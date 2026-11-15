PREDLOZZI I TIPOVANJA (nedelja): Francuzi overavaju kartu

Ostavite svoj komentar ispod teksta, i obratite pažnju na MR oznake u listi, jer Mozzart RELAX pruža mogućnost da tip prođe po do sada nigde viđenom scenariju...

FIKSEVI DANA

LETONIJA - JERMENIJA, 15.00

(Fudbal, Liga nacija)

Odavno je Letonija prežaljena, zakucana je za dno u grupi. Ima samo jedan bod u C diviziji Lige nacija. Sa Jermenijom je nešto drugačija priča, ona ne može ni gore ni dole, čak ni u slučaju pobede, jer se prvo gleda međusobni duel, a tu je lošija od drugoplasiranog Kipra. Golove treba očekivati.

TIP UG 2-4

EIBAR - KADIZ, 18.30 MR

(Fudbal, Španija 2)

Posle furioznog starta (sedam pobeda u prvih osam kola), Eibar je zapao u krizu, nanizavši četiri meča bez trijumfa. Ipak, čini se da je trenutak za prekid tog niza, s obzirom na to da na Ipuruu dolazi davljenik Kadiz, tim sa samo deset bodova iz uvodnih 13 kola od kojih je samo dva osvojio na strani. Teško će taj učinak popraviti u gostima Eibaru, koji je neporažen na poslednjih pet mečeva kod kuće.

Ovaj meč nalazi se u ponudi MOZZART RELAX.

TIP KI 1

FRANCUSKA - TURSKA, 21.00 MR

(Fudbal, Liga nacija)

Imaju Turci motiv da eventualnim remijem ili čak bodom obezbede baraž za opstanak u elitnom društvu, međutim teško da će im taj motiv biti dovoljan da prežive u Bordou. Jer motiva na pretek ima i Francuska, uz to i mnogo kvalitetniju ekipu ojačanu Kilijanom Embapeom, koji je propustio meč sa Italijom, ali je za večerašnji spreman. Sa njim će sve biti mnogo lakše i kec ne bi smeo da izostane, jer pobeda garantuje Francuskoj plasman na završni turnir Lige nacija.

A uz MOZZART RELAX tip biste mogli da zaokružite još brže!

TIP KI 1

HRVATSKA - ČEŠKA, 20.45 MR

(Fudbal, Liga nacija)

Iz perspektive Hrvata sve je kristalno jasno: ne smeju da izgube u Osijeku ukoliko žele da ostanu deo A divizije u Ligi nacija. Do sada je sastav Slavena Bilića dobio samo Češku, a ona nikoga. Nema niti jedan osvojen bod i postigla je tek dva pogotka.

Ovaj meč nalazi se u ponudi MOZZART RELAX.

TIP KI 1

VREDI PROBATI

KIPAR - CRNA GORA, 15.00

(Fudbal, Liga nacija)

Prva reprezentacija koja se iz C divizije kvalifikovala u B diviziju Lige nacija je Crne Gora. Mirko Vučinić napravio je rezultat, kolo pore kraja osigurao je prvu poziciju u grupi. Pokušaće još jednom da ostane neporažen, a nerešen ishod bi odgovarao Kipranima, jer imaju tri boda više od Jermena.

TIP X2&0-3

BELGIJA - ITALIJA, 20.45

(Fudbal, Liga nacija)

Prošlo je samo 50 dana od tog jutra kada su na naslovnim stranama držali opelo Italiji posle teškog poraza tima Roberta Mančinija od Belgije na domaćem terenu. Od tada se sve promenilo. Azuri su tri puta pobedili i jednom odigrali nerešeno u međuvremenu, a Belgija dosta oscilira i sada su ispred nje.

TIP X2&2+

BELORUSIJA - ALBANIJA, 18.00 MR

(Fudbal, Liga nacija)

I jedni i drugi su plasman u B diviziju već obezbedili, ali i te kako i Belorusija i Albanija imaju motiva pred večerašnji meč. Posebno gosti, koji su lideri grupe i posle pet kola imaju 12 bodova, u kompletnoj C diviziji manje samo od Crne gore (13). A kako je ekipa sa najboljim učinkom u diviziji automatski obezbeđuje mesto u baražu za Evropsko prvenstvo, nema sumnje da će selekcija Rolanda Marana 'zapeti' večeras na neutralnom terenu u Budimpešti kako bi došla do pobede.

Ovaj meč je u ponudi MOZZART RELAX.

TIP KI 2

ZA IZBEGAVANJE

ŠPANIJA - ENGLESKA, 20.45

I jedni i drugi posao su već završili. Španija je kartu za završni turnir obezbedila još u prošlom prozoru, Engleska je isto uradila u prethodnom kolu protiv Hrvatske, pa međusobni okršaj dočekuju bez rezultatskog motiva. Zbog toga je pitanje hoće li Luis de la Fuente i Tomas Tuhel eksperimentisati i pružiti šansu igračima sa manjom ulogom, odnosno kako će se to odraziti na krajnji rezultat večerašnjeg meča.

TIP KI 1