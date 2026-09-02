Kokanović u Nemačkoj, Voši 500.000 + 2.000.000 + 15%

Najnovije vesti
Vreme čitanja: 1min | sre. 02.09.26. | 13:56
Ofanzivni vezni Vojvodine napušta Novi Sad
Nije možda “liga petice”, ali jeste njeno predvorje, jer Volfzburg je ove sezone nemački drugoligaš sa vrlo izraženim ambicijama da se ekspresno vrati u Bundesligu. A, baš u Volfzborgu će karijeru nastaviti i ofanzivni vezni Vojvodine Dragan Kokanović, iako se informacija o tome pojavila dan nakon što je u Nemačkoj završen prelazni rok.
Vest je prvi javio Telegraf, dok su Mozzart Sportu predočeni svi detalji saradnje. Volfzburg će isprva Vojvodini platiti 500.000 evra za pozajmicu, ali uz obavezan otkup ugovora, već u januarskom prelaznom roku.
Izabrane vesti
Tada će na račun novosadskog kluba leći još 2.000.000 evra, a Voša će pride zadržati i 15 odsto od naredne prodaje 24-godišnjeg veziste.
Kokanović je inače dete Vojvodine, a posle kaljenja u ekipi Mladost GAT i Kabelu za prvi tim Stare dame odigrao je 76 utakmica i postigao 11 golova. Sada je otišao da se naplati, a pristojno će popuniti i Vošinu kasu pošto je za sada jedini igrač na kome je Voša ove sezone uspela da zaradi nekakvo obeštećenje.
Sada je na njemu da se izbori za mesto u Volfzburgovom timu. S obzirom na kasni dolazak nakon završetka prelaznog roka tek ćemo videti kakav su Vukovi spremili plan za njega.
Komentari / Podeli vest
tagovi
Sledeća vest
Uživo
Fudbal
1
X
2