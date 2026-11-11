Vratili se Džekiri i Vildoza, nema Stivensa

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Vreme čitanja: 1min | sre. 11.11.26. | 18:53
Najnovije vesti za navijače Partizan Mozzart Beta pred okršaj sa Baskonijom
Nikako da budu samo lepe vesti za Partizan Mozzart Bet i zdravstveno stanje u ekipi! Najzad je trener Đoan Penjaroja dočekao da krenu sa povratkom povređeni igrači. Naime, prema saznanjima Mozzart Sporta u sastavu za Baskoniju su Tonje Džekiri, ali i Luka Vildoza. Međutim zbog prehlade nema Lamara Stivensa.
Džekiri je već duži period van tima jer se povredio na meču protiv Fenerbahčea, dok je Luka Vildoza doživeo povredu šake na duelu protiv Makabija.
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Ipak, i jedan i drugi su spremni da večeras pomognu ekipi, samo ostaje da se vidi kolika će im minutaža biti.
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Van tima su Kevarijus Hejs koji se oporavlja od povrede ramena, Derek Vilis koji je sve bliži oporavku, dok je Kajl Olman van tima odlukom trenera Penjaroje. Takođe, još jedan igrač koji neće biti u sastavu za večerašnju utakmicu je i Lamar Stivens.
Očekuje se da večeras u dvorani bude i Kris Silva koji će potpisati ugovor sa crno-belima ukoliko uspešno prođe lekarske preglede.