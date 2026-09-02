Peh za Makabi na početku priprema: Plejmejker koji je srušio večite van terena do tri nedelje

Pripreme su počele i u Tel Avivu, ali ne onako kako su u Makabiju priželjkivali. Izraelski klub ostao je bez Džimija Klarka, kojeg zbog povrede očekuje pauza od dve do tri nedelje.

Američki plejmejker proklizao je na treningu i osetio bol u preponi, a pregled magnetnom rezonancom pokazao je delimičnu rupturu mišića butine.