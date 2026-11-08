Red je da Porto posrne… Ne, nije još! Na 11 utakmica uzeo 33 boda (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | ned. 08.11.26. | 21:20
Seje strah u Portugaliji
Dva takmičenja i dve slike Porta, dijametralno suprotne: dok u Portugaliji seje strah, u Ligi šampiona igra toplo-hladno. Utisak je popravio protiv Napolija, ali to nije ni izbliza kao u Primeiri, gde ne može da ispusti niti jedan jedini bod.
I kada se pomisli da je red da Porto posrne, on demantuje sve koji su u to bili ubeđeni. Ne, nije vreme, barem ne još! Vitorija Gimarais bila je veoma blizu, delilo ga ju je nekoliko minuta od toga da bude prvi klub u Primeiri koji je odoleo sastavu Frančeska Fariolija, ali je Martim Fernandes uneo loptu u gol - 1:2 (0:1).
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Zvuči neverovatno, ali je tako: Zmajevi su na 11 utakmica u portugalskom šampionatu uzeli 33 boda!
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Imaju savršen učinak na domaćem frontu, iako im igra nije baš uvek takva. Ali, čak i kada odigraju slabije, pronađu način da se izmigolje. Pronađu put i način, a ovoga puta ga je Frančesko Farioli pronašao - na klupi. Pobedu mu je doneo momak koji se u dosadašnjem toku Primeire nije upisao među strelce…
Vitoriju Gimarais je probušio, raspalio je svom silinom. Nije imao nikakvu šansu golman Lukas Furtado. Nije je imao ni u prvom poluvremenu kada je se lopta od prečke spustila u mrežu posle udarca Borhe Sainsa.
Klubu sa Dragaa je na gostovanju napravio Alanzinjo, ugrozio je trijumfalni niz portugalskog velikana, ali on ove večeri nije stao. Sledeći će mu na crtu stati lisabonski Sporting i pokušaće da uradi ono što u Primeiri ove sezone nije uradio niko do sada.
PORTUGALIJA, 11. KOLO
Petak
Famalikao - Aruka 1:0 (0:0)
/Moreira 90+6/
Subota
Alverka - Kasa Pija 1:1 (0:1)
/Lukas 66 - Klua 36/
Sporting - Moreirense 1:0 (0:0)
/Suarez 61/
Nedelja
Estoril - Maritimo (odloženo)
Nasional - Akademiko Viseu 1:0 (0:0)
/Đalo 87/
Santa Klara - Žil Visente 1:2 (1:0)
/Espihares 30ag - Valas Franka 52, Murilo de Souza 81/
Vitorija Gimarais - Porto 1:2 (0:1)
/Alanzinjo 77 - Sains 38, Fernandes 86/
21.30: (10,5) Estrela Amadora (6,50) Benfika (1,25)
21.30: (5,60) Rio Ave (4,20) Braga (1,55)
*** kvote su podložne promenama