

"Toliko verujem u Raulovu inteligenciju da mu ne bih davao savete, pre bi ih tražio ja od njega".