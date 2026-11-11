Omladinci Srbije od bruke do ubedljive pobede za poluvreme

Do nje ih je poveo Dimitrije Šarić. Talentovani ofanzivac Crvene zvezde odigrao je ključnu ulogu u preokretu, pošto je pogodio za izjednačenje nakon čega je saigračima namestio još dva pogotka. Malo je falilo da jedan postigne i u prvom poluvremenu, ali je lopta posle njegovog udarca sa distance završila na stativi. Srpski reprezentativci su i u prvom poluvremenu bili bolji rival, međutim nisu uspevali da dođu do vođstva, pa je u smiraj prvog poluvremena usledio šok.

Đorđe Radivojević je, braneći korner, ušao u duel sa kapitenom Farana Denisom Angelom. Došlo je do obostranog povlačenja, ali je glavni arbitar dosudio penal za goste, koji je u vođstvo pretvorio David Rajnhajm. Međutim, umesto heroja, napadač gostiju izrastao je u tragičara pošto je pred istek sat vremena igre zaradio crveni karton jer je nehotice laktom u lice udario Ignjata Miletića. I to svega pet minuta nakon što je Srbija prethodno izjednačila, takođe iz penala, koji je realizovao Šarić.

Nezadovoljan izgledom ekipe u prvom poluvremenu, Nikolić je tokom pauze izvršio dve izmene, ubacivši u igru Luku i Dušana Jovanovića. I jedan i drugi dali su doprinos: Dušan je iznudio penal za izjednačenje, dok je Luka zapečatio trijumf petnaestak minuta pre kraja. Prethodno je David Milovanović u kontri, nakon što ga je sjajnim dodavanjem proigrao Šarić, pogodio za 2:1, da bi deset minuta kasnije posle kornera Aleksa Damjanović duplirao prednost.

Omladinci Srbije za tri dana igraju protiv vršnjaka iz Azerbejdžana, dok će narednog utorka završiti drugi krug kvalifikacija protiv Crne Gore. Sve utakmice odigraće se u Pančevu, a prvoplasirani iz svake grupe plasiraće se u treći i završni krug kvalifikacija sa reprezentacijama iz Lige A.

KVALIFIKACIJE ZA EURO 2027

SRBIJA – FARSKA OSTRVA 4:1 (0:1)

/Šarić 54pen, Milovanović 61, Damjanović 71, L. Jovanović 76/

STADION: SRC Mladost, Pančevo

SUDIJA: B. Brand (Nemačka)

SRBIJA: Petrić, Škrijelj, Petrović (k) (od 73. Ivanović), Topić, Vranić, Radivojević (od 46. D. Jovanović), Miletić, Milovanović, Šarić (od 81. Radić), Mihailović (od 46. L. Jovanović), Damjanović (od 81. Paunović).

Selektor: Slađan Nikolić.

FARSKA OSTRVA: Sjurdarson, Anhel, Helgason, Lon, Tojt, Skala (od 65′ Morkore), Sivertsen, Ulriksen, S. Joensen (od 77′ E. Joensen), Rajnhajm, Denielsen.

Selektor: A. Olsen.