Onaj stari Loris Karijus, Dileta da spremi hladne obloge (VIDEO)

Vratio se letos Šalke u Bundesligu nakon tri godine odsustva, odradio ambiciozan prelazni rok, ali trenutno to deluje jako tanko. Makar tako kažu rezultati i tabela…

Kraljevsko plavi iz Gelzenkirhena su pretposlednji na prvenstvenoj lestvici sa samo šest bodova iz devet utakmica, a još poraznije zvuči podatak da su dali samo pet golova i da su ubedljivo najneefikasniji tim u ligi. Nakon tri meča posta su zatresli mrežu, ali to nije bilo dovoljno pošto ih je Hofenhajm večeras u Zinshajmu rutinski savladao 2:1.