Mitroviću i Nju Inglandu sledi serija gostovanja, stiglo i pojačanje iz Engleske

Na tabeli u MLS, Nju Ingland je trenutno na trećem mestu tabele Istočne konferencije sa 30 osvojenih bodova. Mitrović je uoči susreta sa Torontom upitan i da li je zabrinut zbog relativno slabijih rezultata na strani. Dok su kod kuće odlični, na strani od početka godine imaju samo jednu pobedu.

"Moramo da nastavimo i siguran sam da ćemo taj trend uskoro promeniti. Nisam zabrinut zbog toga, posle prve utakmice sa Nešvilom, mislim da smo posle toga odigrali još šest mečeva na strani i zabeležili pobedu, dva remija i tri poraza. Da li je to najbolji skor? Nije, ali sve zavisi kako gledamo na određene rezultate i igre. Nikada ne delim mečeve na one koji se igraju kod kuće i na strani, tri boda su uvek na talonu i tako je cele sezone. Stvar je u tome kako zarađujete te poene. Sada nam sledi veći broj mečeva na strani, ali me više zanima možemo li da nastavimo da se razvijamo kao tim uz saznanje da želimo da ostvarimo rezultat uz dobru igru i pokazujući ko smo zaista", kaže Mitrović.

01.30: (2,10) Toronto (3,35) Nju Ingland (3,25)

Nju Ingland je ovih dana doveo pojačanje iz Engleske, u pitanju je fudbaler Kvins Park Rendžersa, 21-godišnji štoper Tajlon Smit. Južnoafrikanac je stigao na pozajmicu do kraja sezone, a Marko je imao prilike da se susretne sa njim u periodu kada je vodio tim SAD do 20 godina.

"Tajlon je igrač visokog potencijala. Imao sam prilike prvi put da ga vidim na delu u kvalifikacijama za Svetski kup igrača do 20 godina, kasnije smo igrali protiv Južne Afrike u grupnoj fazi, tako da sam ga video na terenu. Možda nema veliki broj profesionalnih mečeva u nogama, zato želimo da vidimo koliko možemo da mu pomognemo da raste kao igrač. Ne postavljamo mu prevelika očekivanja odmah, jer je mlad, promenio je zemlju i ovo je veliki izazov za njega. Tu smo da ga podržimo da uspe što je pre moguće", kaže trener Nju Inglanda.

Smit je tu da pomogne pre svega odbrani, ali Mitrović kaže da je veoma opasan i pred golom protivnika.

"Ako pričamo o napadačkom delu njegove igre, on je neko ko je vrlo smiren i vešt na lopti. Veoma je snažan i brz, njegove atletske sposobnosti se zaista izdvajaju kao nešto posebno, i to kako mi želimo da igramo, mislim da neće biti problem za njega u smislu da pokriva prostor. Tu je vrlo komforan. Seniorski mečevi su ipak nešto drugo, videćemo koliko je spreman u ovom trenutku i koliko brzo može da počne da pomaže ekipi, u šta zaista verujemo", zaključio je Mitrović.

Srpski trener odlično ume da razvija mlade igrače, ima veliko iskustvo rada sa njima. Itan Koler (21) je jedan od onih koji objašnjavaju kakav je princip Mitrovića kada su u pitanju mladi fudbaleri.

"Marko sve igrače tretira prema onom što donose ekipi. Ponekad kao mlad igrač možete da budete zanemareni zbog godina i nedostatka iskustva. Međutim on drugačije gleda na sve. Ako igrate dobro, nema problema. Ako radite stvari koje traži od vas, onda vas ne gleda kao mladog igrača, već nekog ko ispunjava zadatke. To vas ispunjava samopouzdanjem i imate jači osećaj pripadnosti ekipi. U njegovom načinu treniranja nema takve hijerarhije po godinama", poručio je Koler.

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MLS

Nedelja

01.30: (2,10) Atlanta (3,50) Njujork (3,15)

01.30: (2,30) Montreal (3,35) DC Junajted (2,90)

01.30: (2,10) Toronto (3,35) Nju Ingland (3,25)

01.20: (2,35) Šarlot (3,30) Kolumbus (2,85)

01.30: (2,25) Orlando (3,60) Sinsinati (2,80)

02.30: (1,75) Hjuston (3,50) LA Galaksi (4,50)

02.30: (2,50) Nešvil (3,35) Inter Majami (2,60)

03.30: (1,75) Solt Lejk (3,60) Minesota (4,30)

03.30: (1,50) Kolorado (4,10) Kanzas Siti (5,90)

04.30: (1,63) Los Anđeles (3,90) San Dijego (4,70)

04.30: (2,20) San Hoze (3,45) Sent Luis (2,95)

23.55: (2,35) Njujork Siti (-) Filadelfija (2,75)

23.55: (1,53) Čikago (4,10) Portland (5,40)

Ponedeljak

02.30: (2,80) Ostin (3,35) Dalas (2,35)

04.30: (3,80) Sijetl (3,45) Vankuver (1,90)

*** kvote su podložne promenama