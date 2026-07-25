Openda u Lionu za 3.000.000 evra

Openda će tako biti treći fudbaler koji predvodi napad Liona, a da je na pozajmici. Prošle sezone su to bili Realov Endrik i Olimpijakosov Roman Jaremčuk, koji su pomogli klubu da se sa četvrtog mesta plasira u kvalifikacije za Ligu šampiona. S obzirom na to da Lion trenutno ne stoji najbolje sa finansijama, klub je bio primoran da ponovo potraži špica koji je dostupan na pozajmicu. Lekip piše da su opcije bili još Matijs Tel iz Totenhema i Arno Kalimuendo iz Notingem Foresta, koji će u narednih godinu dana takođe pokušati da se vrate u formu posle slabe sezone.

Morao je Lion brzo da reaguje, jer je dvomeč trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona sa Spartom iz Braga već 4. i 11. avgusta, pa je Openda izabran kao najbrže rešenje, pošto za pomenutu dvojicu francuskih napadača još nije izvesno da li će uopšte menjati sredinu.

Lois Openda je peto pojačanje Liona ovog leta, posle Kajla Budaša iz Nice, Madsa Bitstrupa iz Salcburga, Žulijena Duranvila iz Borusije Dortmund i levog beka iz Burkine Faso, Mohameda Uedraoga.

Dolazak Belgijanca u Lion je zapravo njegov povratak u Ligu 1, gde je u sezoni 2022/23 pomogao Lansu da završi kao drugi na tabeli francuskog prvenstva, sa samo bodom manje od Pari Sen Žermena. Doprinelo je to da RB Lajpcig plati 40.000.000 evra za transfer, a u Nemačkoj je za dve sezone bio daleko produktivniji nego u Juventusu. Sada će u Lionu pokušati da se vrati u golgetersku formu. Trenutno mu je konkurent za mesto u špicu samo mladi Remi Imber (18), na kog Paulo Fonseka nije smeo u potpunosti da se osloni, već je tražio od klupskog rukovodstva da mu dovede iskusnijeg napadača.