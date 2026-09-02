Peh za Makabi na početku priprema: Plejmejker koji je srušio večite van terena do tri nedelje
Vreme čitanja: 1min | sre. 02.09.26. | 14:41
Džimi Klark je na treningu zadobio delimičnu rupturu mišića butine
Pripreme su počele i u Tel Avivu, ali ne onako kako su u Makabiju priželjkivali. Izraelski klub ostao je bez Džimija Klarka, kojeg zbog povrede očekuje pauza od dve do tri nedelje.
Američki plejmejker proklizao je na treningu i osetio bol u preponi, a pregled magnetnom rezonancom pokazao je delimičnu rupturu mišića butine.
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Klark je prošle sezone u Evroligi prosečno beležio 9,5 poena i 4,3 asistencije, a dobre partije nagrađene su već u maju novim trogodišnjim ugovorom. Njegove partije dobro pamte i beogradski večiti. Upravo je Klark početkom februara presudio crno-belima, kada je pogotkom uz zvuk sirene doneo Makabiju pobedu od 95:93, a samo tri dana kasnije bio je junak trijumfa protiv Crvene zvezde, postigavši 22 poena.
U njegovom odsustvu Makabi će na poziciji organizatora igre moći da računa na Jama Madara i Džona Dibartolomea, kao i na Kitona Volasa i Ifea Lundberga, koji mogu da pokriju obe bekovske pozicije.
Prvu pripremnu utakmicu izraelski klub odigraće 3. septembra protiv Bnei Herclije, dok će mu pet dana kasnije rival biti Makabi Rišon. U nastavku priprema snage će 11. septembra odmeriti sa Arisom, a posle dva dana igraće i protiv Olimpijakosa.
Tim u novu sezonu ulazi sa značajnim promenama u sastavu. Pored Madara i Volasa, stigli su Armando Bekot, Danijel Tajs i Bonzi Kolson, dok su klub napustili Loni Voker, Tamir Blat, Marsio Santos i Zek Hankins.