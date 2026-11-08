Real rutinski pred duel sa Zvezdom: Kraljevski klub usamljen na vrhu španskog prvenstva
Vreme čitanja: 2min | ned. 08.11.26. | 21:04
Madriđani nastavili pobednički niz u domaćem šampionatu i ostali jedina ekipa sa maksimalnim učinkom posle sedam kola
Povrede muče Real, to je jasno, ali i dalje igraju ozbiljnu košaku što je i pokazala utakmica protiv Panatinaikosa u prethodnom kolu Evrolige. Madriđani su pružili odličnu partiju, ali im je pobeda izmakla u produžetku, čime je prekinut njihov niz od šest uzastopnih trijumfa u najjačem evropskom takmičenju. Već u narednom kolu očekuje ih novi veliki izazov, pošto im u goste dolazi Crvena zvezda, koja je takođe u sjajnoj formi.
Zato im je utakmica u domaćem prvenstvu dobro došla da makar nakratko zaborave poraz od Atinjana i vrate se na pobedničke staze. Kraljevski klub slavio je u sedmom kolu španskog prvenstva protiv Mursije 90:71 i tako se osamio na vrhu tabele kao jedina ekipa sa maksimalnim učinkom.
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Uoči meča, uručena je i nagrada za Pedra Martineza, za najboljeg trenera španskog prvenstva prethodne sezone u kojoj je sa Valensijom, osvojio špansko prvenstvo a pored uspeha u domaćem prvenstvu igrao je i fajnal for Evrolige.
Utakmicu su odma od starta domanatnije otvorili domaći, pogotovo u reketu, gde su u prvom poluvremenu, gostima dozvolili da uhvate samo osam lopti, naspram 20 koliko je uhvatio Kraljevski klub. Tada su već bili na osam poena prednosti (47:39).
Usledila je nešto sporija treća četvrtina, u kojoj su obe ekipe postigle po 16 poena, ali je Real u poslednjoj deonici ubacio u višu brzinu. Serijom 15:0 na početku poslednje četvrtine, Madriđani su otklonili sve dileme oko pobednika, a poslednjih deset minuta rešili su u svoju korist rezultatom 27:16.
Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Haime Pradilja sa 15 poena, Dejmion Džons dodao je 13, Alberto Abalde 12, a Andreas Feliz 11 poena. Dvocifreni su bili i Valter Tavares i Timoti Luvavu sa po deset poena. Kod gostiju se istakao Dilan Enis sa 15, dok je Žan Mark Pansa postigao 11 poena.