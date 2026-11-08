Vlahović diže ulog: Cvetković jedan, Jović jedan, a Dušan – dva (VIDEO)
Vreme čitanja: 3min | ned. 08.11.26. | 21:01
Srpski napadač dvostruki strelac protiv Genčlerbirligija – 3:0
Kakav dan za srpske reprezentativne napadače! Kao da su hteli baš uoči sutrašnjeg okupljanja u Staroj Pazovi da pošalju poruku selektoru kako su spremni, orni, željni da zauzmu mesto u startnoj postavi Orlova za mečeve sa Nemačkom i Grčkom.
Dan je otvorio Mihajlo Cvetković golom za Anderleht, nastavio Luka Jović pogotkom za AEK, a onda je Dušan Vlahović podigao ulog – dva gola za Bešiktaš! I to za poluvreme. Od pozvanih špiceva samo je Aleksandar Mitrović ostao van liste strelaca, iako je njegov Al Rajan dao četiri gola. Mitrogol je tek u poslednjih 20 minuta ušao u igru.
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Crno-beli sa obale Bosfora su lako upisali nova tri boda, savladali su Genčlerbirligi zahvaljujući uspešnoj kooperaciji tandema Dušan Vlahović – Leandro Trosar – 3:0. Jedna ovakva laka pobeda bez stresa bila je preko potrebna Bešiktašu, posle šokantnog remija sa Kasimpašom u prošlom kolu, kada je ispustio vođstvo od dva razlike, a onda i poraza od Seltika u Ligi Evrope.
Možda bi i u Glazgovu crno-beli bolje prošli da trener nije držao udarne igle Kokčua i Vlahovića na klupi do poslednjih 20 minuta. Ove večeri, pak, Vinčenco Italijano se nije kockao, poslao je odmah na teren sve najbolje što ima i to mu se isplatilo.
Bešiktaš je poveo u 20. minutu tako što je Trosar na sredini terena oduzeo loptu i onda je poslao u prostor za Vlahovića, koji u situaciji jedan na jedan sa golmanom nije pogrešio – 1:0.
Put crno-belima do pobede dodatno je olakšan dva minuta kasnije kada je Baltači dobio crveni karton. Gosti iz Ankare su slab tim, pretposlednji su na tabeli i sa takvim hendikepom, uz pride negativan rezultat na semaforu, nisu imali šta da traže na obali Bosfora.
Poslednji minut poluvremena doneo je Bešiktašu drugi gol: ponovo je Trosar odradio najveći deo posla i bio je nesebičan da u situaciji kada je mogao da šutira na gol, odložio je loptu na drugu stativu, gde je Vlahović samo ćušnuo fudbal u mrežu.
U nastavku je Bešiktaš igrao u sporijem ritmu, a i pored dva Vlahovićeva gola zvanje igrača utakmice odneo je Leandro Trosar, koji je upisao het-trik asistencija, pošto je „namestio“ gol i Pokuu.
TURSKA 1 – 11. KOLO
Petak
Gazijantep – Kasimpaša 0:2 (0:2)
/Hajradinović 3, Benedičak 21pen/
Subota
Ejup – Kodžaeli 0:2 (0:2)
/Ađej 5, Kutlu 28/
Samsun – Konja 1:0 (1:0)
/Sekongo 39/
Geztepe – Bašakšehir 1:2 (1:1)
/Žuan 18 – Zelke 22, Višća 83/
Galatasaraj – Amed 4:3 (2:0)
/Leao 7, Lafont 45ag, Batrakov 59, Jilmaz 80 – Saba 62, Orban 65, Sor 90+2/
Nedelja
Rize - Erzurum 2:1 (1:1)
/Soue 31, 66 - Dijabate 37/
Čorum - Fenerbahče 0:5 (0:2)
/Grinvud 12, 63, Kahveči 21, 56, Ajdin 74/
Alanja - Trabzon 0:2 (0:2)
/Pinja 17, Salah 34/
Bešiktaš - Genčlerbirligi 3:0 (2:0)
/Vlahović 20, 45, Poku 85/