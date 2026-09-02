Danijel Aleksić završio karijeru: Bio sam privilegovan...

Na tom turniru igrali su, samo primera radi, i Tijago Alkantara, Aleksandar Lakazet, Gokhan Tore, Džerdan Šaćiri, pa i Zvezdinim navijačima dobro poznati Holanđani Radživ van la Para ili Lorenco Ebisilio,

Debitovao je u na velikoj sceni u dresu Vojvodine, u to vreme bio drugi najmlađi debitant u Mozzart Bet Superligi posle Slavka Perovića, jurili su ga Crvena zvezda i Partizan, pisalo se čak da su njegove utakmice gledali skauti Reala, Viljareala, Hamburga, Herte i Hofenhajma, da bi 2010. prešao u Đenovu za 2.250.000 evra što je tada bio mnogo veći novac nego sada.

Igrao je kasnije i za Grojter Firt, Sent Etjen, Arl, Lehiju iz Gdanjska, Sent Galen, Jeni Malatiju, Al Ahli, Istanbul Bašakšehir, Konju, da bi prošlu sezonu proveo je u turskom Čorumu koji je, uglavnom kao rezervista, poveo kroz drugu ligu do prve u Turskoj. Od juna je slobodan igrač, a sada i – bivši igrač, pošto očigledno nije dobio ponudu koja bi zadovoljila njegove ambicije.

Ali još jedno, nema zbog čega da bude nezadovoljan, respektabilna karijera u svakom smislu zbog čega Aleksić i sam u oproštajnom pismu kaže: “Bio sam privilegovan”.

Neka je srećna penzija.