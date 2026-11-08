Vlahović diže ulog: Cvetković jedan, Jović jedan, a Dušan – dva (VIDEO)

Kakav dan za srpske reprezentativne napadače! Kao da su hteli baš uoči sutrašnjeg okupljanja u Staroj Pazovi da pošalju poruku selektoru kako su spremni, orni, željni da zauzmu mesto u startnoj postavi Orlova za mečeve sa Nemačkom i Grčkom.

Dan je otvorio Mihajlo Cvetković golom za Anderleht, nastavio Luka Jović pogotkom za AEK, a onda je Dušan Vlahović podigao ulog – dva gola za Bešiktaš! I to za poluvreme. Od pozvanih špiceva samo je Aleksandar Mitrović ostao van liste strelaca, iako je njegov Al Rajan dao četiri gola. Mitrogol je tek u poslednjih 20 minuta ušao u igru.