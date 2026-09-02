Makabi ne brine dovoljno o svom detetu, možda će mu ono i otići
Vreme čitanja: 2min | sre. 02.09.26. | 13:59
Sorkin nezadovoljan ponuđenom platom
Već nekoliko godina Roman Sorkin je jedan od, ako ne i najbolji igrač Makabija iz Tel Aviva. Izrastao je u pouzdanog i konstantnog igrača koji pokriva pozicije četiri i pet i neko je oko koga Ponos Izraela gradi ekipu.
Da bi to i dokazao, Makabi je Sorkinu ponudio novi ugovor, iako on već ima ugovor do 2029. godine. Prema novom dogovoru bi u naredne tri godine zarađivao 1.200.000 dolara po sezoni, a u poslednji dve po 900.000. To se njemu ne dopada toliko.
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Kako prenose izraelski mediji, Sorkin se već neko vreme oseća ignorisano. Nezadovoljan je i zato se priče oko novog ugovora konstantno odlažu. Krilnom centru deluje i da ga ne cene dovoljno kao domaćeg igrača.
To ima smisla. Makabi je dugo mučio muku da pronađe kvalitetne domaće igrače i onda su se pojavili Tamir Blat i Roman Sorkin. Prvi je od nedavno košarkaš Hapoela iz Tel Aviva (Dimitris Itudis ga nije pozvao ni na pripreme), dok je evo Sorkin nezadovoljan.
U poslednjoj sezoni u Evroligi je beležio 13 poena po meču i zapao je za oko i nekim NBA timovima koji ga prate već par sezona. Reč je o Portlandu, Majamiju i Njujorku. Pritom je Sorkin igrao koledž košarku na Oregonu pa mu Amerika nije strana.
Makabi objektivno ne bi smeo sebi da dopusti da izgubi Sorkina. On i Oded Kataša su jedine konstante tog kluba nekoliko godina unazad. Zbog sukoba na Bliskom istoku Makabi se dugo muči da formira ozbiljan tim i prethodne dve sezone nije bio neki faktor u Evroligi. Nije bio ni loš, ali realno niko nije zamišljao da može ni do plej-ina.