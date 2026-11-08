Real rutinski pred duel sa Zvezdom: Kraljevski klub usamljen na vrhu španskog prvenstva

Povrede muče Real, to je jasno, ali i dalje igraju ozbiljnu košaku što je i pokazala utakmica protiv Panatinaikosa u prethodnom kolu Evrolige. Madriđani su pružili odličnu partiju, ali im je pobeda izmakla u produžetku, čime je prekinut njihov niz od šest uzastopnih trijumfa u najjačem evropskom takmičenju. Već u narednom kolu očekuje ih novi veliki izazov, pošto im u goste dolazi Crvena zvezda, koja je takođe u sjajnoj formi.

Zato im je utakmica u domaćem prvenstvu dobro došla da makar nakratko zaborave poraz od Atinjana i vrate se na pobedničke staze. Kraljevski klub slavio je u sedmom kolu španskog prvenstva protiv Mursije 90:71 i tako se osamio na vrhu tabele kao jedina ekipa sa maksimalnim učinkom.