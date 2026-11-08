Onaj stari Loris Karijus, Dileta da spremi hladne obloge (VIDEO)
Vreme čitanja: 5min | ned. 08.11.26. | 21:28
Proradio Aslani
Vratio se letos Šalke u Bundesligu nakon tri godine odsustva, odradio ambiciozan prelazni rok, ali trenutno to deluje jako tanko. Makar tako kažu rezultati i tabela…
Kraljevsko plavi iz Gelzenkirhena su pretposlednji na prvenstvenoj lestvici sa samo šest bodova iz devet utakmica, a još poraznije zvuči podatak da su dali samo pet golova i da su ubedljivo najneefikasniji tim u ligi. Nakon tri meča posta su zatresli mrežu, ali to nije bilo dovoljno pošto ih je Hofenhajm večeras u Zinshajmu rutinski savladao 2:1.
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Koliki je problem napad, nešto manji je odbrana na čelu sa iskusnim golmanom Lorisom Karijusom. Nekadašnji golman Liverpula je obeležen kroz karijeru onim katastrofalnim finalom Lige šampiona protiv Real Madrida, a večeras je podsetio na tu strašnu noć iz Kijeva.
U desetom minutu je dobio povratni pas od štopera. Mogao je da ispuca, ali je pogrešio, pogodio u nogu Fisnika Aslanija i lopta se odbila u mrežu. Neverovatan način za bundesligaški prvenac ove sezone najskupljeg Hofenhajmovog igrača. Konačno je probio led…
Igralo se otvoreno u nastavku, smenjivale su se šanse pred oba gola, a u 26. minutu su domaći duplirali prednost. Aslani je na gol dodao i još lepšu asistenciju kada je podvalio loptu za Lemperlea koji je rutinski matirao Karijusa.
Aslani je Karijusovo veče potpuno upropastio nakon puta u 47. minutu. Karijus je dobio loptu, a u želji da otkloni opasnost, saigrač Robin Gosens mu je uklizao u facu i povredio ga. Obojica su morali da budu zamenjeni. Uteha za Karijusa je što ga kod kuće čeka Dileta Leota sa hladnim oblogama…
Uspeo je Šalke da se ponada desetak minuta pre kraja kada je Adamu pogodio iz otpatka nakon kornera, ali to je bilo sve. Klub iz Gelzenkirhena će voditi grčevitu borbu za opstanak ove sezone…
BUNDESLIGA – 9. KOLO
Petak
Hamburger - Borusija Menhengladbah 3:1 (1:1)
/Muhajm 11, Nanđa 59, Gronbek 70 - Hak 44/
Subota
Borusija Dortmund - Elverzberg 2:1 (0:0)
/Nmeča 55, 71 - Futko 81/
Majnc - Bajern Minhen 1:2 (0:1)
/Tic 90+3 - Kimih 14, Karl 57/
Paderborn - Ajntraht Frankfurt 2:2 (1:1)
/Obermajer 45+1, Piringer 73pen - Burkart 23, 90+3/
RB Lajpcig - Augzburg 5:2 (3:1)
/Banzuzi 33, Enkunku 35, Raum 45+2, Romulo 60, Baumgartner 66 - Kade 1. Ogundu 90+2/
Štutgart - Verder Bremen 1:0 (1:0)
/Mitelštet 7/
Nedelja
Keln - Bajer Leverkuzen 1:2 (0:1)
/El mala 90+2 - Garsija 7, Šik 82/
Frajburg - Union Berlin 2:0 (0:0)
/Kedira 55ag, Suzuki 67/
Hofenhajm - Šalke
/Aslani 10, Lemperle 26 - Adamu 82/