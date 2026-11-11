Kuva se novi NBA skandal! Sve može da propadne zbog 64.000.000 dolara

Što se tiče kazne, jasno je da se prvo skidaju pikovi, kao što je bio pomenuti slučaj sa Los Anđeles Klipersima i nekada sa Minesota Timbervulvsima, kada su takođe davali ugovore koji nisu po pravilima, još iz vremena kada je tamo bio Kevin Garnet . "Temelji Baksa su Nejt Emet i Brejden Burks. Imate Tajlera Hiroa na ugovoru koji ovog leta ističe, a Majls Tarner vam je vezan ugovorom za narednih nekoliko godina. Kao što ste rekli, nemate kontrolu nad svojim pikovima na draftu. A velika je verovatnoća da ćete izgubiti još nekoliko njih. Ako se budemo vodili prethodnim slučajevima, možemo da se vratimo na Minesotu i slučaj Džoa Smita, kao i na slučaj Klipersa ovog leta. Ako se utvrdi da su krivi, biće im oduzeti pikovi na draftu, a pojedinci će biti suspendovani, i to na neodređeno vreme, odnosno na duži period" , kaže Marks .

Džon Horst , trenutno generalni menadžer Milvoki Baksa, verovatno bi mogao najviše da nadrlja. čija bi budućnost mogla da postane još neizvesnija u zavisnosti od ishoda istrage. "Ne želim da bilo ko izgubi posao, ali Džon Horst se nalazi pred katastrofalnom situacijom u ovom timu. Uzgred, ako Džon Horst izgubi posao i ta pozicija postane upražnjena, a vi razmišljate da preuzmete taj posao, morate da se suočite sa ovakvom situacijom. Da se izrazimo ovako - svi u ligi očekuju da će u slučaju Gerija Trenta biti utvrđeno da je došlo do kršenja pravila. Ako se to ne dogodi, to će biti veliko iznenađenje. Zbog toga bi ovo potencijalno mogla da bude najgora prilika za preuzimanje mesta generalnog menadžera u poslednjih nekoliko decenija" , kaže Vindhorst.

Milvoki bi mogao da ostane bez pikova na draftu, dok bi pojedini članovi rukovodstva mogli da budu suspendovani i novčano kažnjeni. Istovremeno, budućnost kompletnog menadžmenta franšize nalazi se pod znakom pitanja. Ako pitate Brajana Vindhorsta, Tima Mekmena i Bobija Marksa , koji su u podkastu "The Hoop Collective" na televiziji "ESPN", postoji velika mogućnost da Milvoki bude proglašen krivim za kršenje pravila NBA lige o ograničenju plata, a Vindhorst je upozorio da bi ova situacija mogla da pretvori Bakse u jednu od najmanje poželjnih destinacija za buduće generalne menadžere. Sve bi moglo da ode u propast u Milvokiju.

Ipak, može da bude i još gore...

"Vi ovo nazivate opasnom zonom. Ja ovo nazivam paklom. Ovo je kao da postavljamo pitanje, šta se dešava kada se pakao zaledi? E, upravo takvih pet ili šest narednih godina čeka Milvoki u NBA ligi", rekao je Mekmen.

Inače, Milvoki mogao da bude spreman da trejduje praktično svakog igrača dok se franšiza suočava sa problemima i što ne zna šta će u budućnosti biti. Ipak, naglasio je da je najveće pitanje ko će donositi te odluke ukoliko dođe do velikih promena u rukovodstvu kluba.

"Veruje se da je stav Baksa otprilike sledeći - ako ste zainteresovani za nekoga iz našeg rostera, možemo da razgovaramo. Smatra se da je svaki igrač Milvokija dostupan na tržištu za trejdove. Najveće pitanje je ko će u tom trenutku voditi operacije kluba? Šta će se dogoditi sa Džonom Horstom", pita se Mekmen.

NBA liga pokrenula je istragu jednog od najkontroverznijih ugovora tokom slobodne agencije 2026. godine, s obzirom da je Milvoki potpisao sa Gerijem Trentom Džuniorom četvorogodišnji ugovor vredan 64.000.000 dolara. Ovaj dogovor odmah je izazvao pažnju širom NBA lige zbog velikog finansijskog ulaganja Milvokija u igrača koji je iza sebe imao razočaravajuću sezonu. U prevodu, niti vredi taj novac, niti je mlad, pa da bude za budućnost. Pomenuti bek prosečno je beležio 8,1 poen, jedan skok i 1,2 asistencije za 21,2 minuta po utakmici, tokom 65 nastupa. Postizao je 1,9 trojki po utakmici, uz 38,7 odsto uspešnosti šuta iz igre i 36 odsto za tri poena. Njegov prosek poena bio je najniži još od debitantske sezone u NBA ligi, dok mu je procenat šuta iz igre takođe bio najlošiji od prve godine u najjačoj košarkaškoj ligi sveta.

Prema novom ugovoru, Trent će zarađivati prosečno 16.000.000 dolara godišnje, a ono što je zanimljivo je da je njegov agent Rič Pol iz agencije "Klač Sport", koja zastupa i nekoliko velikih NBA zvezda, uključujući Lebrona Džejmsa, kao najpoznatijeg. Portal "Blazer's Edge" izneo je mogućnost da bi ovaj ugovor mogao da predstavlja svojevrsnu nadoknadu za činjenicu da je Trent ranije prihvatao manje ugovore kako bi ostao u Milvokiju. Međutim, portal je ovu mogućnost predstavio isključivo kao spekulaciju i nije objavio da postoji potvrđen prethodni dogovor između Milvokija, Trenta ili njegovih predstavnika.

Trent je prvi put stigao u Milvoki 2024. godine, kada je potpisao ugovor na minimalni iznos koji je dozvoljen pravilima lige. Posle toga potpisao je dvogodišnji ugovor vredan 7.500.000 dolara, ali je ovog leta odlučio da odbije igračku opciju i ponovo postane neograničeno slobodan agent. Ta dva uzastopna ugovora omogućila su Baksima da steknu njegova "Bird prava", što im je dalo mogućnost da mu ponude novi ugovor čak i ako bi time premašili ono što mogu da daju po "seleri kepu".

Sad kreće istraga i Baksi mogu skupo da plate ovaj dogovor, koji je očigledno nagrada za neka ranija dela. A ove sezone odigrao je tek tri utakmice i to sve pred kraj, kada je sve rešeno...

NBA, večeras

01.00 (3.20) Toronto (16.00) Boston (1.45)

01.00 (1.50) Njujork (16.00) Klivlend (3.00)

01.00 (1.70) Indijana (15.00) Vašington (2.40)

02.00 (2.65) Memfis (16.00) Denver (1.60)

02.00 (1.50) Nju Orleans (16.00) Bruklin (3.00)

02.00 (8.00) Čikago (23.00) San Antonio (1.10)

02.00 (9.00) Milvoki (25.00) LA Lejkers (1.07)

03.00 (2.65) Juta (16.00) Orlando (1.60)

03.30 (1.45) Hjuston (16.00) Golden Stejt (3.20)

04.00 (2.10) Portland (15.00) Oklahoma (1.90)