Red je da Porto posrne… Ne, nije još! Na 11 utakmica uzeo 33 boda (VIDEO)

Dva takmičenja i dve slike Porta, dijametralno suprotne: dok u Portugaliji seje strah, u Ligi šampiona igra toplo-hladno. Utisak je popravio protiv Napolija, ali to nije ni izbliza kao u Primeiri, gde ne može da ispusti niti jedan jedini bod.

I kada se pomisli da je red da Porto posrne, on demantuje sve koji su u to bili ubeđeni. Ne, nije vreme, barem ne još! Vitorija Gimarais bila je veoma blizu, delilo ga ju je nekoliko minuta od toga da bude prvi klub u Primeiri koji je odoleo sastavu Frančeska Fariolija, ali je Martim Fernandes uneo loptu u gol - 1:2 (0:1).