Đoković klečao, jedva hodao i teško disao: Novak ponovo eliminisan na startu Mastersa

Novak nije izgledao u većem delu meču kao osoba koja bi trebalo da se izlaže naporima profesionalnog sporta. Poblemi nisu bili samo sa mučninom, pokazivao je i znake nelagode u nogama, zbog čega je intervenisao fizioterapeut. U jednom trenutku srpski teniser završio je i na kolenima i bilo je jasno koliko mu je bilo teško da izdrži napore. Svima koji navijaju za jednog od nekoliko najboljih sportista u istoriji nije bilo drago da gledaju svog miljenika tako nemoćnog i u stanju u kom deluje da bi moglo da se završi sa mnogo gorim posledicama od običnog poraza na terenu.

U trećem setu meča srpski teniser je delovao malo stabilnije. Dobro je servirao i uspevao da održava ravnotežu, dok Tirante nije dozvoljavao da mu se otvori prostor za brejk. Gemovi su prolazili bez većih prilika, pa je postalo jasno da bi jedan loš servis gem mogao da odluči pobednika. Upravo to se i dogodilo. Tirante je u završnici trećeg seta uspeo da napravi ključni brejk za 5:4, a potom je bez drame odservirao za prolaz u drugo kolo, iliti šesnaestinu finala Mastersa u Sinsinatiju. Tamo će se Gaučos sastati sa Špancem Martinom Landaluseom.

Novaku ostaje da se bolje spremi za Ju Es Open koji se ove godine održava od 31. avgusta do 13. septembra, gde će braniti 720 ATP poena osvojenih za prošlogodišnje polufinale.