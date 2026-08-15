Ovo nije počelo kako treba... Fener pao na startu, košmarne noći na vidiku (VIDEO)
Vreme čitanja: 3min | sub. 15.08.26. | 22:44
Slavni klub izgubio od Genčlerbirligija - 1:2
Punih 12 godina tuge i bola preživeli su navijači Fenerbahčea, a kako je krenula nova sezona za popularne Kanarince - iliti ako se po jutru dan poznaje - ta bi niska neuspeha lako mogla da bude nastavljena.
Strašno pojačani istanbulski velikan, koji je u dosadašnjem toku prelaznog roka potrišio blizu 90.000.000 evra, angažovavši neke zaista velike svetske zvezde (poput Romelua Lukakua ili Mejsona Grinvuda), doživeo je šokantan poraz na startu turskog šampionata - 1:2. Genčlerbirligi je dosta lako izgubio oba meča od Fenera protekle sezone (dva puta po 1:3), da bi ovoga puta potpuno neočekivano zastao kao kost u grlu ekipi Ismaila Kartala.
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Iskusnom turskom stručnjaku ovo je bio peti meč na klupi tima sa Šukur Saradžoglu stadiona i prvi poraz. Imajući u vidu pod kakvim pritiskom radi svaki trener čim preuzme slavni klub, nema sumnje da Kartalu već od danas predstoje košmarne noći.
Junak Genčlerovog trijumfa je iskusni vezista Oguldžan Ulgun, strelac pobednosnog pogotka u 56. minutu, i to sve posle zaista lepe akcije po levoj strani, te gotovo idealnog centaršuta Abdulrahima Dursuna. Ništa manje pohvala ide na račun golmana Irfana Egribajata, pošto je uspeo da upiše čak 10 odbrana.
Gol za Fenerbahče delo je iskusnog Andersona Taliske, dok je na 1:1 poravnao Franko Tongja, mada taj pogodak u velikoj meri ide na dušu veziste gostiju Matea Genduzija, koji je mekano ušao u duel i lako izgubio loptu u opasnoj zoni...
Ako nešto može da teši navijače jednog od najpopularnijih klubova Evrope, to je činjenica da su njihovi mezimci dominirali u polju (posed lopte 71 odsto, broj pasova 678 naspram 280), stvorili zaista dovoljno prilika i uputili čak 27 udaraca ka pomenutom Egribajatu. Pogodili su i čak okvir gola. Nije ih htelo.
Takođe, Fener je još daleko od momenta kad će moći da skocka idealnih 11. Romelu Lukaku tek je došao, tako da nije bio u konkurenciji za sastav, a neki od najvažnijih igrača, poput Grinvuda, Kantea, Akturkoglua ili Murićija, ušli su tek u drugom poluvremenu, sa klupe.
Daleko od toga da bilo šta može da bude izgubljeno posle jednog poraza, ali da stravičan pritisak kreće još od večeras u azijskom delu Istanbula - u to ne sumnjajte. Ne ide to nikako naruku Feneru, pogotovo što ga već za tri dana očekuje prvi meč plej-ofa za Ligu šampiona protiv Liona...
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TURSKA 1 – 1. KOLO
Petak
Galatasaraj - Čorum 2:2 (0:0)
/Osimen 53, 90 - Kiziridis 59, Ramirez 61/
Subota
Kasimpaša - Trabzon 1:1 (0:1)
/Benedičak 55pen - Saviolo 43/
Konja - Rize 0:1 (0:0)
/Lači 90+7pen/
Genčlerbirligi - Fenerbahče 2:1 (0:1)
/Tongja 37, Ulgun 56 - Taliska 13/
Gazijantep - Alanja 1:1 (0:1)
/Soresku 61 - Ruan 20/
Nedelja
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20.30: (1,35) Bešiktaš (5,30) Ejup (8,00)
Ponedeljak
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