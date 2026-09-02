Kokanović u Nemačkoj, Voši 500.000 + 2.000.000 + 15%

Nije možda “liga petice”, ali jeste njeno predvorje, jer Volfzburg je ove sezone nemački drugoligaš sa vrlo izraženim ambicijama da se ekspresno vrati u Bundesligu. A, baš u Volfzborgu će karijeru nastaviti i ofanzivni vezni Vojvodine Dragan Kokanović, iako se informacija o tome pojavila dan nakon što je u Nemačkoj završen prelazni rok.

Vest je prvi javio Telegraf, dok su Mozzart Sportu predočeni svi detalji saradnje. Volfzburg će isprva Vojvodini platiti 500.000 evra za pozajmicu, ali uz obavezan otkup ugovora, već u januarskom prelaznom roku.