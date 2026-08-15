Belgija videla sumnju, Pariz momka za stvaranje klupske istorije: Godts u filmu "Nema malih Bogova"

Mika Godts je rođen u belgijskom Levenu 2005. godine, fudbalski je sazreo kroz neke od najcenjenijih škola u regionu. Prve korake napravio je u omladinskoj školi Anderlehta, odakle je 2020. godine prešao u Genk, gde se brzo izdvojio kao jedan od najvećih talenata belgijskog fudbala, briljirajući pre svega u omladinskoj Ligi šampiona. U januaru 2023. godine usledio je prelazak u Ajaks, gde je nastavio razvoj u mlađem timu i zabeležio devet golova i četiri asistencije u 25 nastupa, što mu je ubrzo otvorilo vrata prvog tima za koji je debitovao devetog aprila 2023. godine protiv Fortune iz Sitarda sa svega 17 godina.

Krilnog napadača, koji podjednako dobro pokriva obe napadačke pozicije uz dominantnu desnu nogu, odlikuju vrhunski dribling i lucidnost. U svojoj prvoj punoj profesionalnoj sezoni 2024/25 odigrao je 47 utakmica u svim takmičenjima, postigao osam golova, od čega tri u Ligi Evrope, i upisao sedam asistencija. Svoj status potvrdio je u narednoj takmičarskoj godini sa učinkom od 17 golova i 15 asistencija u 44 meča, dok su se posebno izdvojili spektakularan pogodak sa 25 metara protiv Utrehta u novembru 2025. i maestralan solo-prodor protiv Brede u aprilu 2026. Time je postao tek treći igrač Ajaksa od 2010. godine koji je u jednoj sezoni ostvario dabl-dabl učinak od najmanje 15 golova i najmanje 15 asistencija.

Godts je nastupao za sve mlađe selekcije Belgije od U15 do U19 nivoa, a u maju 2022. godine učestvovao je na Evropskom prvenstvu za igrače do 17 godina sa samo 16 godina. Ukupno je upisao 16 nastupa za mlađe selekcije uz dva gola i pet asistencija, dok je kruna razvoja usledila prvim pozivom za A reprezentaciju Crvenih đavola u martu ove godine, čime već ima upisana dva zvanična nastupa, iako je propustio Svetsko prvenstvo sa reprezentacijom.

Prilikom promocije na Parku prinčeva, Godts je izjavio da se oseća neverovatno ponosno što se pridružuje jednom od najboljih klubova na svetu, dodavši da jedva čeka da obuče dres i doživi navijače, kao i da će dati sve od sebe na terenu da opravda poverenje koje su mu ukazali predsednik Naser Al Kelaifi, sportski direktor Luis Kampos i trener Luis Enrike.

Ovaj transfer deo je šire i ambicioznije strategije rukovodstva Pari Sen Žermena sa ciljem kreiranja potpuno nove, dinamične i mlađe ekipe. Glavnu navalu i dalje čine startere iz vrha napada u formaciji koju predvode Hviča Kvarachelija na levom krilu, Usman Dembele kao centralni napadač i Dezire Due na desnom krilu, dok su vlasnici sklopili i novu rotacionu navalu koju čine Mika Godts, Magnes Aklijuš iz Monaka i Feran Tores iz Barselone.

Luis Enrike je tokom ovog prelaznog roka rasteretio ekipu prodajom zvučnih imena poput Gonzala Ramosa u Milan, Randala Kolo Muanija u Juventus i Li Kang Ina u Atletiko Madrid, dok se spekuliše i o potencijalnoj prodaji Bredlija Barkole u Liverpul. Time je preliminarni bilans prelaznog roka doneo oko 100.000.000 evra prihoda od prodaja prema 164.000.000 evra rashoda za kupovine.