Srbin preuzeo drugi najtrofejniji klub u Gani

Kaporu je povereno stvaranje novog tima kluba iz Akre, s obzirom na to što je pored atraktivnog stila fudbala postao prepoznatljiv i po razvoju mladih igrača.

Harts of Ouk je drugi najtrofejniji klub u Gani, ima 20 titula prvaka države (Asante Kotoko 26) i 12 nacionalnih kupova, ali titulu nije osvojio od 2021. godine, što je previše za klub ovakvog renomena.

“Upravni odbor objavljuje imenovanje gospodina Nebojše Kapora za šefa stručnog štaba, nakon opsežnog procesa regrutacije čiji je cilj vraćanje kluba na domaći i kontinentalni vrh. Ugovor je potpisan na period od dve godine. Klub je istakao Kaporovu dobro poznatu upućenost u ganski fudbal kao jedan od ključnih razloga za njegovo postavljanje na ovu funkciju.

Kao trener sa UEFA licencom, Kapor donosi dragoceno iskustvo iz Premijer lige Gane, s obzirom na to da je predvodio ekipe Tema Jout, Bečem Junajted i Medeama. Njegova taktička stručnost, duboko razumevanje ganskog fudbala i napredna trenerska filozofija izdvojili su ga tokom celog procesa”, saopštili su iz kluba.

Očekuje se da će mu poznavanje tamošnjeg mentaliteta olakšati prilagođavanje u jednom od najvećih klubova u zemlji.

“Poznat po stvaranju konkurentnih, napadačkih ekipa zasnovanih na disciplini i razvoju mladih igrača, njegov pristup se u potpunosti poklapa sa dugoročnom vizijom Upravnog odbora. Ovo imenovanje je prvo u seriji postavljanja stručnih ljudi koja će biti realizovana u predstojećim nedeljama dok se klub priprema za narednu sezonu”.

Zanimljivo, Kapor će biti treći srpski trener u ovom klubu u poslednjih 20 godina. Pre njega na klupi Harts of Uoka sedeli su Kosta Papić (u dva mandata), Nebojša Vučićević i Slavko Matić. Podesetimo, selektori Gane u prošlosti bili su Milan Živadinović, Milovan Rajevac (dva puta) i Goran Stevanović.