Ovo nije počelo kako treba... Fener pao na startu, košmarne noći na vidiku (VIDEO)

Punih 12 godina tuge i bola preživeli su navijači Fenerbahčea, a kako je krenula nova sezona za popularne Kanarince - iliti ako se po jutru dan poznaje - ta bi niska neuspeha lako mogla da bude nastavljena.

Strašno pojačani istanbulski velikan, koji je u dosadašnjem toku prelaznog roka potrišio blizu 90.000.000 evra, angažovavši neke zaista velike svetske zvezde (poput Romelua Lukakua ili Mejsona Grinvuda), doživeo je šokantan poraz na startu turskog šampionata - 1:2. Genčlerbirligi je dosta lako izgubio oba meča od Fenera protekle sezone (dva puta po 1:3), da bi ovoga puta potpuno neočekivano zastao kao kost u grlu ekipi Ismaila Kartala.