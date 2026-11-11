Vratili se Džekiri i Vildoza, nema Stivensa

Nikako da budu samo lepe vesti za Partizan Mozzart Bet i zdravstveno stanje u ekipi! Najzad je trener Đoan Penjaroja dočekao da krenu sa povratkom povređeni igrači. Naime, prema saznanjima Mozzart Sporta u sastavu za Baskoniju su Tonje Džekiri, ali i Luka Vildoza. Međutim zbog prehlade nema Lamara Stivensa.

Džekiri je već duži period van tima jer se povredio na meču protiv Fenerbahčea, dok je Luka Vildoza doživeo povredu šake na duelu protiv Makabija.